«Краснодар» выдал комбинацию не хуже «Ман Сити»: видео лучших голов тура

Ну и подвиги Джефферсона Фарфана с Квинси Промесом – в лучших голах последнего перед зимней паузой тура.

Чемпионат России уходит на зимнюю паузу, а в качестве предновогоднего презента подарил несколько классных голов. Все они в нашей подборке. Не устаём радоваться возвращению видео!

5. Джефферсон Фарфан, «Локомотив»

(«Тосно» — «Локомотив» — 1:3, 73-я минута – 1:3)

У Джеффа в этом сезоне получается всё – он и обводит, и уходит на скорости, и заколачивает с дальних дистанций. Даже борьбу в воздухе выигрывает! После подачи со штрафного он легко перекинул мяч головой через Юрченко и обеспечил «Локомотиву» комфортный отрыв в восемь очков перед зимней паузой. Ну и первый его гол невозможно не отметить – разрезающий пас Миранчука, скидка Коломейцева и мяч в сетке. Жалко, что приходится выбирать лишь один из этих голов.

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4. Антонио Эдер, «Локомотив»

(«Тосно» — «Локомотив» — 1:3, 54-я минута – 0:2)

Почувствовал себя в своей тарелке даже Эдер. Его прекрасная обработка и удар по летящему мячу позволили «Локомотиву» создать солидный гандикап в два мяча.

3. Александр Максименко, «СКА-Хабаровск»

(«Рубин» — «СКА-Хабаровск» — 3:1, 74-я минута – 3:1)

«Рубин» растоптал «СКА-Хабаровск» на своём поле, не оставив гостям ни одного шанса. Однако лучший гол матча забили именно хабаровчане. Никифоров получил мяч на фланге и подал в штрафную, где уже ждал передачи Александр Максименко. Кивок затылком – и мяч в сетке ворот Джанаева.

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2. Квинси Промес, «Спартак»

(«Спартак» — ЦСКА – 3:0, 10-я минута – 1:0)

Включаем в топ гол Промеса не столько за сам удар, сколько за красоту момента. Красивый прорыв Мельгарехо, чудо-спасение Акинфеева и две роскошные паузы Квинси. Тут всё было исполнено на хай-классе.

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1. Иван Игнатьев, «Краснодар»

(«Амкар» — «Краснодар» — 1:3, 32-я минута – 0:2)

Ну и лидер нашего топа – молодой нападающий «Краснодара» Иван Игнатьев, завершивший роскошную комбинацию «Краснодара» в игре с «Амкаром». И никакая погода не помеха.