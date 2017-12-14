Тренер по объявлению. Куда зовут Карпина

Вот вы иной раз посмеиваетесь над растяпой-официантом или приезжим таксистом («Маршрут покажешь, да?»): «Понаберут по объявлению!», а в дружественном Казахстане даже именитые клубы не брезгуют этим нехитрым методом подбора персонала. По объявлению.

Пауза слишком затянулась. 9 известных российских тренеров без команды Они могли бы ещё послужить отечественному футболу.

Так, 5 декабря сего года «Иртыш» из Павлодара на главной странице официального сайта сообщил о проведении конкурса на вакантную должность… главного тренера команды. Боюсь представить, какой глум в Сети вызвал бы подобный текст на ресурсах «Спартака» или «Зенита», но в Казахстане он был воспринят совершенно нормально – обычная практика. На требованиях к соискателю вакансии, с вашего позволения, остановлюсь подробнее – ввиду необычности (в нашем представлении) некоторых.

Итак, какими же навыками, знаниями и умениями следует располагать потенциальному тренеру «Иртыша»? Во-первых, он должен иметь действующий диплом УЕФА (категория «PRO»). Во-вторых – располагать стажем работы в соответствующей должности в высшем дивизионе (бывших стран СНГ и дальнего зарубежья) не менее 5 лет. Наконец, в-третьих, обязан знать – цитирую – «нормативные документы, регламентирующие деятельность в области спорта – футбола; положения, правила и регламенты проведения международных спортивных соревнований по футболу; современные методики спортивной тренировки и соревновательной деятельности; основы спортивной медицины, медицинского контроля, порядок допинг-контроля и антидопинговые правила; порядок обеспечения безопасности проводимых спортивных мероприятий и правила по охране труда и пожарной безопасности».

Самый замечательный здесь, конечно, последний пункт. Ну какой же, право, уважающий себя наставник не знаком с основами пожарной безопасности? Разве что шарлатан отъявленный. Соискателей вакансии, слышал, это место тоже позабавило – но не остановило в стремлении поскорее выйти из творческого отпуска!

Представители временно безработных тренеров сели за клавиатуры своих ноутбуков и принялись строчить резюме за клиентов. В общей сложности их набралось, ни много, ни мало, под три десятка. Участие в конкурсе таких известных личностей, как Александр Заваров, Анатолий Демьяненко, Олег Таран, только добавило ему веса, авторитетности.



Механика «кастинга» была следующей: с 12 по 13 декабря администрация «Иртыша» заочно рассматривала заявки, после чего приглашала «финалистов» на собеседование. Количество участников решающего раунда «Иртыш» не уточнил, но одного из них нам удалось «рассекретить». В четверг утром в Павлодар прибыл Валерий Карпин – с твёрдым намерением занять вакантную должность (в противном случае какой смысл ему был лететь в такую даль, ещё и за свой счёт – одно из условий конкурса?).

На первый взгляд, у «Иртыша» не было веских причин затевать смену тренера. С поставленной задачей – удержать команду в зоне УЕФА – небезызвестный Вячеслав Грозный справился. На четвёртом месте взял команду – на четвёртом и оставил. Продлевать контракт с бывшим ассистентом Олега Романцева и главным тренером «Терека» не стали по причинам неспортивного характера. По информации казахских коллег, Вячеслав Викторович банально не сработался с костяком коллектива. Правда, неправда, не скажу: за что купил, за то и продаю. Так или иначе, в Лигу Европы следующим летом «Иртыш» поведёт кто-то другой – не исключено, что как раз Валерий Георгиевич.



По своим амбициям клуб максималисту Карпину подходит. «Иртыш» ежегодно нацеливается на первое место, но с 2003 года не может на него взобраться – вам это никого не напоминает? В деньгах клуб не купается, но и не бедствует. Аким Павлодарской области (губернатор по-нашему) Булят Бакауов спорту благоволит и футболистов не обижает. В новом сезоне бюджет пятикратного чемпиона Казахстана (а в этой стране все клубы дотационные – все кормятся из государственных закромов) составит около 6 миллионов долларов. С «Астаной» и аршавинским «Кайратом» «Иртышу» в финансовом отношении тягаться сложно, но в пятёрку самых экономически крепких клубов страны он входит.

Красота дня. Жена Валерия Карпина – Дарья Гордеева Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин женился в третий раз. Его супруга Дарья Гордеева — в рубрике «Красота дня».

За дополнительной информацией о потенциальном месте работы Валерий Георгиевич может обратиться к коллеге Черышеву. Дмитрий Николаевич практиковал в Павлодаре в 2014-15 годах, но, к сожалению, без особого успеха. Под его командованием павлодарцы набрали 8 очков в 11 матчах и в 1/8 финала вылетели из Кубка, уступив «Кайрату» по пенальти.