«Заклятый враг братского клуба». Итоги жеребьёвок ЛЧ и ЛЕ в зарубежных СМИ

Blic: «От «армейского» кубка УЕФА попахивает древностью»

Сербское издание Blic предвкушает принципиальный поединок «Црвены Звезды» и ЦСКА. Братьям-славянам прекрасно известен уровень российского первенства, хотя автор всё-таки приводит полную справку о сопернике, вплоть до истоков названия «армейского» клуба.



«Семикратный чемпион СССР, шестикратный чемпион России, ЦСКА также завоёвывал Кубок УЕФА 12 лет назад. Но это достижение уже попахивает древностью. Нынешняя ситуация в «армейском» клубе далеко не такая радужная», — отмечает газета.

«Команда была основана в 1911 году как объединение любителей лыжного спорта. Лыжи и футбол? Эти явления, конечно, имеют мало общего», — добавляет немного иронии автор.



В составе ЦСКА сербы выделяют игроков сборной: вратаря Игоря Акинфеева, защитников – братьев Березуцких и Виктора Васина, «натурализованного бразильца» Фернандеса, а также хавбеков – Алана Дзагоева и Александра Головина. «В атаке у ЦСКА правят легионеры Витиньо и Оланаре, но есть и группа опасных молодых россиян – Кучаев, Чалов и Жамалетдинов», — рассказывает издание.



«Команда Виктора Гончаренко в этом сезоне РФПЛ не блещет и занимает пятое место в турнирной таблице, а на днях не смогла ничего противопоставить в дерби страны действующему чемпиону «Спартаку». В этом сезоне Лиги чемпионов ЦСКА забил восемь голов и пропустил 10 – результат, не особенно внушающий страх и трепет. Впрочем, не стоит недооценивать богатый опыт команды в еврокубках. Стоит также добавить, что «кони» (как их называют в России. — Прим. издания Blic) являются самым принципиальным соперником московского «Спартака» — клуба-побратима для «Црвены Звезды». Так что нас ждёт настоящее шоу в Белграде 14 февраля и в Москве неделю спустя», — резюмируется в статье.

Ещё одно сербское издание Mozzart Sport называет жеребьёвку для «Црвены» в целом удачной. «Рука Эрика Абидаля могла принести гораздо больше несчастий вице-чемпиону Сербии, ведь потенциально «Црвене Звезде» могли попасться «Лейпциг», «Зенит», мадридский «Атлетико» и «Атлетик» из Бильбао».



В описании соперника автор называет Виктора Гончаренко одним из самых перспективных тренеров Восточной Европы, а Игоря Акинфеева – главной звездой команды.

The Herald: «Газпромовская тёмная лошадка»

«Российский гранд с поддержкой «Газпрома» является одной из тёмных лошадок турнира. 10 лет назад зенитовцы выиграли Кубок УЕФА, победив в финале «Рейнджерс» в Манчестере», — делится главным впечатлением шотландская газета The Herald.



По мнению колумниста Чарли Магуайера, «Селтику» достался хороший жребий: «Могло быть хуже, могло быть и проще. «Зенит» провёл последний матч года и ушёл на трёхмесячный перерыв, так что это может повлиять на исход противостояния. В любом случае пара довольно интересная». В другой статье издание напоминает, что у «Зенита» есть проблемы с поведением болельщиков, из-за которых придётся закрыть часть трибун: «Фан-движение «Ландскрона» насчитывает тысячи болельщиков и «гордится» своими «патриотическими» взглядами». Некоторые из них надевали колпаки ку-клукс-клана на матчи и использовали нацистские приветствия», — стращает своих читателей газета.



Английские коллеги из Daily Mail не столь оптимистичны в прогнозах на эту пару, в отличие от шотландцев. Автор онлайна на сайте газеты называет жребий не самым приятным для «Селтика» — предстоит долгая поездка к команде с лучшим показателем результативности на групповом этапе Лиге Европы. The Sun и вовсе путешествие в Санкт-Петербург называет пугающим.

AS: «Атлетику» будет несладко на московском морозе»

В материале печатной версии издания AS небольшая заметка о «Спартаке» — по мнению коллег, зимний перерыв может повлиять на красно-белых. Но, естественно, новости о Бильбао и красно-белых уступают главной сенсации жеребьёвки Лиги чемпионов — звёздным парам «Челси» — «Барса» и «Реал» — «ПСЖ». Этот жребий авторы AS называют двойной бомбой, а Marca и вовсе вынесла на первую полосу одно слово – «Жир».

Про «Спартак» больше пишут региональные издания, концентрирующиеся на игре команды из Бильбао. El Correo замечает, что испанцам придётся несладко при февральской погоде в Москве. «В 2012 году бискайцы под руководством Бьельсы уже ездили в Россию, и мороз был просто невыносимый. Холодная погода в России не позволяет продолжать сезон в зимние месяцы, и это обычно ослабляет команды к весеннему периоду». О самих спартаковцах подробно рассказывает местная газета Deia.

«16 долгих лет москвичи не знали успехов, но во многом благодаря итальянскому тренеру Массимо Каррере – в прошлом игрока «Ювентуса», а ныне тренера – наконец-то завоевали чемпионство в прошлом сезоне», — пишет автор. Упоминается и недавнее поражение в «Ливерпуле», и успех в дерби с ЦСКА.

«Спартак» комфортно чувствует себя при контратаках и обычно отдаёт бразды правления игрой сопернику. На своём поле красно-белые более успешны – в Лиге чемпионов они не проиграли ни одного матча на своём стадионе», — пишет Marca. Как солистов атаки издание выделяет в составе Квинси Промеса и Луиса Адриано, уже испытавшего «Атлетик» на прочность в майке «Шахтёра».

L’Equipe: «Ницце» попался не лучший вагон»

Во Франции итоги жеребьёвки Лиги Европы и “Локомотив", попавшийся «Ницце», меркнут по сравнению с невзгодами «ПСЖ»: парижанам в Лиге чемпионов в соперники достался «Реал». Поэтому французская пресса в отношении «Локо» ограничилась общими фактами о лидерстве команды в чемпионате России и авторе победного гола Португалии на Евро во Франции Эдере. Ну и в целом отмечается, что это не лучший жребий для «Ниццы». Основной же материал на первой полосе газеты получил зловещий заголовок: «Рука дьявола». Действительно, можно ли было вытащить для «ПСЖ» вариант хуже?