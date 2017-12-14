Революция в дурдоме. Ответ Уткина Федуну

Леонид Федун предложил футбольную революцию. Там четыре основных пункта, и первый в том, чтобы учитывать при составлении календаря погодные условия.



Революция в том, чтобы учитывать климат.



Революция.



Пункт первый реформы.

Господа, Леониду Федуну просто несколько позже, чем всем нам, рассказали стишок, который начинается со слов «стою на асфальте я, в лыжи обутый».



Если вы до сих пор не догадывались, то, о чём в стишке речь дальше, видимо, и есть революция.



Просто в дурдоме.

Федун: родилась инициатива поменять формат Кубка России

В третьем пункте революции Федуна речь идёт о реформе Кубка России. Матчи с 1/16 до 1/4 финала включительно предлагается играть на стадионах в городах, где пока нет команд уровня РФПЛ, а сами стадионы к чемпионату мира построены, потому что тем самым будет поддержана инфраструктура в этих городах.



Благая идея, ведь действительно надо.



У меня несколько вопросов.



Ну, во-первых, матчи 1/16 финала сейчас — это стадия включения в борьбу клубов РФПЛ, и они проводят их в гостях на полях клубов из низших лиг; в большинстве случаев это главный матч в году в этих городах.



Перенести на нейтральное, значит. Ну что ж, такая идея.



Допустим.



Дальше: в матчах 1/16 клубы РФПЛ в массе своей вылетают, включая элитные. Потому что Кубок России им вообще не сдался.



То есть матчи без участия топ-клубов на нейтральных полях призваны загрузить стадионы там, где вообще своих команд нет.



Кстати, не вовсе ведь их нет. Их нет в РФПЛ. Ниже они уже есть. Например, в Калининграде. Значит, если «Балтика» выходит в 1/16 Кубка России, она поедет играть в Саранск (например). Вы скажете: пусть играет дома!



Но это ведь тогда даст ей преимущество перед другими командами. А это неспортивно. Так что «Балтика» — в Саранск. А «Мордовия», если выйдет, — в Калининград. А если им придётся играть друг с другом, есть ещё Волгоград!

Слуцкий и выгребная яма. Уткин – об отставке российского тренера из «Халла» Да, известный телекомментатор теперь пишет на «Чемпионате». Первый текст – о тренере, который может выбирать.

Это не фантазии, заметьте. Шутить я ещё не начинал.



Ещё вернёмся к Кубку. Мы пропустили второй пункт. Там речь идёт о том, чтобы команд в Премьер-Лиге осталось 14 и они играли в два круга до Нового года, а потом делились пополам, и верхние семь разыгрывали бы титул, а нижние — вылет.



Это позволит участить встречи топ-команд друг с другом, увеличить количество матчей на домашних стадионах и сборы от них и улучшить качество телекартинки.



Ну, смотрите. В логике одной революции мы уже перенесли кубковые матчи на нейтральные поля, а чемпионат меняем так, чтобы количество матчей на топ-аренах увеличить. Где логика?



Её нет, если не принимать за догму тот факт, что Кубок большим командам не нужен вообще и не будет нужен никогда.



В логике революции мы улучшаем качество картинки и самих матчей для трансляций для того, чтобы… Кстати, а для чего? Трансляции не прибыльны. Реклама в них представляет собой спонсорские деньги, которые её посредством заводятся в клубы. Цена спонсорства не рыночна, это известно.

Федун предложил проводить первенство РФПЛ по новой формуле с сезона-2019/20

Но главное: три года назад мы не раз слышали, что, наоборот, трансляции нужны для популяризации чемпионата! И поэтому они должны быть доступнее. То есть бесплатными.



Теперь для того, чтобы сделать их ещё смотрибельнее, мы уменьшаем на два число команд в лиге, а реально уменьшаем число команд в телевизоре вдвое, потому что в решающей части турнира их остаётся половина.



Это может привести к чему угодно, но никак не к росту футбола в стране. В Саранске, в Волгограде и так далее. Инфраструктуру которых самому революционеру кажется важным поддерживать.



