Манчини ставит в защиту Шатова. Он сошёл с ума?

Манчини и правые защитники. Это уже не смешно

У «Зенита» случился несчастный случай: разом переломались все профильные правые защитники – Смольников, Анюков и Терентьев. Для Роберто Манчини это а) сигнал сказать, что состав «Зенита» плохо укомплектован и нуждается в новых денежных вливаниях, б) повод трясти роли игроков до абсурдного. Самый адекватный вариант, с Браниславом Ивановичем справа, Манчини отверг и пустился во все тяжкие. Против «Урала» правого защитника по тайму сыграли Кузяев и Жирков. Матч в Грозном справа снова начал Юрий Жирков.

Это откровенно странная тактическая история. У Жиркова однозначно есть качества, нужные Манчини – универсализм и нужный уровень интенсивности – но при этом два серьёзных недостатка, обнаруженных ещё в матче с «Уралом»:

1. В атаке Жирков откровенно бесполезен. Он подрабатывает мяч под левую ногу, очень редко использует правую, из-за этого его решения предсказуемы – смещения на дриблинге в центр под удар или передачи в центр поперёк, с минимальным продвижением мяча к воротам. Всю остроту на краю создаёт Ригони.

2. Жирков пассивно включается в отбор после потери мяча. Как минимум дважды грозненцы ловили Юрия на его пассивности – теряя мяч в борьбе, он откровенно вставал и получал мяч в свою зону.

С начала второго тайма Жирков переместился на левый край обороны, Кришито – в центр (так Манчини снова надломил стиль и идею «Зенита»), правым защитником стал Иванович. Это было адекватно, пока Манчини не придумал весёлую замену.

Он сделал правым защитником Олега Шатова.

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Здесь нужно банальное понимание сильных сторон игрока. Шатов – хороший дриблёр, которому нужно почаще чувствовать мяч (иначе Шатов завянет), с классными смещениями в центр. Вопрос: какие из этих качеств Шатов мог использовать на позиции правого защитника? Тем более на одном фланге с Ригони – игроком, который на фланге предпочитает не делиться мячом, а тащить его и искать варианты в штрафной. Шатов успел сделать 1 острую передачу… и это весь его вклад в атакующую игру «Зенита». Потом Манчини убрал Шатова обратно, якобы за то, что он плохо выполнял беговую работу… и передвинул на позицию правого защитника наевшегося Кузяева. Хотя Шатов мог принести пользу на позиции Кузяева в атаке. В чём смысл?

Тактический поиск Роберто Манчини напоминает поломанные пятнашки. Ты пытаешься переставить местами квадратики так, чтобы 1, 2, 3, 4 были в один ряд, но строишь всё в произвольном порядке, психуешь, когда не получается построить числовой ряд правильно, разбиваешь пятнашки о стол, вставляешь квадратики заново… и всё равно делаешь заведомо неправильный ряд. Вот это и есть поиск Манчини.

Леандро Паредес двигается ближе к чужим воротам

Ну, тут в решении Роберто Манчини логики чуть больше. В опорную зону Паредеса передвинули только в Италии, с лёгкой руки Марко Джампаоло, а дома Леандро играл «энганче», «десятку» с чуть изменёнными функциями и развязанными руками. Перевод Паредеса под Кокорина означал сильный акцент на оборонительный блок с двумя опорниками (Краневиттер – Капленко), переход на контратакующий стиль игры, а сам Паредес должен был обеспечить классный последний пас.

На самом деле «Зенит» играл не совсем так и снова придумывал велосипед. При начале атаки петербуржцы перестраивались на 3-4-3, Паредес занимал позицию в центральной двойке, а глубже опускался кто-то из опорников. Расстановка «Зенита» в билд-апе и роль Паредеса изменились лишь косметически – аргентинцу не пришлось опускаться к центральным защитникам, как было в предыдущих матчах у Манчини.

Статистика тоже говорит, что роль Леандро Паредеса толком не изменилась. Он так и остался главным игроком «Зенита» по количеству передач (54), просто был задействован чуть выше. Паредес много пасовал с левого края – на Кришито, тут нельзя ошибиться – и совсем не пасовал из «зоны 14» (лишь дважды, лишь один пас привёл к голевому моменту у Александра Кокорина). А из 12 передач Паредеса в штрафную всего три были сделаны не со стандарта. Полноценной «десяткой» Леандро был только в первые 10-15 минут – в чём тогда смысл тактического решения?

