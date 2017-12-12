5 проблем, которые России предстоит решить за полгода до ЧМ-2018

1. Организация в «Лужниках» и не только

Матч с Аргентиной прошёл месяц назад, а отклики на него поступают до сих пор. То, с чем раньше сталкивались только фанаты, увидели все: почти часовое ожидание выхода с трибун, давка в огороженных полицией проходах по пути к единственной станции метро, закрытие другой ближайшей станции метро, невозможность уехать со стадиона на машине – и всё это в XXI веке, в одном из самых современных мегаполисов мира, да ещё накануне чемпионата мира. Организационный бардак должен быть побеждён, и не только на время проведения мундиаля, но и в принципе на футболе в России.



Логистика должна быть продуманной, кордоны из полицейских и автозаки на заднем плане в принципе не должны присутствовать на футболе, болельщиков надо привлекать развлечениями, чтобы они не спешили разъезжаться после матча, а тех, кто спешит, не ограничивать в выборе средства передвижения, загоняя на одну станцию метро.

К слову, это ведь беда не только «Лужников» — такие проблемы службы правопорядка умудряются создать и на куда менее ажиотажных матчах на других стадионах. А иногда ад случается вообще на ровном месте. Вот в Казани, например, на Кубке конфедераций всё было гладко. А что там происходит во время чемпионата России…

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2. Звук на стадионах

Чемпионат мира – это не только футбол, но и шоу. Как в России умеют делать шоу, мы все знаем. Достаточно вспомнить Олимпиаду или любое другое большое спортивное событие. На Кубке конфедераций организация была на высоте, разве что церемонии начинались так рано, что собрали гораздо меньше зрителей, чем сами матчи. Но есть уверенность, что на ЧМ болельщики, отдавшие большие деньги за билеты на открытие и финал, придут к самому началу. Ведь это событие они захотят запомнить на всю жизнь. Но вот что они там увидят, а точнее, услышат? Обе церемонии принимает главная арена турнира, «Лужники». А с ними пока всё совсем не гладко. Бардак с выходом с трибун и доступом к транспорту – лишь одна из проблем. Другая – отвратительное качество звука, которое было зафиксировано на первых тестовых мероприятиях – концерте ко Дню народного единства и матче Россия – Аргентина. Причём между первым и вторым никакой работы над ошибками проведено не было.



Дело, конечно, не в конструктивных особенностях стадиона – они особенно не изменились за время реконструкции, а, например, на финале Лиги чемпионов 2008 года в Москве всё было на высшем уровне – и с шоу, и с акустикой. Значит, дело всё-таки в человеческом факторе и в той системе, которую установили в обновлённых «Лужниках». Подвешенные по периметру арены акустические блоки со своими обязанностями не справляются – ни музыку не ретранслируют в приемлемом качестве, ни речь диктора. Большинство объявлений на матче Россия – Аргентина просто не было слышно из-за шума трибун, причём нигде – ни на дальних угловых секторах, ни в VIP-ложах. И это ещё стадион реагировал достаточно спокойно! (Об этой проблеме поговорим позже). Что будет на чемпионате мира, когда в «Лужники» придут десятки тысяч поющих, барабанящих, хлопающих фанатов Франции или Мексики?

В общем, звуковая система «Лужников» нуждается либо в перенастройке, либо замене – это решать уже компетентным людям (а проблему отметили все, включая ФИФА). Время ещё есть. Остаётся надеяться, что на других достроенных в этом году стадионах об акустике подумают заранее, не набивая тех же шишек, что и «Лужники», которым явно не хватило опытных людей и проверенных решений в работе со звуком.

3. Строительство и тестирование стадионов и других объектов

Не секрет, что основа чемпионата мира – это возводимая инфраструктура. Все помнят, как в Бразилии доделывали стадионы чуть ли не в ночь перед первым матчем. С российской тягой к долгострою, коррупционным рискам и прочему опасения просто не построить вовремя всё необходимое были не праздными. Хотя пример Олимпиады должен был убедить: когда надо – можем. Вот и сейчас всё вроде бы идёт по графику или близко к нему. Пять стадионов уже есть, остальные готовы на 80-90%. То же самое с тренировочными площадками, дорогами, аэропортами и гостиницами.

Однако достроить вовремя мало, надо ещё и научиться всем этим пользоваться. Как тут не вспомнить не только проблемы «Лужников», но и многочисленные инциденты вокруг стадиона в Санкт-Петербурге – то поле гибнет, то крыша течёт, то что-то спланировали не так. Во избежание подобных казусов построенные объекты надо тщательно тестировать. Если сдавать их в последний момент – сделать это просто не успеешь. Но есть и другая трудность. В городах вроде Калининграда, Саранска, Волгограда, Нижнего нет посещаемых команд высшего эшелона, чтобы «потренироваться на кошках». Трудно отрепетировать явку 40 тысяч человек на матч ЧМ на игре второго дивизиона, на которой присутствует тысяча фанатов. И эта проблема безусловно нуждается в решении, ибо то, что выявили в «Лужниках» и «Санкт-Петербурге» до крупных турниров, там можно обнаружить уже в разгар ЧМ.

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4. Отсутствие организованной поддержки болельщиков

«Уберите фанатов со стадионов, и их заполнят нормальные болельщики» — популярный тезис 2000-х. С матчей сборных фанаты практически исчезли – этому поспособствовало и закручивание гаек после Евро-2016, и введение паспортов болельщиков на матчи чемпионата мира и Кубка конфедераций, и фактическая гибель ВОБ и опала его лидера Александра Шпрыгина в высших эшелонах спортивной власти. Однако на смену ВОБ и фанатам так никто и не пришёл. В результате на матчах сборной теперь очень камерно и спокойно.

С поддержкой всё было плохо и на Кубке конфедераций, и на всё той же игре с Аргентиной. Пустить волну, покричать «Россия-Россия» и освистать соперника – максимум, на что сейчас способны трибуны на игре национальной команды. Если ничего не предпринять, то на домашнем ЧМ команда хозяев рискует оказаться с самой слабой поддержкой, что само по себе нонсенс. Те же латиноамериканцы как-то умудряются совмещать адекватное неагрессивное поведение и бурную поддержку. У нас же уже почти избавились от фанатов, но так и не нашли, кто должен занять их место. И это особенно заметно по матчам чемпионата России.

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5. Имидж после допинговых скандалов и Евро-2016

В последнее время Россия оказалась под беспрецедентным давлением извне. И хотя вопрос это больше политический, спорт не остаётся вне политики. Имидж спортивной России сильно подорван драками на Евро-2016 и грандиозным допинговым скандалом, вышедшим на новый виток в связи с отстранением сборной России от Олимпиады-2018. И хотя в ФИФА всячески подчеркивают, что к ЧМ-2018 это всё не имеет никакого отношения, общественное мнение учитывает абсолютно всё. Британские СМИ всё так же ищут любой повод найти вокруг ЧМ скандал. И чем меньше наша страна будет поставлять для этого реальные поводы (как всё те же «Лужники», долги клубов перед игроками, расистские выходки и прочее) – тем больше шансов, что на ЧМ-2018 приедет максимальное количество туристов, которые узнают Россию такой, какой никогда не увидят по телевизору.