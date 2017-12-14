10 футболистов РФПЛ, которые могут сменить клуб зимой

Как только Антон Заболотный подтвердил свой трансфер в «Зенит», стало ясно: в Петербурге больше не рассчитывают на Артёма Дзюбу. Роберто Манчини в принципе не любит больших нападающих, и бывший спартаковец разубедить тренера не смог. Форвард «Тосно», в отличие от Дзюбы, вряд ли будет недоволен положением игрока на подмену — по крайней мере первое время. За полгода до чемпионата мира Артёму точно пора уходить, вот только куда — большой вопрос. Из вариантов, мелькавших в СМИ: давно присматривающийся к форварду «Локомотив», проигравший конкуренцию за Заболотного «Краснодар» или Турция.

Заболотный: полностью справлюсь с задачей забивать много голов за «Зенит» Новичок «Зенита» Антон Заболотный – о предложениях от российских клубов, конкуренции с Артёмом Дзюбой и словах Роберто Манчини.

Эквадорца смело можно назвать «жертвой лимита». Другие его партнёры по «Ростову» смогли закрепиться в Питере благодаря паспорту, но не Нобоа. Мириться с уютным местом на скамейке запасных он, по-видимому, не готов, поэтому зимой скорее всего покинет «Зенит». Ведь всегда можно вернуться к своему любимому тренеру Курбану Бердыеву, который как раз будет искать опорников на замену иностранцам с безумными зарплатами.

О том, что звёздный голландец может уехать из РФПЛ, говорят уже давно. Кажется, что Промес сделал в России всё: стал лучшим в «Спартаке», выиграл чемпионство, даже в ворота Акинфеева забил. Как сам он признавался в интервью, на статус лучшего бомбардира он всерьёз не претендует. Получается, пора уезжать. К тому же и сам Промес в последних матчах играл так, будто ждал своего трансфера, а вылет из Лиги чемпионов стал последней каплей. Вопрос только в том, какой топ-клуб сейчас готов заплатить за него столько, сколько хотят спартаковские боссы.

Квинси Промес Фото: РИА Новости

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У другого спартаковца Дениса Давыдова ситуация ровно противоположная. Перед началом сезона тренерский штаб обещал футболисту игровую практику в первой команде, но она ограничилась 11 матчами на скамейке запасных и ролью лидера в «Спартаке-2». В аренду Давыдов хотел уйти ещё летом, но, по всей видимости, это удастся сделать только зимой. Ведь теперь услышать обещания о месте в основе будет совсем странно.

Смолов, Дзюба, Глушаков и еще 5 сорвавшихся трансферов в РФПЛ. Лето-2017 Делимся подробностями, которые вы, вероятнее всего, не знали.

Нигериец подписал контракт с ЦСКА ровно год назад на сборах, но за это время Виктора Гончаренко в своей профпригодности не убедил. Сначала Оланаре лечился, а затем проигрывал конкуренцию всем подряд — от Чалова до Вернблума. За полсезона форвард выдал даже пару неплохих матчей, как против «Бенфики» и «Краснодара», но обычно играл слишком оторванно и слабо. Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев говорил в интервью «Чемпионату», что будущее Оланаре в команде во многом зависит от его игры во второй половине 2017-го. Возможно, уже зимой мы увидим в ЦСКА другого нападающего вместо Аарона.

Аараон Оланаре Фото: РИА Новости

На одного из лидеров «Краснодара» по слухам от британских медиа претендуют сразу два клуба АПЛ — «Кристал Пэлас» и «Вест Бромвич». Как пишет Daily Mail, Галицкий не против отпустить Каборе за £ 6 млн. В общем-то, этот трансфер вполне вписывается в идеологию клуба: подороже продать легионера и встроить на его место талантливого воспитанника, например Илью Жигулёва или Даниила Уткина.

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Защитник не вовремя уехал из «Локомотива», готовящегося стать чемпионом, зато бесплатно достался менеджерам из Краснодара. Правда, за полсезона Янбаев сыграл всего три матча — по разу в РФПЛ, Кубке России и квалификации ЛЕ. Каждый раз выходило неудачно, и теперь клуб готов расстаться с защитником. Правда, назад в «Локо» Янбаева уже вряд ли возьмут.

Янн М’Вилла («Рубин»)

За несколько дней до окончания футбольного года в РФПЛ разразился скандал, причём инициатором стали британские СМИ. Авторитетная газета The Telegraph написала, что в «Рубине» не платят зарплаты, а сам клуб может вскоре исчезнуть. Оказалось, что проблемы действительно есть, и новое руководство казанской команды хочет избавиться от футболистов с дорогими контрактами, такими, как Янн М’Вилла и Алекс Сонг, которые получают около € 4 млн. Скорее всего, агент одного из футболистов и «слил» информацию английским журналистам, чтобы ускорить трансфер своего клиента в один из клубов АПЛ.

Молодой динамовец произвёл впечатление в конце года, став самым полезным игроком в команде Дмитрия Хохлова. Результативность местного воспитанника — фанатам больше не нужно ничего. Вот только контракт Ташаева заканчивается через полгода, а с 1 декабря футболист официально может вести переговоры с другими клубами. Есть большая вероятность, что воспитанник «Динамо» уйдёт бесплатно — медиа говорят об интересе «Спартака».

Второй бомбардир РФПЛ по результативности и эффективности играет в 14-й команде чемпионата. Евгений Марков стабильно забивает в матчах «Тосно» и почти догнал Смолова, Кокорина и Промеса, а в «Зенит» всё равно переходит его партнёр по атаке. Вполне возможно, что и сам Марков переберётся из тонущей в ФНЛ команды куда-то повыше. В ЦСКА, например, есть проблемы с нападающими.