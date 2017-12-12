Фанаты ЦСКА в огне. Как пожарные спасали пылких «армейцев»

В сотый раз о супердерби и самую малость про остальных – в мгновениях 20-го тура РФПЛ.

Разгром тура

3:0! Такого от подопечных Массимо Карреры после поражения от «Ливерпуля» со счётом 0:7, пожалуй, не ожидали даже самые оптимистично настроенные фанаты красно-белых. «Спартак» был на голову сильнее ЦСКА и заслуженно победил с крупным счётом. А поддерживаемый болельщиками Александр Селихов, которого «изрешетили» на «Энфилде», оформил в дерби «сухарь».

Федун: такие поражения, как от «Ливерпуля», смываются кровью и потом! Леонид Федун – о тактических перестроениях «Спартака», Витиньо – о вреде дыма, а Таски – про большой нос Пашалича.

Болельщики тура

А что вообще может остановить настоящего болельщика от похода на футбол?!

Наряд тура

Футбол в России – больше, чем футбол!

Перформанс тура

Безоговорочная победа «Спартака» и в этой номинации.

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50 фото лучших перформансов дерби «Спартака» и ЦСКА за последние 10 лет

Пожар тура

Фанаты устроили беспорядки на трибунах с применением пиротехнических средств, арбитру пришлось даже на время уводить команды с поля. Жгли все, но больше всего «заботы» от сотрудников пожарно-спасательной службы досталось гостям.

Месть тура

Защитник (или нападающий?) ЦСКА Понтус Вернблум в концовке встречи со «Спартаком» разбил нос Марио Пашаличу. Хорватский футболист ответил сполна: забил гол на 98-й минуте матча и довёл счёт до крупного.

Песня тура

Преданного поклонника красно-белых актёра Дмитрия Назарова в очередной раз посетила муза. Вам понравилось?

Капитан тура

И ведь подарил же!

Фото: РИА Новости

Забота тура

Уши не отморозь, Лукас!

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Эмоции тура

Яростный крик в камеру от тренера победителей столичного дерби Массимо Карреры.

Каррера умеет признавать ошибки. И держит голову «Спартака» холодной Тренер «Спартака» — главный победитель дерби.

Вопрос тура

Ответ на табло!

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

«Решалы». Кто чаще всех забивает победные голы в РФПЛ После воскресного дерби на «Открытии» в этом рейтинге появился единоличный лидер.

Гость тура

Прямиком из Англии.

Слуцкий и выгребная яма. Уткин – об отставке российского тренера из «Халла» Да, известный телекомментатор теперь пишет на «Чемпионате». Первый текст – о тренере, который может выбирать.

Изречение тура

Болельщики «Динамо» вспомнили нетленное высказывание императора Николая I. Так поклонники бело-голубых отреагировали на решение МОК лишить спортсменов сборной России возможности выступать под государственным флагом на зимних Играх в Пхёнчхане.

Фото: РИА Новости

«Золото» тура

Команда Дмитрия Хохлова постепенно выходит из пике. Динамовцы обыграли прямого конкурента за сохранение прописки в Премьер-Лиге и к зимнему перерыву наконец-то выбрались из зоны стыковых матчей.

Фото: РИА Новости

«Динамо» заканчивает год вне зоны вылета. Хохлов уже кое-что изменил После победы над «Анжи» команда уже 10-я в таблице Премьер-Лиги.

Благодарность тура

Руководство «Краснодара» поблагодарило болельщиков за поддержку, развесив по городу баннеры, на которых изображён главный тренер Игорь Шалимов. Возможно, это своеобразный ответ тем, кто ранее скандировал «Шалимов, уходи». «Быки» закончили календарный год на четвёртом месте в турнирной таблице.

Дуэль тура



Экс-армейцы и хорошие друзья Сергей Семак и Дмитрий Кириченко в этом туре выясняли кто сильнее в ранге наставников клубов Премьер-Лиги. Удачливее оказался исполняющий обязанности главного тренера «Ростова» Кириченко: его подопечные победили «Уфу» с минимальным счётом (1:0). Отметим, что судейская бригада в середине второго тайма не засчитала чистый гол уфимцев.

Молчок Кучука. Чем белорусский тренер не угодил «Ростову» Кучук снова уходит непонятым и недооценённым – теперь из «Ростова».

Промах тура

Промахом года, не иначе, окрестили испанские журналисты эпизод матча «Ахмата» с «Зенитом», в котором нападающий сине-бело-голубых Александр Кокорин не попал в пустые ворота с метра.

Фото: РИА Новости

Кокорин с метра не попадает в пустые ворота, и «Зенит» отпускает «Локо» Манчини провёл обратную замену Шатова, оставил Дзюбу в Санкт-Петербурге и так и не придумал, как взломать оборону «Ахмата».

В Испании удар Кокорина мимо ворот в матче с «Ахматом» назвали «промахом года»

Чемпион тура

А точнее сказать, зимний чемпион. Железнодорожники укрепили своё лидерство, одержав убедительную победу над «Тосно», и теперь подопечные Юрия Сёмина опережают ближайших преследователей уже на 8 очков.

Хорош «зимний чемпион»! Фарфан снова феерит в Петербурге Фарфан продолжает забивать. Дубль перуанца помог «Локомотиву» опять победить в Петербурге и укрепить лидерство.

Откровение тура

Капитан «Локомотива» Игорь Денисов признался, что партнёр по команде Джефферсон Фарфан является его кумиром. Напомним, что перуанский форвард «железнодорожников» оформил в игре с «Тосно» дубль.

Праздник тура

10 декабря традиционно отмечался Всемирный день футбола. Болельщица из Ростова-на-Дону перед матчем своих любимцев с «Уфой» записала видеопоздравление всем неравнодушным к большой игре.

Символ тура

Дед Мороз в том или ином качестве (где-то сказочный персонаж раздавал подарки, а где-то просто наслаждался игрой с трибуны) успел побывать в минувшем туре практически у всех команд Премьер-Лиги. Не за горами новогодние праздники, а чемпионат России и наша рубрика прощаются с болельщиками до весны.

Фото: fc-amkar

Фото: fc-zenit.ru

Хотите зажечь – лучше Тулы места не найти. Мгновения 19-го тура Фанаты из Москвы снова куролесили в Туле, Гилерме стал диктором, а ЦСКА заработал три пенальти за матч.

18+, или Почему не стоит брать ребёнка на дерби. Мгновения тура Нецензурные баннеры и бранные кричалки, провокации и потасовки на трибунах. А вы повели бы своего ребёнка на дерби двух столиц?