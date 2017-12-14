Доннарумма плачет в «Милане». Ему нужно что-то менять

Целых два месяца Джанлуиджи Доннарумма спокойно играл в «Милане». Два месяца прошло с тех пор, как он успокаивал болельщиков словами: «Я остался в «Милане», потому что здесь мой дом». Слабые результаты команды и чередование стильных сейвов вратаря с необязательными пропущенными голами в ближний угол переключили внимание болельщиков с личных качеств Джиджо на профессиональные.

Взрыв Мино. Агент, который уводит Доннарумму из «Милана» Рассказываем о Мино Райоле – агенте Доннаруммы, Ибрагимовича, Погба, Балотелли, Мхитаряна и других футболистов.

Джиджо критиковали за нестабильную игру – как и весь «Милан». Но не более. Тем временем он работал, рассказывал об отношениях с Буффоном, рассуждал об ответственности – в общем, всё было примерно так, как и должно быть у талантливого молодого футболиста, команда которого проводит неудачный сезон. Так прошла осень, а с приближением зимнего трансферного окна всё взорвалось. Поводом стала пара новостей в изданиях Corriere Dello Sport и Football Italia.

«Моральное насилие»

В Corriere сообщили, что Доннарумма направил руководству «Милана» письмо, в котором пожаловался на психологическое давление со стороны болельщиков. Второе издание пишет, что агент футболиста Мино Райола попросил «Милан» расторгнуть контракт в связи с, как он это назвал, «моральным насилием» над Доннаруммой со стороны болельщиков. И отпустить вратаря. Одновременно сразу в нескольких СМИ появились новости о переговорах Райолы с «ПСЖ» и об интересе со стороны «Атлетико». Учитывая, как всё это совпало во времени, напрашивается вопрос: если письмо действительно было, Джиджо сам решил его написать или сделал это по чьему-то совету?



В любом случае болельщики отреагировали немедленно. На фанатской трибуне «Курва Суд» перед кубковым матчем с «Вероной» растянули банер. «Моральное насилие – это шесть млн евро в год и контракт с твои братом-паразитом? Наше терпение лопнуло. Убирайся!». На разминке фанаты пели про Доннарумму: «Убирайся, кусок дерьма».

Возможно, они промахнулись. Возможно, за интригами против «Милана» стоит не 18-летний парень, а 50-летний опытный агент, который привык работать жёстко. Но болельщики выбрали мишенью именно Джиджо, и у того сдали нервы. В раздевалке он плакал.

Источник видео – паблик в «твиттере» @MilanEye.

На поле тоже плакал. Утешал Джиджо в обоих случаях Леонардо Бонуччи. Пожалуй, это первый его поступок, который как-то оправдывает 42 млн, отданные «Миланом» за его трансфер.

В «Милане» Доннарумму поддерживают. Дженнаро Гаттузо рассказал, что дал ему один выходной, чтобы восстановиться после ушиба – и Джиджо обиделся, потому что хотел играть. «У него великолепное отношение к делу. У меня ни разу не было с ним проблем. Если бы он сказал, что хочет уйти, всё было бы по-другому. Но он не говорил. Болельщики делают из него монстра. Но это просто мальчишка, и он потрясён тем, что происходит. Если клубу не понадобится никого продавать, то нам нет смысла даже обсуждать его трансфер. Я не буду говорить о Райоле, зачем? Я разговариваю с Джиджо каждый день», — Гаттузо, кажется, начинает терять терпение.

Спортивный директор «Милана» Массимилиано Мирабелли тоже защищает игрока. И атакует кого-то, не называя по имени. «Наша позиция ясна. Нам не нужно никого продавать, но мы не хотим никого держать силой. Если кто-то захочет уйти, он должен сказать об этом. Доннарумма? Мы общались минуту назад. Нет, он уходить не хочет. Если бы хотел, он не подписывал бы контракт до 2021 года. Возможно, какой-то господин пытается что-то затеять, но мы готовы защищать «Милан». Свист? Давайте свистеть противникам, а не своим. Мы знаем, откуда идёт весь вред. Надеемся разрешить это проблему в течение нескольких месяцев. Встреча с Райолой? Нет, у Джиджо контракт до 2021 года, зачем нам встречаться с его агентом? По поводу тех новостей, которые были опубликованы в газетах, могу сказать одно – я сразу подумал, что это шутка. Мы будем защищать клуб и Джиджо от некоторых господ, которые хотят навредить. Мы поговорим с Джиджо, и в какой-то момент он поймёт, где в этой ситуации добро, а где зло».

С другой стороны

Логику Мино Райолы, который хочет забрать футболиста из «Милана», можно понять. Вот просто посмотрите на турнирную таблицу Серии А. В корявый овал заключён «Милан», а красная полоска под первой четвёркой показывает, что от зоны Лиги чемпионов команду отделяет 11 очков – причём у «Ромы» ещё есть игра в запасе. Это с одной стороны. А с другой стороны – «ПСЖ». В общем, понятно, чего хочет Райола.

Другое дело, что агент Ибрагимовича, Балотелли и Погба может просто не осознавать, что для кого-то турнирная таблица – не главное. «Любовь к клубу» — затёртые слова, но иногда они что-то значат. Те же Франческо Тольдо и Хавьер Дзанетти отказывались от многих предложений не потому, что хотели выбить себе контракт получше, а как раз из-за этих затёртых слов. Видеть в Доннарумме будущего Дзанетти или Тотти сейчас рано, да и просто глупо. Но, может быть, строить из него будущего Ибрагимовича тоже рановато?



Информация об отступных за Доннарумму противоречива, ведущие итальянские СМИ дают взаимоисключающую информацию. По одним данным, в контракте прописана сумма отступных – 70 млн евро, если «Милан» попадает в Лигу чемпионов, и 40 млн, если «Милан» остаётся без неё. По другим – отступных просто нет. Возможно, попытка Райолы добиться расторжения контракта связана с отсутствием суммы отступных, что усложняет переговоры с клубом.

Болельщики услышали клуб

Кажется, болельщики «Милана» прислушались к словам Мирабелли. И начали искать врагов не в команде, а за её пределами. Они организовали флешмоб с призывом к Доннарумме поменять агента. В «Твиттере» появляются фото Доннаруммы с хэштегом «Джиджи, уволь его».

Это явно не конец ситуации. На то, чтобы восстановить отношения с фанатской трибуной, уйдёт время. Сейчас Доннарумма действительно играет под серьёзным давлением. Если Райола работает над тем, чтобы увести игрока из клуба, он вряд ли передумает только потому, что болельщикам и руководству это не нравится.

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