Чалов: Вернблум открывается так, как это делают лучшие форварды Европы

Ровно год назад нападающий Фёдор Чалов попал в основу ЦСКА, оформив покер за «молодёжку», а теперь получил премию лучшему молодому футболисту 2017 года. На церемонии вручения «Первой пятёрки» в джаз-клубе Игоря Бутмана форвард вспомнил детство и сыграл с отцом на рояле, а затем ответил на вопросы юных футболистов из «армейской» школы.

«Воротами была дверь туалета». Как начинал лучший молодой игрок года Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов перевоплотился в пианиста во время церемонии вручения премии «Первая пятёрка» и сыграл на рояле вместе с отцом.

После долгих расспросов, съёмок и поздравлений лучший молодой футболист года дал интервью «Чемпионату». Тем для обсуждения с Фёдором было предостаточно — от весенних голов в прошлом сезоне до предстоящего выезда в Белград на Лигу Европы. Но сначала Чалов подвёл итоги первого полноценного года в основе ЦСКА.

— В целом год для меня получился очень хорошим, — резюмирует молодой нападающий. — Попал в основу, начал забивать. Весной чувствовал, что нахожусь на своём месте, был уверен в себе. Да, в этом сезоне пока не идёт, но я не расстраиваюсь — рабочий момент. Со временем и опытом всё наладится, я уверен.

— Как узнали о получении премии?

— Мама позвонила первой — видимо, следила и переживала. Честно говоря, я не ожидал, что стану лучшим молодым футболистом.

— Видели, кто поставил вас на первое место в голосовании?

— Заглянул, да. Во-первых, это очень приятно, хочу сказать им большое спасибо. Во-вторых, почувствовал огромную ответственность. За меня ведь легенды голосовали — Никита Палыч Симонян например!

— Удивились, что Леонид Слуцкий и Александр Гришин на первое место поставили не вас, а Дмитрия Баринова из «Локо»?

— Это их мнение, ничего необычного. Теперь я сделаю всё, чтобы те, кто проголосовал не за меня, передумали. А может, они проголосовали так, чтобы подстегнуть меня.

— После матча с «МЮ» не спросили у Слуцкого об этом решении?

— Нет, но мы немного пообщались. Леонид Викторович похвалил за хорошую игру против «Юнайтед», сказал продолжать в том же духе.

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— С чем связываете свою безголевую серию в этом сезоне?

— Меня предупреждали о «синдроме второго сезона», хотя я сам об этом не задумывался, честно говоря. Тренируюсь так же, как обычно, выкладываюсь на полную так же, как весной — когда всё получалось. Наверное, многое зависит от психологии, я ведь так или иначе перед выходом на поле всё равно думаю, почему не забиваю. В этот момент очень помогает поддержка близких людей: родителей, брата, девушки. Виктор Михайлович тоже в меня верит, говорит не зацикливаться на этом. Если выпускает на поле — значит доверяет, и это важно. Теперь после отпуска с новыми силами и свежей головой буду увереннее играть.

— Самый строгий критик в ЦСКА — кто он?

— Это я. Нет пределов совершенству, в каждом моменте, в каждой игре можно действовать ещё лучше. Стараюсь прибавлять, потому что самое главное — без стыда смотреть в глаза себе.

— После долгого перерыва Гончаренко сразу поставил вас в основу против «МЮ».

— На предыгровой тренировке за день до матча мы играли друг против друга двумя составами. Во втором тайме Виктор Михайлович перевёл меня в ту команду, которая, судя по именам, должна была сыграть на «Олд Траффорд» с первых минут. Я забил три гола, но всё ещё не был уверен, сыграю ли против «МЮ». Всё-таки столько времени не выходил. В итоге на установке Виктор Михайлович подозвал, объяснил тактическое задание и добавил: «Не думай ни о чём, просто наслаждайся игрой». В общем, спасибо тренеру, что поставил меня и поверил!

Виктор Гончаренко и Фёдор Чалов Фото: pfc-cska.com

— Насладиться игрой удалось?

— Шикарное поле, очень сильный соперник — каждый матч хочется так проводить. Я был счастлив, что играю на таком стадионе, как «Олд Траффорд», это воодушевляло. В первом тайме мы очень уверенно выглядели и вели 1:0, может, неожиданно для многих. В раздевалке, правда, узнали, что «Базель» ведёт в Лиссабоне, и немного расстроились. Может, кого-то это и подкосило, но мне за свою игру ни капли не стыдно.

— Ещё недавно вы с Жамалетдиновым и Кучаевым играли в «молодёжке», а теперь — в основе на ЛЧ.

— Классная у нас была команда. Думаю, кто-то ещё из молодых тоже вскоре подтянется в основу. В принципе условия в РФПЛ для молодых футболистов с каждым годом становятся лучше. Многие мои сверстники уже почти в основе — тот же Ваня Игнатьев забил за «Краснодар». Молодёжь пробивается и иногда даже делает результат, это очень здорово.

— Выход в Лигу Европе с третьего места — успех для ЦСКА?

— Нет, мы скорее расстроились, потому что очень хотели продолжить игру в ЛЧ. Тем более набрали целых 9 очков — кто ещё вылетел, сыграв так же?

— Чего ждёте от «Црвены Звезды»?

— Это практически «Спартак». Будем готовиться как к дерби!

— Гончаренко говорит, что всем нападающим ЦСКА нужно учиться у Вернблума. Учитесь?

— Понтус действительно очень грамотно открывается — так, как это делают лучшие форварды Европы. Думаю, это приходит с опытом. Хотя для меня, честно говоря, было удивительно, что Вернблум стал забивать в каждом матче. У меня весной тоже был такой период: регулярно имел по моменту, всё забивал. Наверное, это удача.

— Молодые футболисты ЦСКА боятся Вернблума? Как-то раз он даже брал Витиньо за горло, когда ему «пихал».

— Это скорее подстёгивает нас. До рукоприкладства не доходит, но «пихач» помогает. Наши лидеры, как люди, давно играющие, много видели молодых и лучше понимают, как нам нужно играть. Мы прислушиваемся.

— Дерби со «Спартаком» — что это было?

— Самое тяжёлое и обидное, когда смотришь матч со скамейки и не можешь ничем помочь. Думаю, это самое неприятное поражение в сезоне. Все ребята очень тяжело это перенесли — всё-таки последний матч в году, хотелось в хорошем настроении уйти в отпуск. Но ещё не всё потеряно, главное в оставшихся играх набирать максимум очков и выходить в группу Лиги чемпионов.

— Какие планы на отпуск?

— Ненадолго съезжу на море, а Новый год, как обычно, проведу с семьёй. Традиции нарушать нельзя. 10 января выходим из отпуска, хотя к сезону я начну готовиться ещё раньше.