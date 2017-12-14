И здесь Роналду – лучший!

«Реал» вырвал победу у «Аль-Джазиры» и вышел в финал клубного чемпионата мира



«Реал» в полуфинале клубного чемпионата мира победил «Аль-Джазиру» из ОАЭ. Встреча проходила в Абу-Даби (ОАЭ) на стадионе «Шейх Зайед» и завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.



В концовке первого тайма Мбарк Буссуфа дошёл до штрафной и отдал мяч на ход Ромариньо, который на замахе убрал защитника и пробил в дальний нижний угол.



На 53-й минуте Криштиану Роналду получил передачу в штрафной от Луки Модрича, развернулся и чётко пробил в дальний нижний угол. На 81-й минуте Лукас Васкес в штрафной обработал мяч после длинной диагонали и сделал скидку на Гарета Бэйла, который с близкого расстояния поразил пустой угол ворот.



«Реал» в финале клубного чемпионата мира сыграет с бразильским «Гремио». «Аль-Джазира» разыграет третье место с мексиканской «Пачукой».

Роналду стал лучшим бомбардиром за всю историю клубных чемпионатов мира

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду, сравняв счёт в полуфинале клубного чемпионата мира с «Аль-Джазирой», забил шестой гол на клубных чемпионатах мира и стал лучшим бомбардиром за всю историю турнира. По пять мячей на счету Луиса Суареса, Лионеля Месси и Сесара Дельгадо.

На 53-й минуте Роналду получил передачу в штрафной от Луки Модрича, развернулся и чётко пробил в дальний нижний угол.

«Зенит» оштрафован из-за фаната, который демонстрировал интимные части тела

Глава КДК Артур Григорьянц рассказал, какие решения комитет принял по итогам встречи 18-го тура РФПЛ, в котором «Спартак» дома принимал «Зенит» (3:1).

«Мы вернулись к рассмотрению матча «Спартак» — «Зенит». Мы рассмотрели видео, на котором болельщик «Зенита» залез на ограждение семейного сектора болельщиков «Спартака», там обнажил и демонстрировал интимные части тела. За обнажение интимных частей тела болельщиком «Зенита» клуб оштрафован на 100 тыс. рублей», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.

Игроки сборной Германии получат по € 350 тыс. за победу на ЧМ-2018

Немецкий футбольный союз официально обнародовал размер премий, которые получат игроки сборной Германии за участие в чемпионате мира 2018 года в России. Об этом сообщается на официальном сайте союза.

Футболистам сборной Германии полагаются призовые только за выход в четвертьфинал. На групповом этапе и за попадание в 1/8 финала премиальные не предусмотрены.

Выход в четвертьфинал принесёт каждому игроку € 75 тыс., попадание в полуфинал ЧМ – € 125 тыс. Если сборная Германии займёт третье место, футболисты получат по € 150 тыс. Выход в финал гарантирует игрокам € 200 тыс., а победа на чемпионате мира – € 350 тыс. каждому.

На групповом этапе чемпионата мира сборная Германии 17 июня сыграет с Мексикой, 23 июня встретится со сборной Швеции, а 27 июня сыграет с Южной Кореей.

Пять игроков «Реала» включены в команду 2017 года по версии IFFHS

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала состав команды года, в которую вошли сразу пять игроков «Реала». Ниже можно ознакомиться с полным списком футболистов. Возглавил команду наставник «Королевского клуба» Зинедин Зидан.

Вратарь: Джанлуиджи Буффон («Ювентус»).

Защитники: Марсело, Серхио Рамос (оба — «Реал»), Леонардо Бонуччи («Милан»), Дани Алвес («ПСЖ»).

Полузащитники: Тони Кроос, Лука Модрич (оба – «Реал»), Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити»).

Нападающие: Неймар («ПСЖ»), Криштиану Роналду («Реал»), Лионель Месси («Барселона»).

Прядкин: есть вероятность, что логотип и название РФПЛ будут изменены

Президент РФПЛ Сергей Прядкин на пресс-конференции по итогам первой части сезона-2017/18 в российской Премьер-Лиге рассказал, что логотип чемпионата и название РФПЛ могут быть изменены.

«Есть вероятность, что логотип и название РФПЛ будут изменены. Финальное решение будет принято на общем собрании, и такую возможность мы предполагаем. На сегодняшний день никаких изменений нет, но они будут. Сейчас ведётся большая работа, связанная с ребрендингом», — передаёт слова Прядкина корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.

Мейтин: посещаемость в РФПЛ в сезоне-2017/18 увеличилась на 15,5%

Директор по безопасности РФПЛ Александр Мейтин на сегодняшней пресс-конференции подвёл итоги первой части сезона в Премьер-Лиге, отметив, что в сезоне-2017/18 увеличилась посещаемость.

«В РФПЛ у нас увеличилась посещаемость на 15,5%, на 60% уменьшилось количество полиции в чашах стадионов. У нас всего на 7-8 матчах присутствовала полиция, мы почти полностью взяли на себя обеспечение безопасности внутри стадионов. Стало больше контролёров и стюардов, почти на 40%. У нас увеличилось количество задержанных — на 53%. Нарушений стало меньше, а задержанных больше — считаю это хорошим результатом», — передаёт слова Мейтина корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.