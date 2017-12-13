У всех соперников наших клубов в ЛЕ безумные фанаты. И вот доказательства

«Ницца», «Селтик», «Атлетик» и «Црвена Звезда». Непросто найти у них что-то общее. Ну, кроме того, что все они играют в Лиге Европы против наших клубов. Но на самом деле есть одна вещь, которая объединяет эти команды. Безумные болельщики, у которых в родных странах довольно противоречивая репутация. И речь не о красивых банерах и громких кричалках.

Нереально интересные соперники наших клубов в Лиге Европы: главное о них Нервозный Балотелли, не стареющий Адурис, возродивший свою карьеру Роджерс. Ну и готовящееся пламя в матчах ЦСКА и «Црвены Звезды».

«Ницца»: «Полиция вас не защитит»

Команда из курорта на Лазурном берегу, который во Франции иногда ехидно называют «домом престарелых». Мягкий климат, смешение рас и дорогая недвижимость. Футбольные хулиганы? Кажется, они в этом списке лишние. Но фанаты «Ниццы» регулярно отмечаются в массовых беспорядках.

Во время Евро-2016 во Франции Ницца была одним из самых небезопасных городов для приезжих болельщиков. Они подвергались нападениям хулиганов из числа фанатских групп «Ниццы». В ходе одного из таких нападений были ранены семеро болельщиков сборных Северной Ирландии и Польши.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале New Videos Daily.

На том же Евро-2016 несколько ветеранов группировки дали интервью газете MailOnline накануне матча Англии с Исландией. В интервью они предупредили англичан, что тем лучше вести себя в Ницце спокойно и вежливо. «Полиция не сможет вас защитить, если вы не продемонстрируете хорошее отношение. Мы не боимся полицию».

Фанатская фирма «Бригада Сюд», основанная в 1985 году, несколько лет назад была запрещена: полиция объявила её преступной группировкой, многих участников движения арестовали. Меры против хулиганов были предприняты после нескольких резонансных случаев насилия. В выездном матче с «Монако» в 2010 году фанаты «Ниццы» массово выбежали на поле и атаковали хозяев.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале Terrace Cult.

Через пару лет в домашней игре против «Сент-Этьенна» ультрас из «Бригады» атаковали гостевой сектор и стюардов заодно. Тогда о проблеме заговорил министр внутренних дел Франции Мануэль Вальс. «Бригада Сюд» изменила название, но никуда не исчезла.

Фото: facebook.com/populairesudofficielle

Год назад, когда «Ницца» играла с «Зальцбургом» в Лиге Европы, более тысячи болельщиков приехали на выезд в Австрию. Хотя за теми, кто представлял «группу риска», всё время следовала полиция, фанаты успели разгромить кафе Glockenspiel. Чуть раньше в домашнем матче с «Наполи» те же ультрас из бывшей «Бригады Сюд» напали на гостей и защищавшую их полицию. Хотя, матч был товарищеским.

Как их узнать? По эмблеме, которая встречается на одежде.

«Атлетик»: бей-беги

Ультралевые националисты – не самая распространённая в мире комбинация политических вкусов. Но очень популярная в стране басков. И тесно связанная с футболом. Настолько, что главная фанатская группировка «Атлетика» из Бильбао, «Эрри Норте Тальдеа» — разделилась в 90-х из-за того, что часть фанатов хотела ограничиться поддержкой футбольной команды, без политики. Их исключили, и группировка сохранила политическую направленность.

Поэтому не стоит удивляться традиции клуба, в котором играют только футболисты-баски. В Бильбао есть и более радикальные традиции.

Например, на стадионе «Сан Мамес» до 2008 года после терактов не проводили минуту молчания, чтобы почтить память жертв атак, устроенных организацией ЭТА. По разным данным, за годы борьбы за независимость эта организация причастна к убийству от 700 до 1000 человек в результате похищений и террористических атак. Правда, в 2011 году представители ЭТА официально заявили, что больше не будут прибегать к оружию.

Внимание! Видео содержит фрагменты насилия.

Видео можно посмотреть на официальном YouTube-канале Euronews.

Политические группы фанатов считают «принципиальными» врагами поклонников многих клубов: от «Реала» до «Бетиса» и «Сарагосы». В 2015 году по пусти со стадиона были атакованы болельщики «Сарагосы». Нападение произошло так быстро, что полиция не успела вмешаться. Пострадали пять человек, но обошлось без серьёзных повреждений.

Разборки с фанатами других команд иногда проходят в оживлённых местах. В 2009 году на выезде в Хихонультрас нападали на соперников на улицах. Та же тактика бей-беги, которая в этом контексте принимает новое значение.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале Pillalaempanadilla.

Последнее массовое столкновение с участием фанатов «Атлетика» случилось в Лиге Европы в феврале. В домашнем матче с АПОЭЛ случилась драка стенка на стенку, а также несколько случаев нападения на болельщиков гостей. Пострадали больше 10 полицейских.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале KhyleFox.

