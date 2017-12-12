God save the Queen-cy. Промес – вновь MVP месяца в РФПЛ

Ни для кого не секрет, что голландский полузащитник «Спартака» Квинси Промес пользуется большой популярностью у болельщиков. Один из лучших легионеров российского чемпионата вновь доказал, что хвалебные оды в его честь сочиняют не зря. В главном дерби страны против московского ЦСКА Промес оформил дубль и обеспечил красно-белым комфортное преимущество на домашнем поле, а Марио Пашалич затем поставил финальную точку – 3:0.

После такого уверенного выступления, разумеется, фамилия голландца фигурировала в тройке каждого из членов постоянного жюри в проекте «MVP РФПЛ» — максимальные 12 баллов набрал футболист на первом этапе голосования. Читатели не стали игнорировать заслуги Промеса и поставили его на первое место в обоих опросах — во «ВКонтакте» и на странице спецпроекта (ещё 6 очков в копилку). Итого 18 баллов и звание самого ценного игрока 20-го тура у Квинси Промеса.

Вторым в нашем рейтинге финишировал раззабивавшийся в последних турах перуанский полузащитник «Локомотива» Джефферсон Фарфан. В пяти матчах легионер «железнодорожников» наколотил аж шесть мячей, два из которых пришлись на последний матч года против «Тосно». Набрав в голосовании по туру в общей сложности 15 очков, Фарфан вплотную приблизился к лидеру, но так и не смог его обогнать в зачёте месяца – преимущество в 5 очков всё равно осталась у Промеса. Таким образом, голландцу достаётся ещё и награда от «Чемпионата» лучшему игроку ноября и декабря в РФПЛ!

Лучший игрок РФПЛ на данный момент. Даже круче Промеса Ещё год назад все говорили, что его трансфер – провал. Сегодня без него невозможно представить «Спартак».

Специалисты

Владимир Пономарёв, бывший защитник ЦСКА: Фарфан, Промес, Зобнин.

Руслан Нигматуллин, бывший вратарь сборной России: Фарфан, Промес, Луценко.

Александр Мостовой, бывший полузащитник «Спартака»: Фарфан, Промес, Луценко.

Алексей Сафонов, футбольный агент: Промес, Луценко, Зобнин.

РФПЛ

Зобнин, Фарфан, Промес.

Журналисты

Нобель Арустамян, радио «Спорт FM»: Промес, Фарфан, Зобнин.

Константин Генич, «Матч ТВ»: Зобнин, Фарфан, Промес.

Алексей Лебедев, «Московский Комсомолец»: Зобнин, Промес, Фарфан.

Дмитрий Окунев, «Газета.Ru»: Фарфан, Промес, Адриано.

Станислав Рынкевич, «Спорт Mail.Ru»: Промес, Фарфан, Классон.

Денис Целых, «Чемпионат»: Промес, Зобнин, Фарфан.

Индира Шестакова, отдел «Спорт», газета «Метро»: Промес, Фарфан, Зобнин.

Читатели

Квинси Промес («Спартак») – 2283 голоса – 3 дополнительных балла.

Джефферсон Фарфан («Локомотив») – 2214 – 2.

Роман Зобнин («Спартак») – 113 – 1.

«ВКонтакте»

Квинси Промес («Спартак») – 6091 (46,8 %) – 3.

Джефферсон Фарфан («Локомотив») – 4983 (38,3 %) – 2.

Роман Зобнин («Спартак») – 891 (6,8 %) – 1.

Итоги 20-го тура РФПЛ:

Квинси Промес («Спартак») – 18;

Джефферсон Фарфан («Локомотив») – 15;

Роман Зобнин («Спартак») – 10;

Евгений Луценко («Динамо») – 3;

Луис Адриано («Спартак») – 1;

Виктор Классон («Краснодар») – 1.

Лучшие игроки ноября и декабря в сезоне-2017/18

Игрок 16 тур 17 тур 18 тур 19 тур 20 тур Итог Квинси Промес («Спартак») 10 12 18 40 Джефферсон Фарфан («Локомотив») 5 15 15 35 Понтус Вернблум (ЦСКА) 12 13 3 28 Луис Адриано («Спартак») 10 2 3 1 16 Антон Миранчук («Локомотив») 12 12 Сильвестр Игбун («Уфа») 12 12 Фёдор Смолов («Краснодар») 11 1 12 Роман Зобнин («Спартак») 10 10 Евгений Марков («Тосно») 9 9 Зе Луиш («Спартак») 4 4 8 Денис Глушаков («Спартак») 8 8 Георгий Джикия («Спартак») 7 7 Алексей Миранчук («Локомотив») 7 7 Иван Маркелов («Анжи») 7 7 Андреас Гранквист («Краснодар») 1 3 4 Виктор Классон («Краснодар») 3 1 4 Александр Бухаров («Ростов») 3 3 Александр Селихов («Спартак») 3 3 Евгений Луценко («Динамо») 3 3 Игорь Акинфеев (ЦСКА) 3 3 Фернандо («Спартак») 3 3 Витиньо (ЦСКА) 2 2 Алан Дзагоев (ЦСКА) 1 1 Александр Довбня («СКА-Хабаровск») 1 1 Бибрас Натхо (ЦСКА) 1 1 Далер Кузяев («Зенит») 1 1

Тем временем продолжается гонка за звание самого ценного игрока сезона в РФПЛ. На перерыв наш проект уходит, зафиксировав значительный отрыв от конкурентов Квинси Промеса – у него за первую часть чемпионата накопилось 94 балла. 64 очка в активе его ближайшего преследователя – зенитовца Александра Кокорина. Третьим и четвёртым идут Алексей Миранчук и Джефферсон Фарфан с 58 и 53 баллами соответственно. Посмотрим, удастся ли соперникам сократить отставание весной.

Лучшие игроки в сезоне-2017/18