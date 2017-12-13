Первое адекватное тренерское решение «Боруссии» со времён назначения Клоппа

Жаркая английская неделя дортмундской «Боруссии» — последняя перед рождественским перерывом — оставила после себя сразу несколько внештатных событий. Сначала «шварцгельбе» проиграли одной из худших команд сезона, бременскому «Вердеру», на своём поле и уходили с поля под бодрящий свист самого посещаемого стадиона Европы. Затем предсказуемо был отправлен в отставку Петер Бош, давно потерявший контроль над ситуацией, а буквально на следующий день Дортмунд назначил своим главным тренером Петера Штёгера, освободившегося чуть ранее из Кёльна. В первом матче Штёгера «Боруссия» обыграла «Майнц» и впервые с 20 сентября не пропустила в матче Бундеслиги. Такова экспозиция лучшего тренерского решения спортивного департамента Дортмунда.

Это решение лучшее по нескольким причинам.

Во-первых, Штёгер — тренер, который лучше всех в Германии ставит командную оборону. Даже Пал Дардаи из «Герты», оборонительный стиль которого у многих адептов позиционной и атакующей игры вызывает жжение в жизненно важных органах, признаёт, что философия Штёгера работает более чётко. У нового тренера Дортмунда отрабатывать в обороне должны все, многое ставится на переходные фазы (из атаки в оборону и из обороны в атаку), и каждый знает, какую позицию нужно занимать при защите своих ворот.

Это важно для Дортмунда, потому что в качестве атакующих игроков команды не сомневается примерно никто. И Обамеянг, и Ярмоленко, и Пулишич, и даже Шюррле подходят для ставки на очень резкий выход из обороны в атаку, для этого приспособлены и умные центральные полузащитники «Боруссии» — проблем с адаптацией к стратегии Штёгера в её атакующей части быть не должно. При этом в умении обороняться командой «шварцгельбе» неизбежно добавят — новый тренер будет водить игроков за руки, чтобы объяснить, как именно им нужно возвращаться на свою половину поля.

Второй момент. Необходимость назначения тренером специалиста штёгеровского типа стала очевидной ещё в момент падения Юргена Клоппа в пропасть три года назад. Тогда «Боруссия» оказалась в зоне вылета к зиме, и основной проблемой была та же — да, нападающие запарывали моменты, но важно, что эти моменты продолжали создаваться, а вот у своих ворот команда позволяла делать слишком многое. Кадровый состав обороны с тех пор почти не изменился, и Дортмунд по-прежнему испытывал проблемы с занятием зон, из-за чего Сократису приходилось бесконечно фолить.

Тоска «позитивного психа». Что происходит с «Боруссией» Дортмундская «Боруссия», стремительно превращающаяся в детский сад, столкнулась с проблемой: воспитатель хочет жить по-другому.

Штёгер нужен был уже тогда, но вместо этого пришёл Томас Тухель, антидота у которого для этой проблемы не было. Тухель поставил игру от себя, которая красиво работала в первый год, год без Лиги чемпионов, но как только график стал поплотнее, у Дортмунда стали проявляться болезни позднего Клоппа. После того, как Тухель разругался со всем миром, в Рур приехал Петер Бош, ещё один адепт губительной для так и не разобравшейся с собственной защитой «Боруссии» философией начала обороны глубоко на чужой половине поля. Бош был обречён — когда тренер, который упрямо верит в утопию, приезжает в команду с очевидными проблемами, заканчивается это достаточно быстро (краткое пояснение: я люблю стиль Боша, но быть болельщиком его команд может быть мучительно).

Новая «Боруссия»: пять матчей подряд на ноль, но тренер недоволен «Боруссия» Петера Боша вышла на первое место в чемпионате Германии. Но тренер всё равно не впечатлён.

Итак, мы понимаем, что по выбору конкретного тренера и принятию собственных недостатков это решение спортивного департамента «шварцгельбе» выглядит не просто адекватным, но и единственно верным. Но между увольнением одного тренера и назначением другого прошли всего сутки, поэтому вопрос очевиден: а было ли это решение осознанным? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно отмотать ситуацию в Дортмунде на полгода назад. В какой-то момент стало очевидно, что Тухелю не пережить лето, и руководство «Боруссии» начало искать варианты.

Штёгер был одним из первых, к кому обратилось руководство клуба, но австрийский адепт коллективной обороны тогда отказал. Он вывел команду в еврокубки, приняв её во второй лиге — его стремление остаться было объяснимым. Затем Дортмунд переключился на Люсьена Фавра, ожидаемо выстрелившего в «Ницце» — но и здесь не сложилось: то ли клуб категорически отказался его отпускать, то ли Фавр снова, далеко не в первый и точно не в последний раз в карьере засомневался в себе, но в Германию он так и не вернулся.

Тренер «Боруссии» – псих. И страдает из-за этого Главное лицо и главная проблема главного матча сезона в Бундеслиге.

Здесь важно понимать, что и Штёгер, и Фавр — тренеры очень похожего плана. Смекаете? Спортивный департамент Дортмунда осознавал всю тяжесть грехов в командной обороне и хотел закрыть проблему, но не реализовав два лучших тренерских варианта решения этой проблемы, руководство клуба вздохнуло и от безысходности продолжило давно взятый курс на фетишизацию психопатии. Срок годности у неё истёк три года назад.

Наконец, последний момент. Петер Штёгер подписал контракт до лета, и это даёт свободу всем задействованным лицам — клубу, тренеру, игрокам. У австрийца есть полгода на то, чтобы склеить давно разбившуюся вазу, и как показывает практика, ему этого времени (особенно с учётом длинного немецкого перерыва на зиму) будет достаточно. Даже если Штёгер не останется в Дортмунде, он передаст команду новому тренеру с уже отредактированной главной проблемой.

И здесь есть важный месседж от руководства клуба. Раз новый тренер ставит командную оборону, значит взят курс на сохранение команды как минимум следующим летом — иначе полгода Штёгера в «Боруссии» окажутся почти бессмысленными. Ещё до открытия зимнего трансферного окна Ханс-Йоахим Ватцке и Михаэль Цорк намекают на то, что и летом не будет больших и обширных продаж.



Таким образом, решение назначить тренером Штёгера — действительно самое обоснованное от Дортмунда за все последние годы, пусть формально и было принято за сутки. Австриец не боится сложностей, которые очевидны в нынешней «Боруссии», это отмечали его коллеги: тот же Пал Дардаи говорил, что «даже если дела идут плохо, Штёгер остаётся спокойным». И добавлял: «Его почерк легко узнаваем, он даёт всем своим командам собственную философию игры».

Для «Боруссии», загнавшей себя в оборонительный отказ ещё три года назад, сейчас самое время спокойно изучить эту философию.