В мае этого года в Бильбао «наказали» хулиганивших фанатов «Бетиса». Пострадавшие рассказали баскскому изданию Deia, что в них плевали и провели под флагами ЭТА. «В конце они стали пугать, что спустят на нас бультерьеров, которых держали на поводке», — говорит один из захваченных, Мануэль Эррера. Он и сам был неоднократно уличён в беспорядках, поэтому его решили сдать в полицию, предварительно наказав.

«Селтик»: «Нельзя, чтобы они к нам вернулись»

Хулиганы из Шотландии устраивали на поле беспорядки, когда в некоторых европейских странах ещё не знали слова «футбол». В 1909 году во время дерби болельщики «Селтика» выбежали на поле, построили из скамеек баррикаду и подожгли. Следующие лет 80 ситуация оставалась примерно такой же: без конной полиции было не разобраться. В 1999 году в финале Кубка (это снова было дерби) фанаты «Селтика» расстреливали гостевой сектор из ракетниц, выбежали на поле и разбили голову судье Хью Далласу.

В XXI веке борьба с хулиганством добралась до Шотландии. Столкновений стало меньше, но иногда характер проявляется. В 2013 году в Амстердаме группа болельщиков напала на полицию. Пятеро были приговорены к условному заключению.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале Casual Ultra Official.

Ещё один инцидент в выездном матче случился совсем недавно: в июле. Уличный активист Томми Робинсон устроил встречу в Сандерленде в день товарищеского матча «Сандерленда» с «Селтиком». На встрече он подписывал для своих поклонников книги, сидя в форме «Рейнджерс». Этого оказалось достаточно. Фанаты гостей забросали магазин дымовыми шашками и вступили в бой с полицией. Местные хулиганы тоже поучаствовали в драке. По итогам столкновения один человек был доставлен в больницу в тяжёлом состоянии.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале Blash shoW.

Местная газета Sunderland Echo после этого написала: «Пьянство и насилие на улицах – матч с «Селтиком» был очень плохой идеей. Нельзя допустить, чтобы они к нам вернулись».

А уже в этом розыгрыше Лиги чемпионов в гостевом матче с «Андерлехтом» фанаты «Селтика» устроили беспорядки в Брюсселе. Всё как обычно: столкновения с полицией, несколько человек арестованы, но потом отпущены.

«Црвена Звезда»: «гей-парад – позор Белграда»

В статье «Футбол, кровь и война»британская газета TheGuardian сообщает, что сербские фанаты «несомненно, были самыми могущественными в истории». Под могуществом подразумевается страх, который вызывали фанаты, и объём беспорядков, которые они могли устроить. Звучит немного тенденциозно, особенно, если учесть, что в качестве одного из примеров могущества в статье приводится инцидент 2001 года – когда фанаты «Црвены Звезды» сорвали в Белграде гей-парад.

Фото: Reuters

Но на самом деле у белградских ультрас действительно богатая история. В конце 90-х одним из лидеров группировки фанатов «Делие» был Аркан (ЖелькоРажнатович) – командующий Сербской добровольческой армии, который четыре года провёл на фронте, а в 2000 году был застрелен в Белграде. Примерно тогда было создано «Православное братство» клубов. В 2005 году в него был принят «Спартак».

«Спартак» и «Црвена Звезда»: красно-белый клан История дружбы фанатов «Црвены Звезды» и «Спартака», а также их совместного участия в открытии стадиона красно-белых.

Драки во время дерби с «Партизаном» случаются регулярно, иногда беспорядки заканчиваются смертельным исходом. В 2001 году фанат «Партизана» умер от полученных ножевых ранений. В 2006 году трагедия повторилась: снова разборки перед матчем, ножевое ранениеи смерть болельщика «Партизана». Драки случаются и на стадионе, и просто на улицах.

Фанатов пытаются контролировать. Это приводит к регулярным столкновениям с полицией.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале sultiu silviu.

В 2015 году из-за массовых беспорядков на трибунах начало матча было перенесено, а сам матч мог сорваться: футболисты ждали, когда полиция наведёт порядок. Было арестовано более 40 ультрас.

Фото: Reuters

Последний раз инцидент с участием фанатов «Црвены Звезды» случился совсем недавно – во время гостевой игры с «Кёльном» в Лиге Европы. Для обеспечения безопасности были задействованы две тысячи полицейских. Они оцепили колонну с болельщиками гостей, и те впечатляюще промаршировали по городу. Но одновременно с этим несколько десятков человек на соседних улицах устроили беспорядки.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале Terrace Cult.

Напомним, с кем весной в Лиге Европы сыграет каждая из наших команд. Вот пары: «Зенит» — «Селтик», «Локомотив» — «Ницца», ЦСКА — «Црвена Звезда», «Спартак» — «Атлетик».