Заболотный: полностью справлюсь с задачей забивать много голов

Нападающий «Тосно» Антон Заболотный подписал контракт с «Зенитом» на 3,5 года. О предложениях от других российских клубов, будущем «Тосно» и конкуренции с Артёмом Дзюбой Заболотный рассказал в эксклюзивном интервью «Чемпионату».



— У вас были какие-то предложения, кроме как от «Зенита»?

— Слышал об интересе «Краснодара», но сделал выбор в пользу «Зенита».

— Говорили ещё про вариант с ЦСКА…

— Это всё были слухи. Никакого предложения не было, представители «армейцев» не выходили ни на клуб, ни на меня.



— Как считаете, сильно ли отразится ваш уход на результатах «Тосно»?

— Не знаю, сейчас об этом говорить сложно. К счастью, впереди зимняя пауза. Думаю, тренерский штаб проведёт какие-то перестановки, поставит игру по-другому. Время есть. В «Тосно» наиграют другие схемы, и не будет проблемы в том, что я ушёл. Они как-то в любом случае смогут меня заменить. Как известно, незаменимых людей нет. Уверен, что они справятся.

— Вас не пугает конкуренция с Артёом Дзюбой?

— Насущный вопрос. Нет, не пугает. В любом случае у нас с Артёмом профессиональные отношения. Он хороший игрок. Конкуренция в команде даже с такими хорошими нападающими, как Дзюба, Полоз и Кокорин, — это большой плюс для меня. Когда я буду конкурировать с ними, буду прибавлять, выкладываться на тренировках на все сто процентов. Меня сама ситуация будет заставлять работать на максимуме. Думаю, это сыграет хорошую роль в наших отношениях, и в первую очередь это будет полезно для команды.

— Манчини сказал, что вы хороший игрок, но вместе с этим он сказал, что ему нужен забивной форвард. Вас это не пугает?

— Это не секрет, что нападающий должен забивать много голов и показывать хорошую статистику. Но я могу заверить всех в том, что я полностью с этой задачей справлюсь. В «Тосно» партнёры по команде были немного хуже, и это понятно, потому что команда ниже классом. В «Зените» же открываются новые возможности, потому что партнёры по команде играют на мировом уровне. Думаю, это будет полегче для меня как для нападающего.



— Выступление на чемпионате мира стало ещё ближе?

— Да, но мне, как и любому игроку сборной, выступление за «Зенит» не даст никакого приоритета или выгоды, потому что всё в любом случае будет зависеть от меня и от того, как я проведу весеннюю часть. От этого и будет зависеть то, как сложится со сборной. Буду работать, доказывать и стремиться забивать больше мячей. Тогда ситуация разрешится сама.