Можете говорить, что критика «Зенита» и персонально Манчини – ахинея и лапша на уши, но недавно Леандро Паредес стал героем материала на немецком сайте о тактике Spielverlagerung. Даже эти ребята, уже работающие аналитиками в клубах вроде «Ред Булл Зальцбург» или «Хаддерсфилда», признают, что Роберто Манчини откровенно убивает потенциал аргентинца. Не верите нам – поверьте им.

Тактический разбор главного матча тура:

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Новая схема «Локомотива»: 4-4-2 с узким ромбом

Два подряд удачных выхода Эдера со скамейки запасных – пусть без голов, зато с полезной работой и красной карточкой для Сесара Наваса – открыли португальцу дорогу в основу «Локомотива». Переход Джефферсона Фарфана на фланг при этом напрашивался, но Юрий Сёмин окончательно сформировал тактический вариант, импульсивно опробованный в Чехии и домашнем матче с «Рубином»: 4-4-2 с узким ромбом в середине поля. Вот расстановка «Локо» в статике, объясняющая план Сёмина:

Как и в схеме 4-2-3-1 «железнодорожной» интерпретации, Палыч отказался от вингеров. «Локомотиву» они банально не нужны: у команды самая качественная в Премьер-Лиге структура позиционной атаки, с постоянным движением и насыщением именно центральной зоны, и фланги нужны только при включениях крайних защитников, Лысова с Игнатьевым. Проблемы на краях могут возникать лишь в обороне. На «Петровском» левый край без мяча закрывал Мануэл Фернандеш, и недоработки португальца – уже привычная история.

При этом новую роль в прессинге обрёл Алексей Миранчук. Вместо 4-4-2 «Локомотив» без мяча выстраивался скорее 4-3-1-2, а Миранчук часто менялся ролями с Джефферсоном Фарфаном. Один поднимался давить на одну линию к Эдеру, другой – блокировал пространство между линиями (чаще Миранчук).

В схеме 4-3-1-2 фантазия атаки «Локомотива» сильнее систематизирована. Ману Фернандеш привычно отвечал за конструкцию атак, стал левой частью ромба в центре поля, а перед штрафной возникал только при мощной плотности. Зато штрафную рывками рвал Александр Коломейцев – он одновременно с Фарфаном сделал забегание в моменте с первым забитым мячом, когда у «Тосно» возникли большущие коридоры между защитниками, и был в штрафной перед голом Эдера. Алексей Миранчук привычно отвечал за передачи вразрез – одна стала голевой.

В атаке изменилась лишь одна деталь – «Локомотив» стал лучше создавать свободное пространство для Фарфана. Показателен момент, где «железнодорожники» не забили: Эдер стянул на себя правого центрального защитника Буйволова, не отпускал его даже после паса на Фернандеша, и Фарфан получал мяч в штрафной совсем один. Мощь Эдера была пятой ногой собаки почти всю осень из-за стиля «Локомотива», но теперь, кажется, Сёмин нашёл правильное применение и португальцу.

«Тосно» корректирует доставку мяча без Заболотного

Если «Тосно» не найдёт за зиму такого же полезного, высокого и идущего в борьбу игрока, как Антон Заболотный, «лесников» можно отправлять на прямой вылет. Заболотный – один из важнейших игроков для своей команды по первой части сезона: он выигрывал 55% верховых единоборств, много перемещался по полю, делал грамотные скидки и давал объём малозаметной черновой работы (например, капал на мозги вратарям). Стиль «Тосно» был адаптирован под цепкость Заболотного, и его непопадание в заявку на «Локомотив» спутало карты тренерам – выстраивать привычную игру пришлось без своего лидера.

Из-за этого «Тосно» часто перенасыщал зоны, дожидаясь длинных передач. В квадрате поля, где верховые забросы ловил Михаил Лысов, одновременно появлялись Марков, Труич и Мухаметшин. План был прост: за счёт насыщения зоны выиграть мяч – доставить его до позиции, откуда можно навесить – разбежаться и заполнить штрафную.

