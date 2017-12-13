Бразильский «Гремио» вышел в финал клубного чемпионата мира и ждёт «Реал»

Свой полуфинальный матч «королевский клуб» проведёт завтра – с эмиратской командой «Аль-Джазира». И обязан победить.

«Гремио» обыграл «Пачуку» и вышел в финал клубного чемпионата мира

На проходящем в ОАЭ клубном чемпионате мира определился первый финалист и участник матча за третье место.

В полуфинале на стадионе «Хазза бин Зайед» (Аль-Айн) бразильский «Гремио» с минимальным счётом обыграл мексиканскую «Пачуку».

Основное время встречи завершилось вничью — 0:0, и для определения победителя понадобились дополнительные полчаса. На 95-й минуте единственный гол забил Эвертон. «Пачука» заканчивала встречу вдесятером — Виктор Гусман на 110-й минуте получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля.

Второй финалист определится 13 декабря в матче между эмиратской командой «Аль-Джазира» и мадридским «Реалом».

У «Гремио» в стартовом составе вышел бывший нападающий «Спартака» Лукас Барриос, на 55-й минуте парагваец был заменён.

Весь матч в составе «Пачуки» отыграл японский полузащитник Кейсуке Хонда, известный в России по выступлению за ЦСКА.

Промес стал MVP 20-го тура и ноября-декабря в РФПЛ

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес признан MVP 20-го тура и ноября-декабря в российской Премьер-Лиге.

В голосовании специалистов, журналистов и представителей РФПЛ Промес набрал максимальные 12 баллов. Кроме того голландца поставили на первое место в обоих опросах — во «ВКонтакте» и на странице спецпроекта. Вторым стал форвард Джефферсон Фарфан («Локомотив»), а третьим — хавбек Роман Зобнин «Спартак».

На звание MVP 20-го тура РФПЛ также претендовали Евгений Луценко («Динамо»), Луис Адриано («Спартак») и Виктор Классон («Краснодар»).

God save the Queen-cy. Промес – вновь MVP месяца в РФПЛ Голландский хавбек вновь доказал, что не зря пользуется почётом у болельщиков, забив два гола в важнейшем дерби страны.

Заболотный стал игроком «Зенита»

Нападающий «Тосно» Антон Заболотный стал игроком «Зенита». Об этом сообщает пресс-служба сине-бело-голубых. Нападающий сборной России присоединится к команде в январе. Соглашение рассчитано на 3,5 года.

Антон Заболотный начал заниматься футболом в школе липецкого «Металлурга». В 13-летнем возрасте перешёл в ЦСКА, где выступал за молодёжную команду и привлекался к работе с основным составом. В 2010 году на правах аренды перешёл в «Волгарь-Газпром», в 2011-м — в «Урал», в 2012-м — в брянское «Динамо», после чего снова вернулся в Москву.

С 2013 года Заболотный играл в «Уфе», затем — в воронежском «Факеле», а в 2016 году переехал в Ленинградскую область и присоединился к «Тосно», где в первом же сезоне стал лучшим бомбардиром клуба.

В 2017 году новичок «Зенита» был впервые вызван в сборную России.

В текущем сезоне российской Премьер-Лиги Антон Заболотный принял участие в 19 матчах, забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи.

Заболотный: полностью справлюсь с задачей забивать много голов за «Зенит» Новичок «Зенита» Антон Заболотный – о предложениях от российских клубов, конкуренции с Артёмом Дзюбой и словах Роберто Манчини.

Объявлена символическая сборная первой части сезона РФПЛ по версии WhoScored



Специализированный портал WhoScored составил символическую сборную первой части сезона РФПЛ. Лучшим игроком первых 20 туров турнира, по средней оценке, стал полузащитник «Спартака» Квинси Промес.

Вратарь: Александр Беленов («Уфа»).

Защитники: Владислав Игнатьев, Соломон Кверквелия (оба — «Локомотив»), Александр Мартынович («Краснодар»), Доменико Кришито («Зенит»).

Полузащитники или фланговые нападающие: Александр Кокорин («Зенит»), Самба Соу («Динамо»), Леандро Паредес («Зенит»), Квинси Промес («Спартак»).

Нападающие: Фёдор Смолов («Краснодар»), Луис Адриано («Спартак»).

СМИ: «Лацио» может бойкотировать матчи Серии А из-за недовольства судейством



Руководство «Лацио» рассматривает возможность бойкотировать матчи Серии А из-за недовольства судейством. Владелец «орлов» Клаудио Лотито считает, что против его клуба идёт спланированная кампания, направленная на то, чтобы помешать римлянам финишировать в первой четвёрке по итогам сезона, пишет Football Italia со ссылкой на Premium Sport.

Напомним, половину вчерашнего матча 16-го тура Серии А с «Торино» «Лацио» провёл вдесятером. Кроме того судья не поставил в пользу римлян пенальти, когда игрок туринцев Яго Фальке сыграл рукой в своей штрафной. Игра завершилась победой «Торино» со счётом 3:1.

«Лацио» набрал 32 очка в 15 матчах чемпионата Италии и занимает пятое место в таблице.

Гол Аршавина попал в тройку лучших в чемпионате Казахстана — 2017

Профессиональная футбольная лига Казахстана официально объявила о завершении голосования за «Лучший гол сезона — 2017».

На протяжении 10 дней болельщики отдавали голоса за претендентов, предложенных ПФЛК и футбольными специалистами. По итогам голосования лучшим признан гол нападающего «Актобе» Игоря Зеньковича в ворота «Шахтёра» (2:0) в 18-м туре чемпионата Казахстана. Второе место в опросе занял гол российского форварда «Кайрата» Андрея Аршавина в матче с «Астаной» (3:0). Тройку лучших замкнул мяч, который забил полузащитник «Кайрата» Исламбек Куат в другой игре с «Астаной» (1:1).

Видео лучших голов сезона в чемпионате Казахстана доступно на канале ПФЛК в YouTube. Мяч, забитый Аршавиным, — с 1:10. Гол Зеньковича — с 1:38.

Источник: «Спартак» сделал «Фенербахче» предложение о трансфере Нойштедтера

«Спартак» сделал «Фенербахче» официальное предложение о трансфере защитника Романа Нойштедтера. Об этом пишет турецкое интернет-издание Star.

Сообщается, что в стамбульском клубе довольны выступлениями футболиста сборной России и на данный момент не намерены расставаться с ним.

Напомним, об интересе «Спартака» к Нойштедтеру сообщалось в летнее трансферное окно, но сам игрок заявлял, что хочет остаться в «Фенербахче».

В нынешнем сезоне чемпионата Турции Нойштедтер провёл 14 матчей, в которых забил два мяча.