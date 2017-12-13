Со «Спартаком» не скучно! 10 самых зрелищных матчей первой части сезона

10 открытий первой половины сезона в РФПЛ Мы расставили их в алфавитном порядке, а выбрать самого-самого предлагаем вам.

6 августа. 4-й тур. «Зенит» – «Спартак» – 5:1

В начале сезона «Зенит» играл на свежих ногах и свежих эмоциях многочисленных новичков команды Роберто Манчини, а «Спартак» был не похож на себя. На старте сезона хозяева были сильнее, что и подтвердили в матче на «Арене Санкт-Петербург». В присутствии 53 359 зрителей «Зенит» разгромил «Спартак», забив пять мячей в ворота Артёма Реброва. На двоих противники нанесли 21 удар (восемь – в створ). Однако гости сумели ответить только голом Квинси Промесса с пенальти при счёте 4:0. Завершилось яркое «дерби двух столиц» удалениями Игоря Смольникова и Луиса Адриано.

Обзор матча

«Зенит» – «Спартак» – 5:1 Фото: fc-zenit.ru

10 августа. 5-й тур. «Ахмат» – «Краснодар» – 2:3

Оба матча команд из Грозного и Краснодара в этом чемпионате получились захватывающими. Во встрече первого круга дополнительной интригой был тот факт, что Олег Кононов противостоял своей бывшей команде. «Ахмат» и «Краснодар» общими усилиями пробили по воротам 39 раз (15 – в створ), и гости просто лучше использовали свои шансы. «Быки» дважды выходили вперёд, тем не менее, хозяева находили в себе силы отыгрываться. Причём счёт 2:2 сделали на 90-й минуте. Но в компенсированное время юный нападающий Иван Игнатьев забил победный гол – свой первый в РФПЛ.

Обзор матча

12 августа. 6-й тур. ЦСКА – «Спартак» – 2:1

Главное столичное дерби должно было порадовать болельщиков красивым, запоминающимся футболом, так и произошло. В игре 6-го тура «армейцы» показали характер, который помог команде Виктора Гончаренко переломить ход неудачно складывавшейся игры. Цифры этого матча – 32 удара по воротам (11 – в створ). В начале второго тайма Марио Пашалич открыл счёт, благодаря чему «Спартак» выигрывал до 83-й минуты. Но затем в течение двух минут Георгий Щенников и Витиньо забили два гола и принесли ЦСКА эффектную победу над принципиальным соперником.

Обзор матча

19 августа. 7-й тур. «Спартак» – «Локомотив» – 3:4

А вот и самый результативный матч первой части чемпионата России! Его выдали действующий чемпион страны на пару с лидером текущего сезона РФПЛ. Команды Массимо Карреры и Юрия Сёмина нанесли по воротам друг друга 30 ударов (15 – в створ), сумев забить семь голов. Ключевым моментом стало удаление на 45-й минуте Александра Самедова при счёте 2:0 в пользу красно-белых. На вторую половину «железнодорожники» вышли с сумасшедшим настроем, и буря их эмоций смыла оборону «Спартака». Поймавший кураж «Локомотив» забил четыре мяча за тайм.

Обзор матча

«Спартак» – «Локомотив» – 3:4 Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

14 октября. 13-й тур. «Краснодар» – ЦСКА – 0:1

Несмотря на то, что во встрече «Краснодар» – ЦСКА болельщики увидели всего один гол, этот матч тоже достоин того, чтобы быть включённым в список самых ярких матчей нынешнего сезона. Команды Игоря Шалимова и Виктора Гончаренко создали большое количество голевых моментов. Нанесли 39 ударов по воротам (правда, всего шесть – в створ). Игра держала в напряжении до финального свистка. Решающим оказался навес Марио Фернандеса на Алексея Березуцкого незадолго до перерыва. Защитник «армейцев» забил мяч, ставший победным.

Обзор матча

29 октября. 15-й тур. «Зенит» – «Локомотив» – 0:3

В последнем туре первого круга сошлись лидеры чемпионата. Именно после матча в Петербурге, который завершился неожиданным разгромом сине-бело-голубых, команда Юрия Сёмина превратилась в единоличного лидера РФПЛ. Правда, первый тайм прошёл с преимуществом «Зенита», хозяева при большем везении могли забить три мяча, что и гости в итоге. Но вторая половина той игры – концерт по заявкам Сёмина. Блестяще выступил Джефферсон Фарфан, сделавший дубль и выдавший голевую передачу на Алексея Миранчука. Всего «Зенит» и «Локомотив» нанесли 31 удар по воротам (11 – в створ).

Обзор матча

«Зенит» – «Локомотив» – 0:3 Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

18 ноября. 17-й тур. «Краснодар» – «Спартак» – 1:4

И снова в топ-10 попадает матч с участием «Спартака» – самой безбашенной команды российского чемпионата! Если уж красно-белые отрываются, то делают это по полной программе. Весёлый матч получился у спартаковцев в гостях с традиционно открытым «Краснодаром». Общими усилиями хозяева и гости пробили 23 раза (11 – в створ), но москвичи доказали своё превосходство в индивидуальном мастерстве. Им помог играть в нужном ключе быстрый гол Луиса Адриано. Когда же бразильский форвард оформил дубль на 86-й минуте, преимущество красно-белых выросло до крупного.

Обзор матча

27 ноября. 18-й тур. «Спартак» – «Зенит» – 3:1

Сражение «Спартака» и «Зенита» во втором круге тоже подарило классное зрелище. Эмоции били через край! Вновь был нанесён 21 удар по воротам (10 – в створ), разве что с голами дело обстояло чуть похуже: четыре вместо шести. «Спартак» создал хороший задел к 30-й минуте после того, как забили Александр Самедов и Луис Адриано. Гости раскрылись – Доменико Кришито быстро сократил разрыв. На сей раз интрига продержалась до финального свистка. Хозяева потеряли наигравшего на удаление Фернандо, однако выстояли. Более того, Пашалич в компенсированное время сделал счёт 3:1.

Обзор матча

3 декабря. 19-й тур. «Краснодар» – «Ахмат» – 3:2

«Ахмат» уже под руководством Михаила Галактионова едва не взял реванш у «Краснодара» в матче второго круга. Хозяева в первом тайме совершенно не напоминали претендента на Лигу чемпионов, пропустили два гола и проигрывали – 0:2. Однако после перерыва «быки» сыграли на максимуме. Краснодарцев не подкосил даже промах Андреаса Гранквиста с пенальти на 58-й минуте. Шанс сравнять счёт был упущен, но команда Шалимова продолжила атаковать и забила, сколько требовалось. Победный гол – в компенсированное время. Статистика зафиксировала 23 удара на двоих (12 – в створ).

Обзор матча

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10 декабря. 20-й тур. «Спартак» – ЦСКА – 3:0

Пусть красно-белые крупно победили красно-синих в последнем дерби российского чемпионата в 2017 году, но это не была игра в одни ворота. Зрелищности спектаклю на «Открытие Арене», безусловно, добавили фанаты команд, создавшие сумасшедший антураж. По ходу самого матча спартаковцы с «армейцами» нанесли 29 ударов по воротам (11 – в створ). Команда Виктора Гончаренко не придумала, как переиграть Александра Селихова, а вот Квинси Промеса в этот раз никто не сдержал. Голландец стал автором дубля. Вышедший на замену Пашалич опять забил в компенсированное время. «Спартаку» повезло, что составители календаря поставили дерби сразу после его игры с «Ливерпулем». Отмазался за разгром в Лиге чемпионов.

Обзор матча