Разово «Тосно» удалось обмануть «Локомотив» на вводе мяча через длинный пас. «Лесники» насытили правую сторону, Евгений Чернов открылся левее, и Давид Юрченко пульнул мяч на защитника – самого активного тосненца без Заболотного. Но чаще мячи летели в тот самый квадрат, где Лысову помогали центральные защитники, а Игорь Денисов собирал подборы после борьбы и разворачивал атаки «Локо».

План не сработал по одной простой причине: в «Тосно» был лишь один Антон Заболотный. Евгений Марков, на которого чаще всех грузили длинными передачами (17 раз), выиграл всего 24% верховых единоборств – контраст с 55% Заболотного удивительный. У Николы Труича результат лучше, 44%, но серб проигрывает во влиянии на команду (что неудивительно). «Тосно» нужно потратить все деньги, которые есть, на поиск такого же нападающего, как Заболотный.

Хольмен – новый правый защитник. Ему нужна помощь

«Динамо» одержало две победы подряд с одинаковым счётом над одинаковыми в мотивации соперниками, а Дмитрий Хохлов выставлял на удачные матчи одинаковый состав. Самый интересный маркер среди 11 – Себастьян Хольмен на позиции правого защитника. «С «Ростовом» он играл, потому что микротравму получил Алексей Козлов. А перед «Анжи» просто решили ничего не менять», – сказал Хохлов после матча. А заодно добавил, что задумка передвинуть Хольмена направо родилась в тренерском штабе уже давно.

Причина – качественный первый пас шведа.Идея Хохлова похожа на ту, которую в «Зените» пытался привить Роберто Манчини: нагрузка первого паса ложилась на плечи крайних защитников. Слева у «Динамо» есть Григорий Морозов, чьи качества сильного пасующего уже стали привычным гостем тактических разборов. В идеале Морозов и Хольмен должны кормить мячами нападающих, но против «Анжи» было не совсем так. Морозов чаще отдавал вертикальные передачи по флангу на Ташаева, а Хольмен исполнял первый пас в стиле Кришито – верхом или на средней высоте на Бечирая и Луценко, или под смещения нападающих в глубину. Ожидаемо, что Packing Хольмена на позиции правого защитника (после травмы Рыкова швед вернулся в центр) выше, чем у Морозова слева. Но перевес очень сильный – 34 отрезанных соперника против 9.

Такая структура начала атаки боеспособна, но «Динамо» нужно считаться и со слабыми качествами Хольмена. Главное – скорость: Владимиру Полуяхтову Хольмен проиграл пару забегов у своей штрафной, а в нашей лиге есть соперники и быстрее. Адекватным видится вариант, при котором правый хавбек будет помогать Хольмену, опускаться глубже и строить пятёрку сзади, но его помощник недостаточно хорош. Иван Темников очень помогает «Динамо» в плане бойцовских качеств, объёма беговой работы, но тактическое понимание игры Темникова и скорость принятия решений с мячом не тянут уровень Премьер-Лиги.

Когда такой игрок помогает Хольмену, скоростные качества можно обернуть в плюс, но Темников обращал их в минус слишком активным давлением. Вот один из нескольких моментов, приведших к атаке «Анжи» через фланг шведа: Темников выдёргивается с фланга в прессинг, Хольмен остаётся далеко от фланговой зоны, а глубоко в краю ждёт мяча Полуяхтов.

Две передачи в касание – и Полуяхтов получает мяч на фланге, оставаясь в одиночестве, а Темников не успевает вернуться на фланг. Дальше Полуяхтов мучает Хольмена на скорости – это неравный бой.

Сама по себе идея тренерского штаба – интересная. Хохлов производит впечатление более качественного тактика, чем Юрий Калитвинцев, он уже ввёл в «Динамо» тренировки с прогулками за руку, но стрессовая ситуация москвичей в таблице вынуждала Хохлова ставить на прямолинейный футбол. И в такой футбол Хольмен как пасующий вписался достойно.

