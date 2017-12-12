«Краснодар» выдал комбинацию не хуже «Ман Сити»: видео лучших голов тура

Чемпионат России уходит на зимнюю паузу, а в качестве предновогоднего презента подарил несколько классных голов. Все они в нашей подборке. Не устаём радоваться возвращению видео!
5. Джефферсон Фарфан, «Локомотив»
(«Тосно» — «Локомотив» — 1:3, 73-я минута – 1:3)
У Джеффа в этом сезоне получается всё – он и обводит, и уходит на скорости, и заколачивает с дальних дистанций. Даже борьбу в воздухе выигрывает! После подачи со штрафного он легко перекинул мяч головой через Юрченко и обеспечил «Локомотиву» комфортный отрыв в восемь очков перед зимней паузой. Ну и первый его гол невозможно не отметить – разрезающий пас Миранчука, скидка Коломейцева и мяч в сетке. Жалко, что приходится выбирать лишь один из этих голов.
4. Антонио Эдер, «Локомотив»
(«Тосно» — «Локомотив» — 1:3, 54-я минута – 0:2)
Почувствовал себя в своей тарелке даже Эдер. Его прекрасная обработка и удар по летящему мячу позволили «Локомотиву» создать солидный гандикап в два мяча.
3. Александр Максименко, «СКА-Хабаровск»
(«Рубин» — «СКА-Хабаровск» — 3:1, 74-я минута – 3:1)
«Рубин» растоптал «СКА-Хабаровск» на своём поле, не оставив гостям ни одного шанса. Однако лучший гол матча забили именно хабаровчане. Никифоров получил мяч на фланге и подал в штрафную, где уже ждал передачи Александр Максименко. Кивок затылком – и мяч в сетке ворот Джанаева.
2. Квинси Промес, «Спартак»
(«Спартак» — ЦСКА – 3:0, 10-я минута – 1:0)
Включаем в топ гол Промеса не столько за сам удар, сколько за красоту момента. Красивый прорыв Мельгарехо, чудо-спасение Акинфеева и две роскошные паузы Квинси. Тут всё было исполнено на хай-классе.
1. Иван Игнатьев, «Краснодар»
(«Амкар» — «Краснодар» — 1:3, 32-я минута – 0:2)
Ну и лидер нашего топа – молодой нападающий «Краснодара» Иван Игнатьев, завершивший роскошную комбинацию «Краснодара» в игре с «Амкаром». И никакая погода не помеха.