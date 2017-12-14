10 футболистов РФПЛ, которые могут сменить клуб зимой

Артём Дзюба («Зенит»)
Как только Антон Заболотный подтвердил свой трансфер в «Зенит», стало ясно: в Петербурге больше не рассчитывают на Артёма Дзюбу. Роберто Манчини в принципе не любит больших нападающих, и бывший спартаковец разубедить тренера не смог. Форвард «Тосно», в отличие от Дзюбы, вряд ли будет недоволен положением игрока на подмену — по крайней мере первое время. За полгода до чемпионата мира Артёму точно пора уходить, вот только куда — большой вопрос. Из вариантов, мелькавших в СМИ: давно присматривающийся к форварду «Локомотив», проигравший конкуренцию за Заболотного «Краснодар» или Турция.
Кристиан Нобоа («Зенит»)
Эквадорца смело можно назвать «жертвой лимита». Другие его партнёры по «Ростову» смогли закрепиться в Питере благодаря паспорту, но не Нобоа. Мириться с уютным местом на скамейке запасных он, по-видимому, не готов, поэтому зимой скорее всего покинет «Зенит». Ведь всегда можно вернуться к своему любимому тренеру Курбану Бердыеву, который как раз будет искать опорников на замену иностранцам с безумными зарплатами.
Квинси Промес («Спартак»)
О том, что звёздный голландец может уехать из РФПЛ, говорят уже давно. Кажется, что Промес сделал в России всё: стал лучшим в «Спартаке», выиграл чемпионство, даже в ворота Акинфеева забил. Как сам он признавался в интервью, на статус лучшего бомбардира он всерьёз не претендует. Получается, пора уезжать. К тому же и сам Промес в последних матчах играл так, будто ждал своего трансфера, а вылет из Лиги чемпионов стал последней каплей. Вопрос только в том, какой топ-клуб сейчас готов заплатить за него столько, сколько хотят спартаковские боссы.
Денис Давыдов («Спартак»)
У другого спартаковца Дениса Давыдова ситуация ровно противоположная. Перед началом сезона тренерский штаб обещал футболисту игровую практику в первой команде, но она ограничилась 11 матчами на скамейке запасных и ролью лидера в «Спартаке-2». В аренду Давыдов хотел уйти ещё летом, но, по всей видимости, это удастся сделать только зимой. Ведь теперь услышать обещания о месте в основе будет совсем странно.
Аарон Оланаре (ЦСКА)
Нигериец подписал контракт с ЦСКА ровно год назад на сборах, но за это время Виктора Гончаренко в своей профпригодности не убедил. Сначала Оланаре лечился, а затем проигрывал конкуренцию всем подряд — от Чалова до Вернблума. За полсезона форвард выдал даже пару неплохих матчей, как против «Бенфики» и «Краснодара», но обычно играл слишком оторванно и слабо. Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев говорил в интервью «Чемпионату», что будущее Оланаре в команде во многом зависит от его игры во второй половине 2017-го. Возможно, уже зимой мы увидим в ЦСКА другого нападающего вместо Аарона.
Аараон Оланаре
Шарль Каборе («Краснодар»)
На одного из лидеров «Краснодара» по слухам от британских медиа претендуют сразу два клуба АПЛ — «Кристал Пэлас» и «Вест Бромвич». Как пишет Daily Mail, Галицкий не против отпустить Каборе за £ 6 млн. В общем-то, этот трансфер вполне вписывается в идеологию клуба: подороже продать легионера и встроить на его место талантливого воспитанника, например Илью Жигулёва или Даниила Уткина.
Ренат Янбаев («Краснодар»)
Защитник не вовремя уехал из «Локомотива», готовящегося стать чемпионом, зато бесплатно достался менеджерам из Краснодара. Правда, за полсезона Янбаев сыграл всего три матча — по разу в РФПЛ, Кубке России и квалификации ЛЕ. Каждый раз выходило неудачно, и теперь клуб готов расстаться с защитником. Правда, назад в «Локо» Янбаева уже вряд ли возьмут.
Янн М’Вилла («Рубин»)
За несколько дней до окончания футбольного года в РФПЛ разразился скандал, причём инициатором стали британские СМИ. Авторитетная газета The Telegraph написала, что в «Рубине» не платят зарплаты, а сам клуб может вскоре исчезнуть. Оказалось, что проблемы действительно есть, и новое руководство казанской команды хочет избавиться от футболистов с дорогими контрактами, такими, как Янн М’Вилла и Алекс Сонг, которые получают около € 4 млн. Скорее всего, агент одного из футболистов и «слил» информацию английским журналистам, чтобы ускорить трансфер своего клиента в один из клубов АПЛ.
Александр Ташаев («Динамо»)
Молодой динамовец произвёл впечатление в конце года, став самым полезным игроком в команде Дмитрия Хохлова. Результативность местного воспитанника — фанатам больше не нужно ничего. Вот только контракт Ташаева заканчивается через полгода, а с 1 декабря футболист официально может вести переговоры с другими клубами. Есть большая вероятность, что воспитанник «Динамо» уйдёт бесплатно — медиа говорят об интересе «Спартака».
Евгений Марков («Тосно»)
Второй бомбардир РФПЛ по результативности и эффективности играет в 14-й команде чемпионата. Евгений Марков стабильно забивает в матчах «Тосно» и почти догнал Смолова, Кокорина и Промеса, а в «Зенит» всё равно переходит его партнёр по атаке. Вполне возможно, что и сам Марков переберётся из тонущей в ФНЛ команды куда-то повыше. В ЦСКА, например, есть проблемы с нападающими.