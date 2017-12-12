Фанаты ЦСКА в огне. Как пожарные спасали пылких «армейцев»

Разгром тура
3:0! Такого от подопечных Массимо Карреры после поражения от «Ливерпуля» со счётом 0:7, пожалуй, не ожидали даже самые оптимистично настроенные фанаты красно-белых. «Спартак» был на голову сильнее ЦСКА и заслуженно победил с крупным счётом. А поддерживаемый болельщиками Александр Селихов, которого «изрешетили» на «Энфилде», оформил в дерби «сухарь».
Болельщики тура
А что вообще может остановить настоящего болельщика от похода на футбол?!
Наряд тура
Футбол в России – больше, чем футбол!
Перформанс тура
Безоговорочная победа «Спартака» и в этой номинации.
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Пожар тура
Фанаты устроили беспорядки на трибунах с применением пиротехнических средств, арбитру пришлось даже на время уводить команды с поля. Жгли все, но больше всего «заботы» от сотрудников пожарно-спасательной службы досталось гостям.
Месть тура
Защитник (или нападающий?) ЦСКА Понтус Вернблум в концовке встречи со «Спартаком» разбил нос Марио Пашаличу. Хорватский футболист ответил сполна: забил гол на 98-й минуте матча и довёл счёт до крупного.
Песня тура
Преданного поклонника красно-белых актёра Дмитрия Назарова в очередной раз посетила муза. Вам понравилось?
Капитан тура
И ведь подарил же!
Забота тура
Уши не отморозь, Лукас!
Эмоции тура
Яростный крик в камеру от тренера победителей столичного дерби Массимо Карреры.
Вопрос тура
Ответ на табло!
Гость тура
Прямиком из Англии.
Изречение тура
Болельщики «Динамо» вспомнили нетленное высказывание императора Николая I. Так поклонники бело-голубых отреагировали на решение МОК лишить спортсменов сборной России возможности выступать под государственным флагом на зимних Играх в Пхёнчхане.
«Золото» тура
Команда Дмитрия Хохлова постепенно выходит из пике. Динамовцы обыграли прямого конкурента за сохранение прописки в Премьер-Лиге и к зимнему перерыву наконец-то выбрались из зоны стыковых матчей.
Благодарность тура
Руководство «Краснодара» поблагодарило болельщиков за поддержку, развесив по городу баннеры, на которых изображён главный тренер Игорь Шалимов. Возможно, это своеобразный ответ тем, кто ранее скандировал «Шалимов, уходи». «Быки» закончили календарный год на четвёртом месте в турнирной таблице.
Дуэль тура
Экс-армейцы и хорошие друзья Сергей Семак и Дмитрий Кириченко в этом туре выясняли кто сильнее в ранге наставников клубов Премьер-Лиги. Удачливее оказался исполняющий обязанности главного тренера «Ростова» Кириченко: его подопечные победили «Уфу» с минимальным счётом (1:0). Отметим, что судейская бригада в середине второго тайма не засчитала чистый гол уфимцев.
Промах тура
Промахом года, не иначе, окрестили испанские журналисты эпизод матча «Ахмата» с «Зенитом», в котором нападающий сине-бело-голубых Александр Кокорин не попал в пустые ворота с метра.
Чемпион тура
А точнее сказать, зимний чемпион. Железнодорожники укрепили своё лидерство, одержав убедительную победу над «Тосно», и теперь подопечные Юрия Сёмина опережают ближайших преследователей уже на 8 очков.
Откровение тура
Капитан «Локомотива» Игорь Денисов признался, что партнёр по команде Джефферсон Фарфан является его кумиром. Напомним, что перуанский форвард «железнодорожников» оформил в игре с «Тосно» дубль.
Праздник тура
10 декабря традиционно отмечался Всемирный день футбола. Болельщица из Ростова-на-Дону перед матчем своих любимцев с «Уфой» записала видеопоздравление всем неравнодушным к большой игре.
Символ тура
Дед Мороз в том или ином качестве (где-то сказочный персонаж раздавал подарки, а где-то просто наслаждался игрой с трибуны) успел побывать в минувшем туре практически у всех команд Премьер-Лиги. Не за горами новогодние праздники, а чемпионат России и наша рубрика прощаются с болельщиками до весны.