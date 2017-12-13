10 открытий первой половины сезона в РФПЛ

До недавних пор один Баринов ассоциировался у болельщиков с «Локомотивом» — известный актёр и персональный болельщик Юрия Сёмина. Однофамилец Валерия Александровича широкой публике знаком хуже, но делает всё возможное, чтобы это упущение поскорее исправить. Второе место в конкурсе лучших молодых игроков года – неплохая стартовая площадка взрослой карьеры. Полузащитник по основному профилю, Дмитрий беспрекословно отправился в центр обороны на смену травмированному капитану Чорлуке, и тренерских ожиданий не обманул. Возможно, где-то даже превзошёл.

О том, что Всевышний не обделил Луку талантом, можно было и раньше догадаться – по приглашению совсем мальчишкой в «Зенит», арендам в «Твенте» и «Сампдорию», вызовам в сборную Черногории. Только в России в полной мере реализовать себя Джорджевичу долго не удавалось. «Оживать» после нескольких лет неверия форвард начал у Луческу, но во весь голос заявил о себе только сейчас, в Туле. В «Арсенале» Лука наконец-то встретил стопроцентно «своего» тренера. Божович наделил соотечественника лидерскими полномочиями, а взамен получил голы, драгоценные для середняка РФПЛ. Сейчас их на счету 23-летнего нападающего 7 штук, но Миодраг убеждён, что это далеко не предел, проча подопечному место в тройке бомбардиров по итогам сезона.

«Он будет в тройке лучших». Как Божович «реанимировал» земляка Джорджевича Отвергнутый «Зенитом» Джорджевич тащит «Арсенал» в Лигу Европы.

Кого-то, быть может, удивит присутствие в номинации мужчины 1991 года рождения, но что поделать, если тренерским доверием у нас молодёжь, мягко говоря, не избалована? А потом, мы же не перепись юных дарований проводим – самые яркие открытия чемпионата фиксируем. Заболотный даже в 26 заданным параметрам соответствует. Пускай забивал Антон в своём первом сезоне на высшем уровне относительно немного – вдвое реже напарника Маркова – зато исключительно статусным противникам – ЦСКА, «Локомотиву», «Спартаку», «Краснодару». Результативной игрой в резонансных встречах фактурный нападающий и заслужил приглашения в сборную, а затем и в «Зенит». Традиционная последовательность.

Заболотный в «Зените». Дзюба – на выход? Форвард «Тосно» — тот, кто будет много забивать? Или Манчини просто не нужен скандалист на скамейке? Пытаемся разобраться.

Иван Игнатьев («Краснодар»)

Вундеркинд растёт в Краснодаре, не иначе (только, ради бога, ему об этом не говорите). Где бы ни играл Иван – забивает везде. К своим 19 годам воспитанник чудо-академии Галицкого прошёл через все возможные юношеские сборные, выбился в лучшие снайперы молодёжного первенства России и Юношеской лиги УЕФА (10 голов в четырёх матчах!), открыл лицевой счёт в Лиге Европы и дважды – за четыре игры – отличился в РФПЛ. Болельщики всё настойчивее примеряют Игнатьева на место Смолова в атаке «быков», но тренерам следует быть особенно терпеливыми и осторожными, постепенно увеличивая нагрузку на молодого спортсмена – и прежде всего психологическую. Ранняя слава – она не одну судьбу покорёжила…

Среди многочисленных летних покупок «Зенита» Кузяев считался чуть ли не самым слабым звеном. Первым кандидатом на «банку». Оказалось – ошибочно. Благодаря врождённому трудолюбию и восприимчивости к тренерским требованиям Далер быстрее всех российских новичков завоевал расположение итальянского Мистера и в считаные месяцы добился впечатляющего прогресса. Если в «Тереке» он слыл футболистом работоспособным, выносливым, но не более, то в «Зените» прибавил в чтении игры и универсальности. За три полных сезона в Грозном Кузяев не забил ни гола, а в Петербурге – четыре штуки за 2/3 чемпионата. Очередным – и совершенно заслуженным – поощрением парню за проявленное усердие явилось приглашение в сборную. А потом ещё одно, и ещё… Заявку Кузяева на участие в ЧМ-2018 Черчесов непременно рассмотрит.

Кузя, друг Манчини. Кто олицетворяет игру нового «Зенита» Нет, даже не Александр Кокорин.

