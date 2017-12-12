Символическая сборная 20-го тура РФПЛ. Версия Валерия Газзаева

Вратарь

Александр Селихов, «Спартак»

Александр Селихов, как и весь «Спартак», оправился от поражения в Ливерпуле. Это было видно по игре голкипера в дерби с ЦСКА. Селихов провёл сильный матч, благодаря чему красно-белые выиграли всухую.

Оборона

Владислав Игнатьев, «Локомотив»

Хорош справа в матче против «Тосно» был Владислав Игнатьев. Его «Локомотив» снова выиграл и ушёл на зимний перерыв на первом месте с отрывом в восемь очков.

«Чемпионат важнее Лиги Европы». Что говорят в «Локо» о лидерстве в РФПЛ Мануэл Фернандеш после матча с «Тосно» признался, что выступление в чемпионате России для «Локомотива» важнее, чем Лига Европы.

Соломон Кверквелия, «Локомотив»

Одним из сильнейших центральных защитников РФПЛ после перехода в «Локомотив» стал Соломон Кверквелия. Вот и в прошедшем туре грузинский футболист проявил себя наилучшим образом, уверенно сыграв против «Тосно».

Илья Кутепов, «Спартак»

Не всегда попадавший в основу «Спартака» в этом сезоне Илья Кутепов провёл один из лучших своих матчей в самый нужный момент — в дерби с ЦСКА. Его действия помогли команде сыграть на ноль против принципиального соперника.

Роман Зобнин, «Спартак»

Сыгравший уже на третьей позиции после недавнего возвращения Роман Зобнин вновь справился с задачей, поставленной тренером. В матче с ЦСКА универсал красно-белых занимал левый фланг обороны «Спартака» вместо травмированного Дмитрия Комбарова.

Зобнин и Каррера – главные герои дерби. А вовсе не Промес Главные тактические наблюдения по дерби.

Полузащита

Фернандо, «Спартак»

Отлично проявил себя в главном дерби России опорник «Спартака» Фернандо. Бразилец в нынешнем сезоне выглядит нестабильно, но на матч с ЦСКА, очевидно, собрался. Уверенные и спокойные действия Фернандо в центре поля помогли «Спартаку» полностью выиграть борьбу на этом участке поля.

«Спартак» будет чемпионом и далеко пойдёт в ЛЕ. И никаких забегов в трусах ЦСКА был разгромлен сильнейшей командой России, которая ещё покажет себя и в Европе.

Мануэл Фернандеш, «Локомотив»

Ярко выглядел в выездном матче с «Тосно» полузащитник «Локо» Мануэл Фернандеш. Португалец вполне может претендовать на звание лучшего игрока сезона, если поможет своему клубу не растерять солидное преимущество в таблице РФПЛ.

Виктор Классон, «Краснодар»

Гол и результативная передача – так выглядит список достижений шведа Виктора Классона из «Краснодара» в матче с «Амкаром». А мяч, забитый Иваном Игнатьевым с передачи Классона, – абсолютно лучший в туре.

Нападение

Джефферсон Фарфан, «Локомотив»

В 20-м туре вновь феерил Джефферсон Фарфан. На счету перуанца из «Локомотива» два гола из трёх, забитых его клубом в матче с «Тосно».

Иван Игнатьев, «Краснодар»

Молодой нападающий «Краснодара» Иван Игнатьев был одним из лучших на поле стадиона в Перми. В матче с «Амкаром» форвард «быков» отметился результативным пасом и красивейшим мячом.

Квинси Промес, «Спартак»

Дубль в дерби с ЦСКА – наверняка одно из самых приятных достижений Квинси Промеса в его спартаковской карьере. Ведь именно «армейцам» так долго не мог забить сильнейший футболист российского чемпиона. В минувшую субботу Промес разрывал оборону ЦСКА.

Тренер

Хорош «зимний чемпион»! Фарфан снова феерит в Петербурге Фарфан продолжает забивать. Дубль перуанца помог «Локомотиву» опять победить в Петербурге и укрепить лидерство.

Юрий Сёмин, «Локомотив»

Юрий Сёмин и его «Локомотив» закончили отрезок в две трети чемпионата на первом месте, создав восьмиочковый отрыв от ближайшего конкурента. Для сравнения – прошлогодний чемпионский «Спартак» уходил на зиму с «+5». На весну тогда оставалось 12 туров, а не 10, как сейчас. Растерять такое преимущество «железнодорожникам» будет сложнее, чем довести сезон до чемпионства. Мало кто ожидал, что основным претендентом на золото в этом сезоне станет «Локомотив» Юрия Сёмина.