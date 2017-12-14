Как дела у сборной России и её соперников за полгода до ЧМ

До начала ЧМ-2018 — ровно полгода. Что представляют собой сегодня сборные России, Саудовской Аравии, Египта и Уругвая?

Россия

Для хозяев чемпионата мира начинается решающий этап подготовки. Наша национальная команда перешла на контрольные матчи с соперниками самого высокого уровня. В ноябре сыграла с Аргентиной и Испанией, а на весну запланированы спарринги с Бразилией, Францией и Италией. Кому-то такой подход кажется нерациональным, поскольку на самом ЧМ-2018 сборная России может и не дойти до встреч с фаворитами турнира, однако в этом есть своя логика. Те игроки, которые находятся в обойме Станислава Черчесова, должны быть проверены по максимуму, чтобы главный тренер получил объективную и полную информацию.

Летом 2017-го нужные выводы и изменения в составе Черчесову помог сделать Кубок конфедераций, а теперь мы посмотрим на себя на фоне лучших из лучших в мировом футболе. Необходимо привыкать в каждом матче за национальную команду преодолевать себя, выдавая больше, чем, казалось бы, способен, а в играх с Аргентиной, Испанией, Бразилией, Францией и Италией, пусть даже «скуадра адзурра» пролетела мимо ЧМ-2018, по-другому нельзя. Иначе оппоненты топ-класса накидают полную авоську мячей. Есть ощущение, что сборная России шаг за шагом прогрессирует.

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Уже перед самим стартом на турнире хозяева ЧМ-2018 отправятся на сбор в австрийский городок Нойштифт-им-Штубайталь, где, скорее всего, проведут товарищескую встречу со сборной Австрии. Безусловно, команде Черчесова по силам выйти из группы в плей-офф чемпионата мира. Жребий мог быть хуже. Вот только противники России выпали не такие простые, как кажется на первый взгляд.

Хуан Антонио Пицци Фото: Reuters

Саудовская Аравия

Первый соперник сборной России на турнире лишь четыре раза участвовал в финальных стадиях чемпионата мира. Пробиться в 1/8 финала представителю Азии удалось только однажды – на ЧМ-1994, да и то при сомнительных обстоятельствах. Вообще, у Саудовской Аравии та же проблема, что и у нашей команды: практически все кандидаты в сборную играют в местной лиге. России чуть-чуть скрасили картину лишь «русские немцы» Роман Нойштедтер и Константин Рауш, выросшие в Германии и выступающие за границей.

А так, кроме Дениса Черышева, которому закрывают дорогу в сборную многочисленные травмы, и назвать некого. В составе «зелёных соколов» единственным легионером является центральный полузащитник голландского «Витесса» Мухтар Али. Человек с любопытной биографией: он родился в Сомали, вырос в Англии и раньше выступал за юношеские английские сборные. Правда, в нынешнем сезоне 20-летний Мухтар Али лишь трижды выходил в «Витессе» на замену. Звёзд в команде Саудовской Аравии нет. Но она опасна своей непредсказуемостью, особенно с учётом того, что после попадания на ЧМ-2018 сменила главного тренера.

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Её возглавил бывший наставник сборной Чили Хуан Антонио Пицци. Чилийцы очень недурно играли под его руководством на Кубке конфедераций, однако пролетели мимо чемпионата мира. Пицци ругали меньше, чем постоянно нарушавших режим игроков. Между прочим, в отборочном цикле Саудовская Аравия опередила крепкую Австралию и всего на очко отстала от победителя группы Японии. Это свидетельствует о незаурядных возможностях «зелёных соколов».

Мохамед Салах Фото: Reuters

Египет

По мнению многих специалистов, именно игра с Египтом, которая пройдёт 19 июня в Петербурге, станет решающей для нашей национальной команды. Согласно прогнозам, «фараоны» – наш главный конкурент в борьбе за второе место в группе. Возглавляет египтян бывший наставник «Валенсии» и «Интера» 62-летний аргентинец Эктор Купер. Этот тренер известен тем, что часто проигрывал финалы, куда, правда, ещё нужно попасть. В частности, его «Валенсия» дважды добиралась до решающих матчей Лиги чемпионов, где уступала «Реалу» и «Баварии» в серии пенальти.

Купер работает с Египтом с марта 2015 года. Он вытащил эту сборную в финальную стадию чемпионата мира впервые за 28 лет и всего в третий раз в истории страны. Представитель Африки уверенно выиграл отборочную группу, опередив Гану, Уганду и Конго. Помимо того, в феврале 2017-го Египет под руководством аргентинца вышел в финал Кубка Африки, но там Куперу опять не повезло: уступили Камеруну – 1:2.

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Единственный гол в финале Кубка Африки у египтян забил 25-летний полузащитник лондонского «Арсенала» Мохамед Эль-Ненни. Это одна из звёзд нашего соперника, пусть и не главная. Самая яркая звезда, конечно же, нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах, чью игру российские болельщики имели возможность оценить недавно в матче ЛЧ со «Спартаком». Нельзя не вспомнить и капитана – голкипера Эссама Эль-Хадари, которому через месяц исполнится 45 (!) лет. С такими игроками даже как-то неудобно рассуждать о недостатке опыта у сборной Египта. Это весьма опасный соперник. Любопытно, что сейчас Эль-Хадари и ещё четыре футболиста из состава «фараонов» выступают в чемпионате Саудовской Аравии.

Оскар Табарес Фото: Reuters

Уругвай

Полуфиналист ЧМ-2010 завоевал путёвку на чемпионат мира в 13-й раз в своей истории. Как и восемь лет назад, сборную Уругвая возглавляет Оскар Табарес. 70-летний специалист работает с национальной командой уже 11 с лишним лет. Отборочный цикл получился у уругвайцев неровным, как, впрочем, и у всех команд из Южной Америки, включая победителя зоны Бразилии, тем не менее небесно-голубые финишировали на втором месте вслед за разыгравшимися при Тите бразильцами.

Естественно, Уругвай – фаворит группы А. О чём спорить, если в атаке этой сборной собраны такие мастера, как Луис Суарес из «Барселоны» и Эдинсон Кавани из «ПСЖ»? При этом было бы неверно называть небесно-голубых «командой двух звёзд».

Мы можем только мечтать о защитниках такого класса, как Диего Годин и Хосе Мария Хименес из «Атлетико». В Серии А играют полузащитники Матиас Весино («Интер») и Родриго Бентанкур («Ювентус»). Голкипер Фернандо Муслера («Галатасарай»), защитники Мартин Касерес («Верона»), Макси Перейра («Порту»), Себатьян Коатес («Спортинг») – этих игрроков тоже никому в Европе представлять не требуется.

Не исключено, что матч Россия – Уругвай в 3-м туре уже будет просто спором за первое место двух команд, обеспечивших себе путёвку в плей-офф. Как уругвайцы подготовятся к турниру, зависит от Табареса. Определённые риски связаны с его здоровьем. В прошлом году у тренера было обнаружено страшное заболевание, поражающее нервную систему, – синдром Гийена-Барре. Табарес вынужден был пользоваться инвалидным креслом, чтобы передвигаться. «Иногда я могу ходить сам, иногда нет», – говорил Оскар. В любом случае он не собирается оставлять сборную до ЧМ-2018.