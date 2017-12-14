Бэйл вернулся и сразу забил. Как же его не хватало «Реалу»

Типичный «Реал» последних месяцев вряд ли мог вынести «Аль-Джазиру» с неприличным счётом. И количество моментов ни при чём. Типичный «Реал» создаёт гораздо, гораздо больше моментов, чем забивает, и это парадоксальное превращение команды, которая в прошлом сезоне была идеальным убийцей, безжалостно наказывающим за ошибки.

Сейчас «Реал» — команда, которая ещё помнит, как недавно могла в любой момент включиться и убить игру, но уже не столь эффективная. Команда, беспечная в реализации явных голевых моментов, но которая при этом может забить в неочевидной ситуации. Команда, которой просто лень переигрывать соперника все 90 минут – но зато она стремится сама контролировать темп игры, чтобы в удобный момент сделать результат за пять минут.

Кое-что из этого списка мы видели в прошлом сезоне в улучшенном виде. Тогда «Реал» много забивал в последние 10 минут матчей и часто добивался результата без доминирования по ходу игры, за счёт одного-двух эпизодов. Но главное – на каждом отрезке сезона в команде были свои герои. Грамотная ротация приводила к тому, что Асенсио, Рамос, Иско, Мората и Касемиро были незаменимы в течение месяца-двух. Некоторые из них забивали важнейшие голы, некоторые поддерживали баланс в игре. А потом их роль снижалась, и на передний план выходили другие.

Гений ротации. Почему «Реалу» не нужны трансферы Мнение о составе «Реала», тренерских особенностях Зидана и перспективах клуба.

Такая ротация решила сразу несколько задач. Во-первых, по ходу сезона все ощутили свою значимость, все оказались причастны к большим победам – в итоге мы увидели самый сплочённый «Реал» за годы. Во-вторых, Роналду иногда получал передышку. Когда у него не шло, а Бензема промахивался чаще, чем обычно, было кому сделать игру и без них.

Печальный «Реал» — при чём тут нехватка Бэйла?

Но в этом сезоне кое-что изменилось. «Скамейка» стала короче. Причина, по которой Зидан согласился отпустить Хамеса, Морату и Мариано, который сейчас феерит во Франции, проста: ему нужны только мотивированные игроки. Те, кто хотел играть больше, рассчитывал на твёрдое место в старте и грустил, ушли. Игроков стало меньше, но значимость каждого из них выросла. По крайней мере так планировалось. Пока не вылетел Бэйл.

Он был не нужен «Реалу». А теперь забивает во Франции больше, чем Неймар Зачем платить 222 млн, если можно получить тот же результат за 8 млн?

Пропустил несколько матчей из-за дисквалификации Роналду, не в форме Асенсио, нет Бэйла – и внезапно Зидан оказался вынужден выпускать в атаку не тех, кто в лучшей форме, а тех, кто есть. Отсюда и Иско-зависимость «Реала»: испанец просто стал чуть ли не единственным человеком, через которого можно строить атаки.

Можно жаловаться на неудачное трансферное окно и выбирать, кто из ушедших летом «Реалу» бы больше всего пригодился осенью. Можно надеяться на зимнее пополнение в виде Икарди или Вернера. Но. Спорить с тем, что Зидану критически не хватало Бэйла, просто не выйдет.

Бэйл – центр тяжести. Он может играть плохо, но он постоянно включён в игру. В прошлом сезоне по количеству пасов, касаний, попыток дриблинга за матч он опередил Роналду. Уступил португальцу только по количеству ударов за матч, но тут Криштиану впереди всех в Европе.

Бэйл на поле – это гарантия того, что оборона соперника будет растягиваться. Даже в худшей форме Гарет способен пробросить мяч и убежать, против него нужно обороняться компактно. Это сковывает в выборе тактики, не даёт возможности создать ассиметрию в контратаках или пожертвовать игроком ради подстраховки на фланге Роналду. А когда Бэйл в форме – это ещё один игрок в составе, который может в одиночку сделать результат.

Бэйл вернулся – как это было

Если вы смотрели матч с «Аль-Джазирой», то наверняка в какой-то момент начали считать голевые шансы «Реала». А потом вам надоело считать, и вы бросили. Если вдруг не смотрели, то вот исчерпывающее описание игры: четыре штанги и два незасчитанных гола (один – спорно), 30 ударов и около 20 угловых. При этом Касемиро и Хакими сами подарили «Аль-Джазире» гол: не разобрались в простой ситуации, упустив и мяч, и позицию, и Ромариньо. Типично?

Типично и то, что до самого конца «Реал» при подавляющем преимуществе не мог дожать соперников. И выход Асенсио и Васкеса ничего не изменил. Ладно, кроме того, что мадридцы стали разыгрывать мяч ещё на пять метров ближе к чужим воротам. А Васкес заслужил пару обидных шуток от собственных болельщиков. Не везло настолько, что в «Твиттере» стали появляться вот такие мемы про Бензема.

Видео можно посмотреть в аккаунте @maikelyonatan.

Вратарь Али Хасеиф поймал кураж и каждым новым сейвом доказывал, что даже с лишним весом можно стать героем. Посмотрите, нарезка моментов впечатляет. Ладно, к промахам Бензема все уже привыкли, но Роналду, хотя и забил рекордный гол (стал лучшим бомбардиром в истории турнира), потом тоже с пяти метров попадал прямо во вратаря. И Гарет Бэйл вышел на последние 10 минут. Он появился без посоха и седой бороды, но всё равно стал для «Реала» Санта Клаусом.

Бэйл вышел вместо Бензема, забежал в штрафную площадь, отклеился от защитника, открылся под пас Васкеса и забил. Ну, просто показал Бензема, как это делается. Нужно не так уж много: не попасть во вратаря, а попасть в ворота. У Бэйла ушло на это около пяти секунд. И только в этот момент вдруг вспоминается, что «Реал» всю осень играет без топ-игрока, который может и создать пространство для партнёров, и решить эпизод одним касанием.

Его не хватало. Игровое время Асенсио и того же Васкеса выглядит вполне логично, учитывая их талант. Но вряд ли в клубе рассчитывали, что они будут тащить команду систематически. А Бэйл как раз тот футболист, который, по идее, должен был забивать не под настроение и только в хорошей форме, а постоянно. Кстати, сейчас он точно в плохой форме. Бэйл обычно долго восстанавливается после травм, и символично, что он начал с гола. Показал, что и в таком состоянии может решать. Дальше Зидану будет проще. Правда, после игры Зинедин в первую очередь почему-то отметил Бензема.