Кинчев: есть скепсис относительно того, что ЧМ в России вообще состоится

Жизнь Константина Кинчева уже много лет проходит «между Ленинградом и Москвой». Каждый из этих городов стал для фронтмена «Алисы» родным – в одном он родился и вырос, в другом стал тем, кто он есть — рок-звездой. Футбольные пристрастия Кинчева тоже раздвоены между двумя столицами – он симпатизирует ЦСКА и «Зениту». Его можно встретить на церемонии чествования «армейцев» по случаю чемпионства, и на «Вираже», поющем вместе с фанатами сине-бело-голубых «Небо славян».

24 декабря в московском Stadium Live «Алиса» даёт большой концерт по случаю 30-летия культового альбома «БлокАда» (билеты можно купить здесь), а пока Константин Евгеньевич готовится и отвечает на вопросы «Чемпионата» — о футболе, Олимпиаде и допинговом скандале.

— В нынешнем сезоне в РФПЛ крутая интрига в борьбе как за чемпионство, так и за места в Лиге чемпионов. Вам по душе такое или лучше, когда любимая команда на протяжении всего турнира уверенно идёт впереди?

— Когда есть интрига, тогда, конечно, лучше смотреть. Но я к чемпионату несколько охладел и особо его не смотрю – от случая к случаю только. Слежу за матчами с участием «Зенита», а вот даже такой матч, как ЦСКА — «Спартак», например, не смотрел.

— Накал и драйв этого сезона связаны с предстоящим чемпионатом мира в России?

— Скорее всего, да, так и есть. Но когда сливают «Ливерпулю» со счётом 0:7, это говорит о том, что желание есть, просто умения не хватает.

— Удаётся сейчас выбираться на стадион?

— На стадионе вообще редко бываю. Был на зенитовском «Вираже» один раз за последнее время, пел с ними песню «Небо славян».

— Что скажете о второй своей любимой команде, ЦСКА? Что пошло не так в этом сезоне?

— Мне кажется, ЦСКА сейчас слабая, неукомплектованная по составу команда. Но на то есть объективные причины: Гинер стадион построил, а на остальное денег нет.

— Но, несмотря на отсутствие трансферов, в Лиге чемпионов «армейцы» выступили неплохо.

— Да, достойно, но это так, череда случайностей и, допустим, не особое желание «Манчестера» играть. А так — состава-то нет. Если Витиньо в основе играет, то это само за себя говорит. Если Вернблум вынужденно в центре нападения оказывается — это тоже о чём-то говорит. И тренер мне не нравится сейчас, со Слуцким было как-то внятнее всё.

— Недавно прошла жеребьёвка чемпионата мира. На бумаге у сборной России одна из самых слабых групп — Саудовская Аравия, Египет…

— Там Мохаммед Салах играет, на минуточку.

— Но это ведь единственный по-настоящему звёздный игрок египтян. Думаете, даже при такой группе у России будут сложности с попаданием в плей-офф?

— Честно говоря, у меня большой скепсис по поводу того, что чемпионат мира по футболу в России вообще состоится. Я так думаю, что нас мировое сообщество в покое не оставит и будет поджимать до конца. Это совершенно в том тренде, который обозначил для себя Евросоюз под управлением Соединённых Штатов. Нет, я буду рад, если он всё-таки пройдёт у нас, но я сомневаюсь. А так — надо группу проходить, конечно. Мы в состоянии это сделать, однозначно. Думаю, из группы выйдут Уругвай и Россия.

— Ещё одна горячая тема декабря – отстранение сборной России от Олимпиады. Ваше мнение — ехать ли отдельным спортсменам защищать честь страны и себя самих под нейтральным флагом или лучше отказаться от этой идеи?

— С моей колокольни очень легко говорить — конечно не ехать! Но это с моей колокольни. А с другой стороны, со стороны спортсменов… Они же многие к родине не имеют никакого отношения. Почти все тренировочные базы находятся за рубежом. Лыжники тренируются в Норвегии, летние виды спорта в Америке сидят. Это, в общем-то, уже не наши люди, и потому взывать о любви к флагу просто глупо. Пусть это остаётся на их совести: если они люди мира, то пусть выступают за планету Земля. Если они к России имеют какое-то отношение, то они, значит, должны выразить свою солидарность. В обиженных-то чего ходить? А они будут именно так там ходить, их будут унижать. И никакой формы, и никакого флага… Я за Олимпиадой не буду следить, это соревнование мне неинтересно.