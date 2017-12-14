10 главных разочарований первой половины сезона в РФПЛ

10 открытий первой половины сезона в РФПЛ Мы расставили их в алфавитном порядке, а выбрать самого-самого предлагаем вам.

Каждому футболисту, будь он низкооплачиваемый «ноунейм» или знаменитый миллионер, важно ощущать тренерское доверие. Но есть категория игроков, нуждающихся в нём острее остальных. Один из самых больших – в прямом смысле слова – игроков РФПЛ к ней тоже относится. Когда в него безгранично верят – горы свернёт (Непомнящий, Божович, Якин, Виллаш-Боаш, даже Луческу, с парой оговорок, подтвердят). Но едва начинают сомневаться в его исключительности – падает духом и теряет сноровку. За полгода с Манчини Дзюба забил всего два гола – по одному в национальной и европейской лигах – и подвесил над своим питерским будущим большой знак вопроса. Как бы трансфер Заболотного не превратил его в точку…

10 футболистов РФПЛ, которые могут сменить клуб зимой Одни ищут игровую практику, другие — новые испытания и мотивацию.

Почти четверть века назад Калитвинцев с обидой уходил из «Динамо» игроком. Грустным, несмотря на прощальные реверансы, вышло и расставание тренера Калитвинцева со столичным клубом. В мае Юрий Николаевич принимал поздравления с победой в ФНЛ и титулом лучшего тренера турнира, а уже в октябре передавал дела Дмитрию Хохлову. Методы, приносившие результат дивизионом ниже, в элите оказались неэффективны. Либо звёзды так сошлись – неблагоприятно для Калитвинцева. После крупного поражения от «Локомотива» тренер с работодателем решили прекратить сотрудничество. С облегчением, кажется, вздохнул и тот, и другой.

В почти годичном творческом отпуске после отставки из «Краснодара» Олег Георгиевич не сидел сложа руки, поминутно поглядывая с надеждой на телефон. Ездил на стажировки в топ-клубы, занимался самообразованием, выступал экспертом на телевидении – словом, вернулся в профессию ещё более подкованным методически специалистом. Но «Ахмат» – специфический клуб. Тут мало быть толковым тактиком или сильным мотиватором – нужно знать и понимать особенности региона, менталитет местных жителей, простых и не очень. Кононову стать своим в Грозном не удалось. Его чеченское приключение продлилось пять месяцев или один круг чемпионата.

В своих мемуарах Карло Анчелотти оригинально сформулировал предназначение клубного тренера: «Делать счастливым президента». У его земляка и коллеги Манчини это пока неважно получается. Колоссальные инвестиции в состав – игровой и руководящий – подразумевали если не моментальную, то по крайней мере быструю турнирную отдачу. Как при таких ресурсах «Зенит» умудрился на восемь очков отстать от «Локомотива», который на ходу терял лидеров (Ари, Чорлука, Гильерме), – вопрос к тренеру. Луческу при куда более скромных расходах на комплектацию за две трети сезона набрал на два очка больше. Да и в Кубке задержался подольше, пускай и ненадолго.

Роберто Манчини Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Роберто Манчини «поплыл». И «Зениту» это может стоить чемпионства Этой команде срочно нужен тайм-аут на зиму.

Уходящий год чётко разделился у Никиты на две половины – безоговорочно удачную первую и категорически неудовлетворительную вторую. В Ростове Медведев изумительно воспользовался своим шансом: пока старший коллега Джанаев лечился, его молодой сменщик выдал беспрецедентную сухую серию – 952 минуты без пропущенных мячей. В аналогичной ситуации выйти на первые роли в «Локо» Медведеву не удалось. Заменив травмированного Гильерме, он пропустил пару мячей от «Шерифа» и… вернулся на «банку». Был вторым вратарём – стал третьим. Год «Локомотив» заканчивал с Коченковым в «раме».

Специфика российского футбола такова, что если ты попал в струю, сделал себе какое-никакое имя и обладаешь паспортом нужного цвета, то рано или поздно встанешь перед дилеммой: развитие или деньги. Два в одном редко идёт в комплекте. Новосельцев – не первый и не последний молодой человек, пожертвовавший Лигой чемпионов ради благосостояния. В финансовом отношении Иван от перехода в «Зенит» выиграл, в спортивном – едва ли. Если в «Ростове» он был основным защитником и кандидатом в национальную команду, то в Петербурге будто прирос к лавке. Один кубковый матч за полгода – смех, да и только. Сквозь слёзы.

Несоответствие ожиданиям болельщиков «Спартака» — не столько вина, сколько беда Петковича. Не он же лоббировал свой переход на совете директоров и выносил по нему резолюцию. Ему предложили – он согласился, только и всего. Всё так, но избавиться от ярлыка «трансферный косяк» сербу будет неимоверно трудно. Целесообразность этого приобретения по сей день вызывает вопросы. Аргумент «потому что бесплатный» слишком слаб, чтобы рассматривать его всерьёз. Для «СКА-Хабаровска» или «Ростова» сгодится, но не для чемпиона.

Павел постепенно превращается в мифического героя: многие о нём слышали – мало кто в последнее время видел. У Калитвинцева он после всплытия «Динамо» из ФНЛ вообще не играл, у Хохлова раз вышел на замену – на полтайма. Голов в высшем дивизионе обладатель Кубка и Суперкубка УЕФА не забивал больше двух лет – с октября 2015-го.

Роша бодро стартовал в новой лиге: два «ассиста» против «Тосно», гол «Уралу». Увы, на этом его активность и иссякла. За две трети осени и кусок зимы Педро не совершил ни одного результативного действия. В некотором роде он стал заложником отличной формы Промеса, Зе Луиша и Адриано. Когда эти трое в кондиции, Каррере и в голову не придёт оставить кого-то в запасе. Тем не менее от игрока стоимостью 12 миллионов евро работодатель вправе ожидать и требовать более высокой продуктивности.

Педро Роша Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

«Рубин»

В Казани, видимо, рассудили так: уж если Курбан наш Бекиевич полунищий «Ростов» из подвала таблицы в Лигу чемпионов втащил, то с «Рубином» этот фокус и подавно проделает. Одного, кажется, не учли отцы коллектива: контингент в столице Татарстана подобрался более щепетильный в финансовом плане, избалованный. Рвать одно место за спасибо «звёзды» не пожелали, а без отдачи, пешочком даже в нашей Премьер-Лиге никого не обыграешь. Как ни кипел Бердыев, достучаться до сознательности подопечных не сумел. Рычаги, работавшие в Ростове, в Казани внезапно заклинило. Как результат – 11-е место в таблице, четыре очка от зоны вылета, два – от стыков. Перед началом сезона воображение рисовало казанской публике совсем другие перспективы…