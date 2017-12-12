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Квинси Промес
Фото: РИА Новости

God save the Queen-cy. Промес – вновь MVP месяца в РФПЛ

Голландский хавбек вновь доказал, что не зря пользуется почётом у болельщиков, забив два гола в важнейшем дерби страны.
Футбол

Ни для кого не секрет, что голландский полузащитник «Спартака» Квинси Промес пользуется большой популярностью у болельщиков. Один из лучших легионеров российского чемпионата вновь доказал, что хвалебные оды в его честь сочиняют не зря. В главном дерби страны против московского ЦСКА Промес оформил дубль и обеспечил красно-белым комфортное преимущество на домашнем поле, а Марио Пашалич затем поставил финальную точку – 3:0.

После такого уверенного выступления, разумеется, фамилия голландца фигурировала в тройке каждого из членов постоянного жюри в проекте «MVP РФПЛ» — максимальные 12 баллов набрал футболист на первом этапе голосования. Читатели не стали игнорировать заслуги Промеса и поставили его на первое место в обоих опросах — во «ВКонтакте» и на странице спецпроекта (ещё 6 очков в копилку). Итого 18 баллов и звание самого ценного игрока 20-го тура у Квинси Промеса.

Вторым в нашем рейтинге финишировал раззабивавшийся в последних турах перуанский полузащитник «Локомотива» Джефферсон Фарфан. В пяти матчах легионер «железнодорожников» наколотил аж шесть мячей, два из которых пришлись на последний матч года против «Тосно». Набрав в голосовании по туру в общей сложности 15 очков, Фарфан вплотную приблизился к лидеру, но так и не смог его обогнать в зачёте месяца – преимущество в 5 очков всё равно осталась у Промеса. Таким образом, голландцу достаётся ещё и награда от «Чемпионата» лучшему игроку ноября и декабря в РФПЛ!

Лучший игрок РФПЛ на данный момент. Даже круче Промеса
Ещё год назад все говорили, что его трансфер – провал. Сегодня без него невозможно представить «Спартак».

Специалисты

Владимир Пономарёв, бывший защитник ЦСКА: Фарфан, Промес, Зобнин.
Руслан Нигматуллин, бывший вратарь сборной России: Фарфан, Промес, Луценко.
Александр Мостовой, бывший полузащитник «Спартака»: Фарфан, Промес, Луценко.
Алексей Сафонов, футбольный агент: Промес, Луценко, Зобнин.

РФПЛ

Зобнин, Фарфан, Промес.

Журналисты

Нобель Арустамян, радио «Спорт FM»: Промес, Фарфан, Зобнин.
Константин Генич, «Матч ТВ»: Зобнин, Фарфан, Промес.
Алексей Лебедев, «Московский Комсомолец»: Зобнин, Промес, Фарфан.
Дмитрий Окунев, «Газета.Ru»: Фарфан, Промес, Адриано.
Станислав Рынкевич, «Спорт Mail.Ru»: Промес, Фарфан, Классон.
Денис Целых, «Чемпионат»: Промес, Зобнин, Фарфан.
Индира Шестакова, отдел «Спорт», газета «Метро»: Промес, Фарфан, Зобнин.

Читатели

Квинси Промес («Спартак») – 2283 голоса – 3 дополнительных балла.
Джефферсон Фарфан («Локомотив») – 2214 – 2.
Роман Зобнин («Спартак») – 113 – 1.

«ВКонтакте»

Квинси Промес («Спартак») – 6091 (46,8 %) – 3.
Джефферсон Фарфан («Локомотив») – 4983 (38,3 %) – 2.
Роман Зобнин («Спартак») – 891 (6,8 %) – 1.

Итоги 20-го тура РФПЛ:

Квинси Промес («Спартак») – 18;
Джефферсон Фарфан («Локомотив») – 15;
Роман Зобнин («Спартак») – 10;
Евгений Луценко («Динамо») – 3;
Луис Адриано («Спартак») – 1;
Виктор Классон («Краснодар») – 1.

Лучшие игроки ноября и декабря в сезоне-2017/18

Игрок16 тур17 тур18 тур19 тур20 турИтог
Квинси Промес («Спартак»)10121840
Джефферсон Фарфан («Локомотив»)5151535
Понтус Вернблум (ЦСКА)1213328
Луис Адриано («Спартак»)1023116
Антон Миранчук («Локомотив»)1212
Сильвестр Игбун («Уфа»)1212
Фёдор Смолов («Краснодар»)11112
Роман Зобнин («Спартак»)1010
Евгений Марков («Тосно»)99
Зе Луиш («Спартак»)448
Денис Глушаков («Спартак»)88
Георгий Джикия («Спартак»)77
Алексей Миранчук («Локомотив»)77
Иван Маркелов («Анжи»)77
Андреас Гранквист («Краснодар»)134
Виктор Классон («Краснодар»)314
Александр Бухаров («Ростов»)33
Александр Селихов («Спартак»)33
Евгений Луценко («Динамо»)33
Игорь Акинфеев (ЦСКА)33
Фернандо («Спартак»)33
Витиньо (ЦСКА)22
Алан Дзагоев (ЦСКА)11
Александр Довбня («СКА-Хабаровск»)11
Бибрас Натхо (ЦСКА)11
Далер Кузяев («Зенит»)11

Тем временем продолжается гонка за звание самого ценного игрока сезона в РФПЛ. На перерыв наш проект уходит, зафиксировав значительный отрыв от конкурентов Квинси Промеса – у него за первую часть чемпионата накопилось 94 балла. 64 очка в активе его ближайшего преследователя – зенитовца Александра Кокорина. Третьим и четвёртым идут Алексей Миранчук и Джефферсон Фарфан с 58 и 53 баллами соответственно. Посмотрим, удастся ли соперникам сократить отставание весной.

Лучшие игроки в сезоне-2017/18

ИгрокСумма
Квинси Промес («Спартак»)94
Александр Кокорин («Зенит»)62
Алексей Миранчук («Локомотив»)58
Джефферсон Фарфан («Локомотив»)53
Мануэл Фернандеш («Локомотив»)41
Фёдор Смолов («Краснодар»)37
Александр Головин (ЦСКА)32
Понтус Вернблум (ЦСКА)28
Денис Глушаков («Спартак»)22
Игорь Акинфеев (ЦСКА)21
Тимофей Калачёв («Ростов»)21
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