Макеев – самый подвижный защитник «Ростова» у Кириченко

К тактической дуэли двух бывших «армейцев» Дмитрий Кириченко сделал банальный шаг временного тренера – вернулся к тому, что более-менее работало у Леонида Кучука. «Ростов» вернулся к расстановке 3-4-2-1, изменилось только расположение защитников. Мацей Вилюш стал левым центральным защитником, как и играл на старте сезона, а правым центральным вышел Евгений Макеев. Адаптация к тройке и системе «Ростова» явно давалась Макееву сложно, из-за чего последним защитником часто оставался он, а Вилюш и особенно Ингасон выдёргивались на своих игроков из глубины.

Кириченко перестроил систему «Ростова» ровно наоборот, а план Сергея Семака ему помог. «Уфа» активно насыщала зону Макеева, входила туда всей атакующей тройкой и чаще обычного задействовала в атаке левый край (46% атак через фланг против стандартных 40%. И наоборот, 31% атак через правую бровку против тех же обычных 40%). Стоцкого, Игбуна и Кротова Макеев часто встречал на приёме мяча, выдёргиваясь из пятёрки защитников даже за центральный круг.

Движение всей линии защиты помогло не превратить движение Макеева в проблему. Евгений редко возвращал мяч «Ростову», выиграл всего 2 единоборства из 6, а «Уфа» к середине первого тайма приноровилась строить атаки по одному сценарию: отдать пас под инсайда, на которого выбросится Макеев – откатить мяч назад для Салатича – сделать заброс в коридор, открытый после рывка Макеева. Очень грамотно Евгения страховал Сверрир Ингасон, закрывавший калитку и делавший свободную зону намного меньше – для попадания в адекватную символическую сборную Ингасон много сделал и такой работой, и забитым мячом.

«Краснодар» и стандарты. Высокие отношения

Критика Игоря Шалимова не стихает даже после побед, но важно понимать, где работает Шалимов – в клубе с ограниченными полномочиями, без влияния на стиль игры и тактику, без возможности сделать «Краснодар» более закрытой командой. В таких условиях стоит обращать внимание только на максимально тренерские аспекты работы – как стандарты. Здесь работа Игоря Шалимова видна, и гол «Краснодара» в Перми здесь важен.

«Краснодар» с прошлого сезона отрабатывает розыгрыш, где крайний защитник получает навес под полукруг перед штрафной и лупит с лёта. Такой розыгрыш уже сыграл, стал привычным, и теперь Шалимов приготовил новый. Четыре игрока «Краснодара», сделавшие в штрафной бутерброд, дружно насытили вратарскую, а Роман Шишкин выбежал из глубины, использовал невнимательность соперника, проспавшего забегание, и с разбега пробил так, что мяч по дороге задел Грицаенко. Действительно ново и свежо.

Теперь к тому, что не попало в разбор на прошлой неделе – банально из-за того, что случилось после сдачи текста. Матч «Краснодара» с «Ахматом» Игорь Шалимов разобрал лично для YouTube-канала «быков», там много откровенно пустых слов вроде «Это наша игра», но действия в обороне он разобрал досконально. Смотрите с 3:46 и слушайте.

Посмотреть видео можно на YouTube-канале «Краснодара».

Шалимов отмечает интересную деталь – расположение линии защиты на 11-метровой отметке при подачах с дальних штрафных, как в том матче от Исмаэла, может стать более эффективным, пока не найден антидот. Многие подачи при таких стандартах идут на 11 метров, и здесь плюс как для защитников (легче выбить мяч), так и для вратаря (меньше дистанция при выходе из ворот). Это очень любопытная находка, в Премьер-Лиге ни одна команда ранее не отодвигала целую линию к 11-метровой отметке, вопрос только в том, насколько «Краснодар» готов этому учиться. Процесс тяжёлый, судя по тому, что Шалимов говорит о своей идее, а команда пропускает гол, нарушая идею.

«Амкар» не нагрузил «Краснодар» проблемными для него стандартами, но весной будет интересно посмотреть за тем, как Игорь Шалимов будет искать новые варианты розыгрыша и противодействия штрафным и угловым соперника. Пока команда редко использует свежие наработки, плохо учится, много пропускает со стандартов и мало забивает (гол в Перми стал всего третьим). И это уже упрёк тренерскому штабу.

В материале использованы данные InStat и паблика «Пыльный чердак».