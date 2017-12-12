Мамаеву удалили гланды

Парфёнов подтвердил переход Заболотного в «Зенит», Кариока стал чемпионом Мексики, а российские клубы узнали соперников по ЛЕ. Обзор дня

«Зенит» сыграл вничью с «Ахматом» и догнал «Спартак» по количеству очков

«Ахмат» и «Зенит» сыграли вничью в матче 20-го тура РФПЛ. Встреча проходила в Грозном на стадионе «Ахмат-Арена» и завершилась со счетом 0:0.

В первом тайме хозяева владели ощутимым преимуществом, но упустили несколько хороших моментов. После перерыва гости выравняли игру, но забитых голов зрители так и не увидели.

Кокорин с метра не попадает в пустые ворота, и «Зенит» отпускает «Локо» Манчини провёл обратную замену Шатова, оставил Дзюбу в Санкт-Петербурге и так и не придумал, как взломать оборону «Ахмата».

«Зенит» (37 очков) догнал «Спартак» по количеству набранных баллов, но занимает вторую строчку, опережая красно-белых по дополнительным показателям. «Ахмат», имеющий в активе 26 очков, находится на седьмой строчке в турнирной таблице РФПЛ.

«Локомотив» обыграл «Тосно» и ушёл на зимний перерыв с отрывом в восемь очков

«Локомотив» одержал победу над «Тосно» в матче 20-го тура российской Премьер-Лиги. Встреча прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Петровский» и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.

На 19-й минуте Джефферсон Фарфан вывел «Локомотив» вперёд, а в начале второго тайма Антонио Эдер удвоил преимущество «железнодорожников». На 69-й минуте Никола Труич отыграл один мяч, но вскоре Фарфан оформил дубль и закрепил победу москвичей.

Хорош «зимний чемпион»! Фарфан снова феерит в Петербурге Фарфан продолжает забивать. Дубль перуанца помог «Локомотиву» опять победить в Петербурге и укрепить лидерство.

Лидирующий в таблице РФПЛ «Локомотив» набрал 45 очков и ушёл на зимний перерыв с преимуществом в восемь баллов от ближайшего преследователя — «Зенита» (37).

Результаты жеребьёвки 1/16 финала Лиги Европы

В Ньоне состоялась жеребьёвка 1/16 финала Лиги Европы. Согласно решению исполнительного комитета УЕФА, представители России и Украины были разведены по разным парам.

«Спартак», ЦСКА, «Локомотив» и «Зенит» узнали соперников в 1/16 ЛЕ. Итоги Наши команды сыграют с «Атлетиком», «Ниццей», «Селтиком» и «Црвеной Звездой» в 1/16 финала Лиги Европы

«Ницца» — «Локомотив»

«Спартак» — «Атлетик» Б

«Селтик» — «Зенит»

«Црвена Звезда» — ЦСКА

Нереально интересные соперники наших клубов в Лиге Европы: главное о них Нервозный Балотелли, не стареющий Адурис, возродивший свою карьеру Роджерс. Ну и готовящееся пламя в матчах ЦСКА и «Црвены Звезды».

Буффон может остаться в «Ювентусе» ещё на сезон

Вратарь и капитан «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон может остаться в команде ещё на сезон, вместо того чтобы завершить карьеру по окончании текущего чемпионата. Ранее об этом говорил сам футболист.

Буффон дал понять, что может продолжить карьеру, если команда выиграет Лигу чемпионов. В таком случае «старая синьора» примет участие в клубном чемпионате мира, и Буффон хотел бы стать частью этого турнира.

Однако, по информации Football Italia со ссылкой на Sport Mediaset, Буффон может остаться ещё на сезон и в том случае, если в клубе его по-прежнему считают важным игроком. Если Буффон всё же завершит карьеру игрока, руководство «Ювентуса» готово предложить 39-летнему итальянцу роль директора или должность в тренерском штабе.

«Спартак» сыграет с «Интером» в Юношеской лиге УЕФА, а «Краснодар» с «Реалом»

«Спартак» и «Краснодар» узнали соперников по стыковым матчам Юношеской лиги УЕФА. Победители попадут в 1/8 финала турнира. «Спартак» был в числе команд, которые заняли вторые места в группе, а «Краснодар» среди победителей Пути чемпионов стран.

По итогам жеребьёвки «Спартак» получил в соперники миланский «Интер», а «Краснодар» померится силами с мадридским «Реалом». Стыковые матчи пройдут 6-7 февраля.

Победители групп Пути Лиги чемпионов напрямую прошли в 1/8 финала, где сыграют с победителями стыковых матчей. Жеребьёвка всех стадий плей-офф состоится 9 февраля.

Победители групп: «Бавария», «Базель», «Барселона», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Порту», «Тоттенхэм», «Челси».

Мамаев перенёс операцию по удалению гланд

Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев перенёс операцию по удалению гланд, сообщает «Комсомольская правда».

«С мужем всё хорошо. Помощь хирургов ему потребовалась из-за постоянных воспалений. Операция проходила в одной из краснодарских больниц. Уже завтра его обещают отпустить домой», — сообщила жена Мамаева Алана, выложив в своём «инстаграме» фотографию мужа.

Кариока в составе «Тигреса» стал чемпионом Мексики

В Мексике завершилась осенне-зимняя часть чемпионата, по итогам которой «Тигрес» в финале плей-офф обыграл «Монтеррей» по сумме двух встреч (3:2, 1:1 – первый матч). Таким образом, «Тигрес» выиграл апертуру уже в третий раз подряд.

В составе клуба чемпионом страны стал бывший полузащитник «Спартака» Рафаэль Кариока. 28-летний бразилец переехал в Мексику из бразильского «Атлетико Минейро» летом нынешнего года.

Парфёнов: переход Заболотного в «Зенит» — уже свершившийся факт

Главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфёнов подтвердил информацию о том, что форвард команды из Ленинградской области Антон Заболотный продолжит карьеру в «Зените».

«Уход Заболотного — это уже свершившийся факт. Мы можем только порадоваться, что воспитали такого игрока для топ-клуба. Мы маленькая команда, поэтому наша участь — расставаться с лидерами. Так во всём мире происходит. „Бавария“, например, забирает лучших игроков у других команд», — приводит слова Парфёнова «Советский спорт в Санкт-Петербурге».