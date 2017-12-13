Болельщики призывают «Лацио» сняться с чемпионата. Всё из-за судей

«Лацио» трудно назвать открытием Серии А – это известная команда, её присутствие в зоне еврокубков точно никого не удивит. Но вряд ли болельщики ожидали настолько мощного старта. Всё началось с победы над «Ювентусом» в Суперкубке. В чемпионате «Лацио» с первых туров идёт в ногу с группой команд, которые набрали сумасшедший темп. Конечно, в нынешней Серии А это ещё не показатель класса команды, глобальный краш-тест здесь представляют только матчи с «Ювентусом». Так вот, матч с «Ювентусом» в чемпионате «Лацио» тоже выиграл. В гостях.

Симоне Индзаги выжимает максимум из доставшихся ему ограниченных ресурсов. Чиро Иммобиле забивает почти в каждом матче, Луис Альберто отлично себя чувствует на позиции «десятки» — в 15 матчах 10 голов и ассистов. Небольшая ротация состава помогла ровно пройти групповой этап Лиги Европы – «Лацио» хватает на оба турнира одновременно. Кажется, команда удачно проводит сезон. Неужели могло быть ещё лучше?

В клубе уверены, что да. И у них есть аргументы.

Он грохнул «Ювентус» и вернул Италии интригу Два года никто не мог победить «старую синьору» в Турине. До Симоне Индзаги.

VAR: видео-вредитель

Конец первого тайма, атака «Лацио». Иммобиле с мячом в штрафной, делает кросс. Мяч попадает в выставленную руку стоящего перед ним Яго Фальке и меняет направление. Очевидный пенальти? Нет, судья не обращает внимания на эпизод. Через полминуты к Иммобиле, всё ещё недовольному решением судьи, подходит Николас Бурдиссо и начинает объяснять что-то про смысл жизни. Они бодаются, и Бурдиссо падает. Наконец, судья вспоминает, что у него есть видео-помощник. Он смотрит повтор эпизода. Возвращается. И удаляет Иммобиле. Эпизод с попаданием мяча в руку арбитр даже не смотрел. Посмотрите, как это было.

На следующее утро ведущие спортивные газеты Италии – Gazetta Dello Sport, Corrierre Dello Sport и даже Tuttosport, к которым присоединяется Sky, — демонстрируют редкое единодушие. Ситуация простая: Иммобиле можно было предупредить, а можно было и удалять, но это не имеет значения. Потому что в этот момент «Лацио» должен был бить пенальти. Не заметить такой пенальти – ошибка, не посмотреть повтор с помощью технологии VAR – необъяснимая ошибка.

Болельщики «Лацио» нашли объяснение этой ошибке арбитра Пьеро Джакомелли. Он же судил матч «Лацио» и «Торино» в прошлом году. И поставил пенальти в ворота «Лацио» за игру рукой. Менее очевидную, так как тогда Пароло пытался убрать руку с пути мяча. Сравните моменты.

Для Джакомелли рука Пароло на верхнем скриншоте – это пенальти. Рука Фальке на нижнем скриншоте – даже не повод рассмотреть эпизод.

Николас Бурдиссо, который картинно упал от касания Иммобиле, тоже подбросил дров. Он сказал, что предупреждал судью о том, что Иммобиле его не трогал. А на следующее утро отказался от этих слов: «Нет-нет, я не говорил, что он меня не трогал Я упал оттого, что он толкнул меня головой. Для меня то, что случилось на поле, осталось на поле, хотелось бы, чтобы мы на этом закончили». Красноречиво.

VAR – инструмент против «Лацио»?

Это не первый эпизод, когда применение технологии в матче римской команды вызывает вопросы. Две недели назад «Лацио» играл дома с «Фиорентиной». На 93-й минуте арбитр Паоло Маццолени после просмотра видеоповтора назначил пенальти. За момент, который был настолько неочевидным, что даже режиссёры видеотрансляции не сразу сориентировались и с опозданием показали повтор момента. После повтора вопросов меньше не стало. Кайседо выносил мяч, который пытался достать Пеццелья. Игрок «Лацио» был на мяче первым, он сделал касание и выбил мяч. Это было настолько очевидно футболистам обеих команд, что никто из «Фиорентины» не требовал пенальти, и «Лацио» уже начал свою атаку. Кстати, в Суперкубке «Лацио» тоже получил сомнительный пенальти в добавленное время. Традиция?

У «Лацио» сдали нервы

Возможно, именно повторение спорных ситуаций привело к тому, что после игры с «Торино» представители «Лацио» пошли на конфронтацию с руководством Серии А.

Симоне Индзаги: «Я могу проанализировать первый тайм. Второго не было, всё решил судья. Нас топят четвёртый тур подряд. Нельзя не задуматься после такой серии. Четыре матча подряд судьи допускают ошибки против одной команды. Вы всё видели».

Луис Альберто: «Кому-то очень не нравится видеть «Лацио» в первой четвёрке и в Лиге чемпионов. Так нельзя играть. Это повторяется постоянно».

Спортивный директор Игли Таре: «Это скандал и провокация. Мы не должны поддаваться, потому что нас накажут. Команда должна сплотиться и стать единой, как никогда».

Пресс-секретарь Артуро Дьяконале: «Я общался с президентом клуба Клаудио Лотито. Он сказал, что болельщики просили заявить протест и даже сняться с чемпионата. У меня тоже есть просьба. Я прошу больше не допускать подобных ошибок. Мы все хотим честно соревноваться. Я не сторонник теории заговора и не люблю жаловаться, но давайте скажем как есть. Если каждое воскресенье повторяется одно и то же, у людей появляются подозрения. VAR? Технологии ни при чём, дело в человеке, которые интерпретирует то, что видит и принимает решения».

СМИ: «Лацио» может бойкотировать матчи Серии А из-за недовольства судейством

Координатор судей Серии А известный экс-арбитр Никола Риццоли тоже не понял действий Джакомелли во время матча «Лацио» с «Торино». «Почему бригада судей не изучила момент с пенальти? Почему Бурдиссо не был предупреждён за провокацию? Если есть сомнения, надо проверять, смотреть эпизод».

Болельщики «Лацио» мстят

Самое неожиданное последствие матча. Болельщикам римской команды удалось выяснить, что Джакомелли – владелец кафе в Триесте. Они узнали, что название кафе – Rossetti. И за сутки обвалили его рейтинг на Tripadvisor до единицы. Последние комментарии соответствующие: «ни ногой в эту дыру», «держитесь отсюда подальше» и так далее. Кстати, стены кафе обклеены постерами с Франческо Тотти, а часть интерьера выполнена в цветах «Ромы».