Упреждая неизбежные вопросы о Чалове, сразу напомню: свою «Пятёрку» Фёдор получил по итогам календарного года. В текущем сезоне Кучаев смотрится увереннее. И дело тут не только в голе Давиду де Хеа, по некоторым версиям лучшему вратарю мира. Это самое яркое событие в жизни смышлёного блондина, своего рода отправная точка. С точки зрения планомерного развития карьеры стабильность важнее разового всплеска. Её Константин осенью демонстрировал, проявив себя не только исполнительным, но и разносторонним игроком. Сверстнику Чалову первая часть нового чемпионата меньше удалась – налицо пресловутый «синдром второго сезона».

«В него никто не верил». История Кучаева как зеркало российского футбола Ещё в августе он бегал за «молодёжку» ЦСКА, а теперь выходит в стартовом составе в РФПЛ, забил в Лиге чемпионов. Да не кому-нибудь – «МЮ».

Особо впечатлительные поклонники «Локо», должно быть, вздрогнули, обнаружив на левом фланге защиты в дерби с ЦСКА безымянного мальчишку. Бросать 19-летнего дебютанта под матёрого Марио Фернандеса – это походило на авантюру со стороны Сёмина, рассчитанную на авось и ничего более. Но Юрий Палыч знал, что делал. Новичок с честью прошёл боевое крещение в экстремальных условиях и закрепился в основной обойме клуба-лидера. При таких конкурентах, как Денисов и Рыбусь, сделать это было неимоверно трудно. Тем ценнее каждый из десятка матчей, проведённых Михаилом в чемпионате. В заявке на сезон свежеиспечённый латераль по сей день числится нападающим, но, возможно, в этом и кроется разгадка его стремительного повышения – Лысов не только защищаться, но и наступать умеет. Одно результативное очко – голевой пас Фарфану в предпоследнем туре года – в активе юного «железнодорожника» уже есть.

Обуздать Фернандеса. Кто такой Михаил Лысов Уходящая неделя – знаменательная для Лысова: во вторник дебютировал в РФПЛ, а в пятницу вышел в старте «Локо». И сразу против Фернандеса…

Ещё один живой пример подслеповатости селекционных служб больших клубов и лишнее подтверждение педагогических способностей Дмитрия Парфёнова. Благодаря его вдумчивой работе страна открыла для себя сразу нескольких незаурядных исполнителей, ранее списанных из столиц за ненадобностью. Блеснув в составе маленького клуба из Ленобласти, они вдруг сделались крайне необходимы фаворитам. Человеку со стороны сложно понять, чем руководствовался «Зенит», приглашая вместо более молодого, забивного и просто своего Маркова – Заболотного. Никак монетку бросал (шутка).

Но и Маркова у «Тосно» с руками оторвут. Вопрос только – кто и за сколько. В развитых футбольных странах небольшие клубы целенаправленно готовят игроков на продажу – почему бы «Тосно» не пойти этим путём? На четвёртом-пятом бомбардире лиги и лучшем джокере чемпионата (пяток голов после выхода на замену) дебютант РФПЛ может прилично заработать. И это правильно.

«Наверное, надеется вернуться в «Зенит». Он отказал ЦСКА и забил «Спартаку» В его активе 42% голов команды, и это – лучший результат в РФПЛ.

Алексей Миранчук ещё два года назад получил свою «Первую пятёрку» лучшего молодого игрока страны. Антон до основы родного «Локомотива» добирался окольными путями – через маленькую в географическом и футбольном отношении Эстонию. Вопреки устойчивым предрассудкам, из «Левадии» хавбек вернулся более сильным физически и ментально, и количество боеспособных Миранчуков в «Локо» — а затем и в сборной – автоматически удвоилось. И это явно не тот случай, когда менее одарённый родственник идёт в нагрузку к более талантливому, в комплекте. Кое в чём Антон Лёшу в этом сезоне даже опередил. Статус лучшего ассистента клуба – пусть даже промежуточный – говорит сам за себя.

«Антоха, что ж ты делаешь?! Не подставляй меня!» Алексей и Антон Миранчуки — о лидерстве «Локомотива», контрактах, «Зените», Европе и Неймаре, который не посоветовался с ними.

Уроженец украинского города Херсона, Швец рос и воспитывался в Грузии и России, а игровое образование получил в Испании – по культуре обращения с мячом это чувствуется. В современном «Ахмате» Антон не только точнее всех пасует, но и забивает наравне с передовиками – 3 гола за две трети сезона. И пускай протиснуться в заявку сборной на ЧМ-2018 сквозь толпу сильных конкурентов Швецу будет неимоверно сложно, вызовом на ознакомительный сбор Станислав Черчесов послал игроку воодушевляющий «месседж»: нет ничего невозможного.