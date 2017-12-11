Кокорин с метра не попадает в пустые ворота, и «Зенит» отпускает «Локо»

Манчини провёл обратную замену Шатова, оставил Дзюбу в Санкт-Петербурге и так и не придумал, как взломать оборону «Ахмата».

В чемпионате Англии интрига умерла ещё до Boxing Day, и в РФПЛ перед перерывом на зиму ситуация схожа. Конечно, сам «Зенит» наглядно показал, что любой гандикап можно спокойно растерять за несколько месяцев, но пока сложно представить график, по которому команда Манчини перестанет терять очки, а «Локомотив» вдруг сойдёт с рельсов.

Чтобы не допустить отрыва, «Зениту» надо было во что бы то ни стало побеждать на выезде у «Ахмата». Грозненцы традиционно редко теряют очки дома, а тут ещё и Манчини сделал несколько странных ходов – отцепил Дзюбу и Смольникова, оставил в запасе Мамману и выпустил в основе молодого Капленко.

«Зенит» старался разыгрывать мяч и традиционно делал ставку на вывод мяча вперёд через крайних защитников и забросы Паредеса. Старший тренер «Ахмата» Михаил Галактионов в ответ на это максимально расширил фланги, заставив Уциева и Плиева растягивать оборону гостей, а центральных полузащитников Иванова и Исмаэла жёстко накрывать разыгрывающих соперника. Излишняя жёсткость привела даже к жёлтой карточке Иванова, однако ничего гиперопасного у ворот Гудиева «Зениту» создать в первом тайме не удалось.

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А вот коллега Гудиева Лодыгин стал абсолютным героем первого тайма – сначала вытащил мяч после мощного удара Исмаэла со штрафного, а затем нейтрализовал выход Митришева один на один после классной проникающей передачи.

Кстати, Андрей Лунёв попал в заявку на игру, но в основе Манчини предпочёл Лодыгина. Если это не связано с восстановлением Лунёва, а с фантастической формой уже списанного многими со счетов запасного вратаря, то вратарская конкуренция в «Зените» заходит на новый виток. В целом «Ахмат» смотрелся более цельной командой, у которой был чёткий план на игру, «Зенит» же просто гнул свою линию, работая в привычной канве.

Манчини решил разнообразить игру в атаке и выпустил на поле Олега Шатова. 17-й номер тенью помелькал полчаса и убежал в раздевалку – тренер сделал обратную замену на Полоза. «Зенит» создавал большинство моментов после подачи в штрафную, однако голкипер «Ахмата» уверенно играл на выходах, а футболисты в белом упорно отказывались попадать в ворота.

Даже в пустые.

Даже с метра.

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Кокорин, кажется, вспомнил заветы Никиты Баженова и после попадания мяча в перекладину не смог попасть в абсолютно пустой створ. Когда пересматриваешь повтор, в голове крутится вопрос – это вообще как?

«Зенит» не так плох, как вы думаете. Сейчас объясним Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.

Атмосфера постепенно начинала закипать – вот Паредес с Ивановым не могут поделить мяч после падения полузащитника «Ахмата». Вот Уциев с устрашающим выражением лица рвётся выяснить отношения с Ригони. Однако на игру с положительной точки зрения это не повлияло: слаженных командных взаимодействия увидеть сегодня не удалось. Со стороны как одних, так и других. Особенно было странно смотреть на звёзд «Зенита», которые как будто действовали по разным настройкам и никак не могли синхронизироваться. Подачи Паредеса, попытки прорваться по флангам – вот и всё. Именно после забега Ригони «Зенит» мог спасти матч, но Кузяев из убойной позиции зарядил в голову защитнику. Больше шансов перевернуть игру не было.

Юрий Сёмин тем временем благодарил гостевую трибуну на «Петровском» после победы над «Тосно». «Зенит» так и не смог сократить отставание от лидера, и на зимнюю паузу «Локо» уходит с восьмиочковым отрывом. Гонка закончена?