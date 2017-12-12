Заболотный в «Зените». Дзюба – на выход?

У болельщиков «Спартака» есть официальный повод ещё раз напомнить о существовании футбольной кармы. Антон Заболотный подписал контракт с «Зенитом», а значит, что с высокой долей вероятности Артём Дзюба будет вынужден искать себе новую команду. Роберто Манчини, конечно, порой впечатляет странными решениями вроде перевода на фланг защиты Далера Кузяева или Олега Шатова, но держать в запасе двух одноплановых футболистов – слишком даже для него.

Заболотный и правда лучше Дзюбы?

Один из главных факторов, по которому «Зенит» решил разменять Дзюбу на Заболотного, – форма игроков. Артём не может найти себя с начала сезона. Когда Манчини поставил цель ему и Кокорину забить 35 мячей на двоих, Александр принялся отрабатывать и за себя, и за друга. Артём же всё чаще оставался на скамейке и забил за 20 туров лишь однажды. Манчини прилюдно не критиковал Дзюбу за плохую форму и несколько раз говорил, что футболист понял его идеи, и ему нравится его игра. Время от времени Артём даже выходил в основе, но с результативностью всё было очень плачевно – всего 1 гол в 15 матчах. Но дело даже не в этом. Манчини – не любитель использовать в атаке форварда-столба. И если выпускает игрока такого плана, то всерьёз рассчитывает, что тот станет царствовать на втором этаже в чужой штрафной и будет цепляться за верховые мячи после дальних передач от крайних защитников или глубинного дирижёра.

«Зенит» не так плох, как вы думаете. Сейчас объясним Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.

С одной стороны, Дзюба с этой задачей не справлялся – всего 1,7 выигранных верховых единоборств в среднем за матч у форварда «Зенита» по сравнению с пятью у Заболотного – это небо и земля. Однако интересна другая цифра – Дзюба намного эффективнее играет на приёме мяча. 114 отрезанных соперников при приёме в среднем за 90 минут против 88 у Заболотного. Кстати, и по количеству отрезанных защитников Дзюба также лучше – 4,6 в среднем за матч против 3,9 у экс-форварда «Тосно». Другое дело, что у Заболотного лучшая продуктивность – 4 гола и 2 голевые передачи. Но и сыграл Антон на 900 минут больше, плюс Парфёнов использовал его в качестве наконечника атаки – бил он по воротам в два раза чаще Артёма, который обычно скидывал мяч на кого-то из резких футболистов атаки и порой выпадал из игры.

Тогда в чём дело?

Конечно, чисто визуально Заболотный выглядит интереснее, он более заметен на поле, на три года моложе Дзюбы, вызывается в сборную. Однако возможно, что проблема не только в удручающей результативности Артёма. Так уж повелось, что Манчини не очень любит классических форвардов-столбов. Да, у него в командах были габаритные Адриано, Ибрагимович, Балотелли и Джеко. Но каждый из них не стоял на месте и не ждал подач – все активно перемещались на передней линии и обладали очень солидным функционалом. Логично предположить, что форварды формата Дзюбы и Заболотного Манчини просто не нужны.

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«Нам нужен форвард, который будет много забивать», — сказал Роберто после ничьей с «Ахматом». Но вряд ли он отойдёт от выработанной годами практики с подвижным дуэтом нападающих при 4-4-2. Можно, конечно, пофантазировать и предположить, что тренер будет использовать двух столбов впереди, когда потребуется навал, вдруг передвинет Ригони с Кокориным на фланги и собьётся на бестолковые подачи от бровок. Но если захотите почитать что-то из раздела «фантастика», лучше отправляйтесь в книжный. Очень сомнительно, что Манчини видит в Заболотном того игрока, который будет забивать пачками и всерьёз участвовать в чемпионской гонке.

Вполне возможно, что дело в характере Дзюбы. Артём показывал свою лучшую игру, когда тренер безоговорочно в него верил. Так было в «Спартаке» при Якине, так было в «Зените» при Виллаш-Боаше. Оба убрали из команд прямых конкурентов и расчистили место в основе под Артёма. В таких условиях он чувствует себя комфортно и показывает лучшую игру. Когда необходимо зубами вырывать право выходить с первых минут – потухает. То, что Дзюба чувствует себя в «Зените» некомфортно, было понятно хотя бы по общению с прессой. Никаких шуток после матчей, никаких острых фраз, только банальные «пирожки». Вполне вероятно, что Манчини просто решил избавиться от игрока, который всем своим видом показывал недовольство методами тренера. Самый простой выход для клуба в такой ситуации – купить нападающего того же плана с российским паспортом и избавиться от головной боли.

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Неделю назад Манчини сказал, что «Зенит» сможет снять «проклятие Дзюбы», согласно которому команда с Артёмом в составе не может выиграть чемпионство. Похоже, синьор Роберто решил пойти самым простым путём — просто указать Дзюбе на дверь.

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