Нужно это на самом деле для того, чтобы деньги от телевидения не делить на 16, а делить на 7.



У вас голова ещё кругом не пошла?



Для революции нормально, когда кругом голова.



Это ведь уже третья революция в нашем футболе. Лет за десять.



Первая — борьба за проведение и само проведение в России чемпионата мира по футболу. Строительство арен и совершенствование коммуникаций должно было спровоцировать рост футбола в стране. Стадионы построены в городах, где команд нет (Калининград, Сочи, Саранск). Там, где команды есть, стадионы не строились (Пермь, Махачкала). Там, где появилась команда и возник стадион (Краснодар) — нет чемпионата мира. Потому что в этом регионе уже есть чемпионат — в Сочи. Правда, нет команды и никогда не будет. Но не суть.



Другой революцией стал перевод системы проведения чемпионата с «весна-осень» на «осень-весна». Сейчас хотят вернуть обратно.



Вот обсуждается третья революция.



По ней команды из городов, где нет стадионов, сыграют матчи на стадионах городов, где нет команд.

Можно я выругаюсь матом грязно? Нельзя?.. Да я знаю…



Скажите, а вот как-то при строительстве совместить одно с другим — нельзя было?



Вот есть город Ярославль, который последним отвалился от проведения матчей ЧМ. Там много лет есть команда «Шинник». Когда-то играла в еврокубках и в Ярославль приезжала играть «Валенсия». Там было много разного, например мэр Урлашов, в прошлом футболист дубля «Шинника» (он сидит). Там рай для туристов, красота, отели и Волга. Там есть замечательный тренер Побегалов, который всеми правдами и лжами не даёт погибнуть местной команде сейчас. И там не построили стадион к чемпионату мира, и если теперь «Шинник» доберётся до Кубка, он уедет играть куда-то ещё.



Вот и третья революция. Что ж за проклятие?

Чемпионское Посмешище и Светлое Будущее «Амкара» Василий Уткин подводит итог выступления ЦСКА и «Спартака» в Лиге чемпионов.

Ну, что поделать, у людей стратегический склад ума.Виталий Мутко выстроил стратегию развития спорта в стране на годы. Это, с одной стороны, правда, а с другой — горький сарказм.



О стратегии развития футбола думает Сергей Фурсенко, который нанимал тренера Манчини четыре года назад в сборную, а приступил к этой работе спустя годы в «Зените». Стратег Фурсенко, уйдя в отставку с поста президента РФС, даже ключей от служебного сейфа не оставил, резали автогеном.



Теперь о стратегии говорит Леонид Федун. Его команда 16 лет не была чемпионом страны, а стала в год, когда одного тренера он уволил летом, того, кого хотел нанять, пригласить не смог и оставил третьего, который планировался даже не первым помощником.

В вопросе заполнения стадионов болельщиками его позицию поддерживает гендиректор ЦСКАРоман Бабаев. Его клуб построил стадион с офисной башней, которая и должна была его содержать; башня так и не введена в эксплуатацию. Аншлага на стадионе ЦСКА не было даже на игре со «Спартаком». А продажи абонементов таковы, что в скайбоксы продаются разовые билеты. Но у Романа Бабаева есть стратегический взгляд на то, как заполнить стадионы России весёлыми болельщиками.



Согласно этой стратегии клуб Сергея Галицкого «Краснодар», выстроенный с академией, ареной и парком за десять лет с нуля, должен не играть матчи Кубка России до полуфинала включительно у себя дома.



Да! Там в программе есть ещё четвёртый пункт. Первый про погоду в дурдоме, второй про то, как не играть для своих болельщиков, и третий о том, как переделить на одних богатых скудный телепирог.



Знаете, я про четвёртый давайте завтра напишу. Слишком много мыслей. Да и дело ведь не в том, чтобы потроллить Леонида Федуна. Тут вообще большого ума не надо. Воздержаться от веселья даже сложнее, а мы лёгких путей не ищем…