«Чемпионат важнее Лиги Европы». Что говорят в «Локо» о лидерстве в РФПЛ

Мануэл Фернандеш после матча с «Тосно» признался, что выступление в чемпионате России важнее для «Локомотива», чем Лига Европы.

«Локомотив» во второй раз в этом сезоне выиграл в Петербурге, забив три гола, и укрепил лидерство в чемпионате России. Ближайшие преследователи «Зенит» со «Спартаком» отстают от команды Юрия Сёмина на восемь очков! Есть повод для улыбок, для бурных эмоций. Тем не менее, по окончании матча с «Тосно» игроки «железнодорожников» были на удивление спокойны, выглядели так, как будто просто возвращались домой после тяжёлого восьмичасового рабочего дня. Да и из гостевой раздевалки «Петровского» не раздавалось никаких криков, как бывает иногда после матчей. Кстати, сам Сёмин остановился в микст-зоне и поздравил всех журналистов с наступающим Новым годом.

Капитан «Локомотива» Игорь Денисов отказался от интервью, хотя журналисты напомнили центрхаву, что он сыграл в родном городе. Братья Миранчуки тоже отказались от комментариев. При этом к обуви Антона прилипла какая-то верёвка клубных цветов «Локомотива». Полузащитник не сразу обратил внимание на лишнюю деталь экипировки, потом наконец-то увидел, остановился, и за это время представители СМИ определили, что перед ними именно Антон. Однако слов от талантливого игрока никто не дождался, как и от появившегося несколькими минутами позже Алексея.

Хорош «зимний чемпион»! Фарфан снова феерит в Петербурге Фарфан продолжает забивать. Дубль перуанца помог «Локомотиву» опять победить в Петербурге и укрепить лидерство.

За партнёров на хорошем русском языке говорил защитник Неманья Пейчинович.

— «Тосно» победил нас в Москве, так что сегодня мы взяли реванш, – первым делом отметил Пейчинович. – Сегодня было очень важно набрать три очка. Знали, что «Зенит» играл 0:0 в Грозном. Ну вот… всё и получилось, как мы хотели. Сейчас идём в отпуск, отдохнём месяц.

— У «Тосно» отсутствовал Антон Заболотный. Это помогло?

— Это хороший нападающий. Но на его месте был Марков (Пейчинович назвал фамилию игрока «Тосно» с ударением на второй слог. – Прим. «Чемпионат»). Правильно я сказал? Он старался, но мы в этом сезоне играем в обороне намного лучше, чем раньше. Поэтому ничего не получилось.

— Говорят, «Локомотив» уже чемпион. Как в команде на это реагируют?

— Мы стараемся задержаться на первом месте. Я не могу сказать, что мы уже чемпионы. Ещё рано. Впереди десять игр. Первый матч после сборов против «Спартака» – самый тяжёлый, мне кажется. Пока всё получается, как мы хотим.

До перехода в «Локомотив» Пейчинович выступал за «Ниццу», которая выпала «железнодорожникам» в 1/16 финала Лиги Европы. Естественно, серба спросили о его бывшей команде.

— «Ницца» – очень хорошая команда, – сказал Неманья. – Знаю ребят, которые там играют. Иногда смотрю их матчи. Они занимают восьмоё место, но у них на данный момент много травмированных. Думаю, к февралю все будут готовы. Мы должны отнестись к «Ницце» очень серьёзно.

— Что думаете о встрече с Марио Балотелли?

— Любому нападающему будет тяжело, потому что мы хорошо играем в обороне. Посмотрим.

У полузащитника «Локомотива» Мануэла Фернандеша тоже узнали, что португалец думает о встрече с французской командой.

— «У «Ниццы» хорошая команда, – дал свою оценку Фернандеш. – Прошлый сезон ей удался, в нынешнем пока получается похуже. Но мы должны быть в лучшей форме, чтобы иметь шансы пройти французов.

— А что думаете о сегодняшнем матче?

— Думаю, во втором тайме мы играли лучше, чем в первом. Но главное, что победили и сохранили отрыв от второго места. Теперь самое важное – хорошо отдохнуть в отпуске.

— Как вам условия игры сегодня? Не кажется ли странным, что в октябре вы играли в Петербурге под закрытой крышей, а с «Тосно» на холоде на «Петровском»?

— Были матчи, когда мы играли и в более плохих условиях. Например, в Хабаровске, да и в Москве тоже. Что касается двух стадионов в Петербурге, то самое странное как раз в том, что мы играли под закрытой крышей. Обычно все матчи проводятся на открытых аренах. Сегодня условия были более естественными для российского чемпионата.

— Какой турнир важнее для «Локомотива» – чемпионат России или Лига Европы?

— Чемпионат России всегда важнее, так как только успешное выступление в нём даёт возможность играть в Лиге Европы или Лиге чемпионов.

Среди футболистов «Тосно» тоже нашлись «отказники». Но их в общем-то понять можно – команда Дмитрия Парфёнова проиграла в четвёртый раз за пять туров и опять много пропустила. Евгений Чернов отреагировал на просьбу об интервью с иронией: «Спрашивайте Карницкого. Его в сборную вызвали!». При этом легионер из Беларуси покидал «Петровский» вместе с кандидатом в сборную России. К травмированной руке Карницкого был привязан пакет со льдом. Этой рукой Александр и двинул в шутку Чернову по затылку. Чтобы не сваливал ответственность на других. Голкипер «Тосно» Давид Юрченко предложил поговорить с судьёй. Однако арбитры РФПЛ пока не дают комментарии в микст-зоне, поэтому о судействе спросили лучшего бомбардира «Тосно» Евгения Маркова.

— На эту тему я никогда не общался и не хочу, – ответил нападающий. – Но, конечно, есть некоторые вопросы к арбитру.

— Евгений, а как вам игралось без Заболотного? И правда ли, что он перейдёт в «Зенит»?

— Конечно, нам без Антона было тяжело. Мы давно вместе играем, и его не хватало. Дай бог, чтобы у него было повышение в классе. Он этого заслуживает. Я вижу, как Заболотный работает на каждой тренировке.

Трансфер Заболотного в «Зенит», а также перспективны главного тренера Дмитрия Парфёнова, ещё раз попросили прокомментировать генерального директора «Тосно» Вячеслава Матюшенко.

— Заболотный в любом случае уйдёт, – признался Матюшенко. – Скорее всего, это будет «Зенит». Будущее Парфёнова? Доверие к нему есть. Он остаётся.