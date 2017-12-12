God save the Queen-cy. Промес – вновь MVP месяца в РФПЛ

Ни для кого не секрет, что голландский полузащитник «Спартака» Квинси Промес пользуется большой популярностью у болельщиков. Один из лучших легионеров российского чемпионата вновь доказал, что хвалебные оды в его честь сочиняют не зря. В главном дерби страны против московского ЦСКА Промес оформил дубль и обеспечил красно-белым комфортное преимущество на домашнем поле, а Марио Пашалич затем поставил финальную точку – 3:0.
После такого уверенного выступления, разумеется, фамилия голландца фигурировала в тройке каждого из членов постоянного жюри в проекте «MVP РФПЛ» — максимальные 12 баллов набрал футболист на первом этапе голосования. Читатели не стали игнорировать заслуги Промеса и поставили его на первое место в обоих опросах — во «ВКонтакте» и на странице спецпроекта (ещё 6 очков в копилку). Итого 18 баллов и звание самого ценного игрока 20-го тура у Квинси Промеса.
Вторым в нашем рейтинге финишировал раззабивавшийся в последних турах перуанский полузащитник «Локомотива» Джефферсон Фарфан. В пяти матчах легионер «железнодорожников» наколотил аж шесть мячей, два из которых пришлись на последний матч года против «Тосно». Набрав в голосовании по туру в общей сложности 15 очков, Фарфан вплотную приблизился к лидеру, но так и не смог его обогнать в зачёте месяца – преимущество в 5 очков всё равно осталась у Промеса. Таким образом, голландцу достаётся ещё и награда от «Чемпионата» лучшему игроку ноября и декабря в РФПЛ!
Специалисты
Владимир Пономарёв, бывший защитник ЦСКА: Фарфан, Промес, Зобнин.
Руслан Нигматуллин, бывший вратарь сборной России: Фарфан, Промес, Луценко.
Александр Мостовой, бывший полузащитник «Спартака»: Фарфан, Промес, Луценко.
Алексей Сафонов, футбольный агент: Промес, Луценко, Зобнин.
РФПЛ
Зобнин, Фарфан, Промес.
Журналисты
Нобель Арустамян, радио «Спорт FM»: Промес, Фарфан, Зобнин.
Константин Генич, «Матч ТВ»: Зобнин, Фарфан, Промес.
Алексей Лебедев, «Московский Комсомолец»: Зобнин, Промес, Фарфан.
Дмитрий Окунев, «Газета.Ru»: Фарфан, Промес, Адриано.
Станислав Рынкевич, «Спорт Mail.Ru»: Промес, Фарфан, Классон.
Денис Целых, «Чемпионат»: Промес, Зобнин, Фарфан.
Индира Шестакова, отдел «Спорт», газета «Метро»: Промес, Фарфан, Зобнин.
Читатели
Квинси Промес («Спартак») – 2283 голоса – 3 дополнительных балла.
Джефферсон Фарфан («Локомотив») – 2214 – 2.
Роман Зобнин («Спартак») – 113 – 1.
«ВКонтакте»
Квинси Промес («Спартак») – 6091 (46,8 %) – 3.
Джефферсон Фарфан («Локомотив») – 4983 (38,3 %) – 2.
Роман Зобнин («Спартак») – 891 (6,8 %) – 1.
Итоги 20-го тура РФПЛ:
Квинси Промес («Спартак») – 18;
Джефферсон Фарфан («Локомотив») – 15;
Роман Зобнин («Спартак») – 10;
Евгений Луценко («Динамо») – 3;
Луис Адриано («Спартак») – 1;
Виктор Классон («Краснодар») – 1.
Лучшие игроки ноября и декабря в сезоне-2017/18
|Игрок
|16 тур
|17 тур
|18 тур
|19 тур
|20 тур
|Итог
|Квинси Промес («Спартак»)
|10
|12
|18
|40
|Джефферсон Фарфан («Локомотив»)
|5
|15
|15
|35
|Понтус Вернблум (ЦСКА)
|12
|13
|3
|28
|Луис Адриано («Спартак»)
|10
|2
|3
|1
|16
|Антон Миранчук («Локомотив»)
|12
|12
|Сильвестр Игбун («Уфа»)
|12
|12
|Фёдор Смолов («Краснодар»)
|11
|1
|12
|Роман Зобнин («Спартак»)
|10
|10
|Евгений Марков («Тосно»)
|9
|9
|Зе Луиш («Спартак»)
|4
|4
|8
|Денис Глушаков («Спартак»)
|8
|8
|Георгий Джикия («Спартак»)
|7
|7
|Алексей Миранчук («Локомотив»)
|7
|7
|Иван Маркелов («Анжи»)
|7
|7
|Андреас Гранквист («Краснодар»)
|1
|3
|4
|Виктор Классон («Краснодар»)
|3
|1
|4
|Александр Бухаров («Ростов»)
|3
|3
|Александр Селихов («Спартак»)
|3
|3
|Евгений Луценко («Динамо»)
|3
|3
|Игорь Акинфеев (ЦСКА)
|3
|3
|Фернандо («Спартак»)
|3
|3
|Витиньо (ЦСКА)
|2
|2
|Алан Дзагоев (ЦСКА)
|1
|1
|Александр Довбня («СКА-Хабаровск»)
|1
|1
|Бибрас Натхо (ЦСКА)
|1
|1
|Далер Кузяев («Зенит»)
|1
|1
Тем временем продолжается гонка за звание самого ценного игрока сезона в РФПЛ. На перерыв наш проект уходит, зафиксировав значительный отрыв от конкурентов Квинси Промеса – у него за первую часть чемпионата накопилось 94 балла. 64 очка в активе его ближайшего преследователя – зенитовца Александра Кокорина. Третьим и четвёртым идут Алексей Миранчук и Джефферсон Фарфан с 58 и 53 баллами соответственно. Посмотрим, удастся ли соперникам сократить отставание весной.
Лучшие игроки в сезоне-2017/18
|Игрок
|Сумма
|Квинси Промес («Спартак»)
|94
|Александр Кокорин («Зенит»)
|62
|Алексей Миранчук («Локомотив»)
|58
|Джефферсон Фарфан («Локомотив»)
|53
|Мануэл Фернандеш («Локомотив»)
|41
|Фёдор Смолов («Краснодар»)
|37
|Александр Головин (ЦСКА)
|32
|Понтус Вернблум (ЦСКА)
|28
|Денис Глушаков («Спартак»)
|22
|Игорь Акинфеев (ЦСКА)
|21
|Тимофей Калачёв («Ростов»)
|21