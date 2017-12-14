Бразилец зажигает в чемпионате Крыма. Это нужно видеть! (видео)

В чемпионат Крыма чудом занесло бразильца. Он забивает, обводя по три соперника за раз.

Его зовут Лукас Брамбилла. Бразилец занимался футзалом с 4 до 12 лет. Затем выступал за команды Серии Б «Жувентуде», «Наутико» Ресифи и «Гуарани» Баже. В 22 года покинул родину, чтобы поиграть за «Крымтеплицу». Первый (и пока единственный) бразилец в истории чемпионата Крыма дал интервью «Чемпионату».

– Как вас занесло в Крым?

– Я всегда мечтал поиграть за пределами Бразилии. Мой агент Алесандре Коста сотрудничает с российским, Николаем Жердевым. А его сын Александр Жердев как раз выступает за «Крымтеплицу».

– На переезд в Крым согласились сразу?

– Нет, несколько недель думал. Искал информацию о клубе, о России, о Крыме.

– Даже на русском языке мало что можно найти о «Крымтеплице». На португальском, наверное, вообще ничего.

– Да уж, немного. В основном агент рассказывал, фотографии пересылал. Его сын говорит по-португальски и напрямую мне рассказал о клубе, в котором мы вместе провели последние полгода. Всё, что мне сообщили, оказалось правдой – тут хорошая инфраструктура.

– Насколько хорошая?

– Команда живёт в отеле с бассейном. Рядом натуральное поле. У владельца «Крымтеплицы» есть ещё два, одно из которых искусственное. Президент вовлечён в управление клубом.

– Он занимается бизнесом?

– Да, сельским хозяйством – выращивает фрукты и овощи. Большое предприятие.

«У меня есть предложение из ФНЛ»

– Все бразильцы едут в РФПЛ на более высокую зарплату. Так же было и в вашем случае?

– В чемпионат России – может быть, но в Крыму зарплаты не такие солидные. Ниже, чем в том же «Гуарани», где я играл прежде.

– С холодом пришлось столкнуться?

– Когда только приехал, нашёл климат вполне бразильским. В конце года температура упала до -5, но я с юга Бразилии. На родине даже снег видел три раза!

– Какой по счёту бразильской лиге соответствует уровень чемпионата Крыма?

– Невозможно сравнивать. Тут другой футбол. В Бразилии – техничный. В Крыму – силовой. Хотя я был приятно удивлен. Из восьми команд пять – неплохого уровня. Три другие послабее.

– Вы первый бразилец в чемпионате Крыма?

– Да. И вроде бы единственный футболист из Латинской Америки.

– С «Крымтеплицей» вы заключили контракт летом на полгода. Не рискнули «подписываться» на более долгий срок?

– Нет, просто так договорились агенты. Мне тут нравится. Президент предлагает продлить контракт, но я рассматриваю другие предложения. Одно из ФНЛ.

– Вы забили несколько шикарных голов за «Крымтеплицу», обводя по три соперника. Такие голы помогают в поиске новой команды?

– Думаю, да. Хочу поиграть в более крупном чемпионате, хотя в «Крымтеплице» мне предлагают более выгодные условия, чем раньше.

– Как в Бразилии называют финт, когда, зажав ногами мяч, перекидывают его через голову?

– Ламбрета. Это у меня осталось от футзала. После такого финта я забил в ворота «Кызылташ».

– Установку тренера понимаете?

– Партнёр по команде Александр Жердев мне переводит на португальский. А вообще я общаюсь иногда с игроками по-английски. Могу пошутить и по-русски. Меня научили слову «зае**сь». Когда я так говорю, все ржут.

«Бывает, что на стадионе до 100 зрителей»

– На выездные матчи как добираетесь?

– Ездим на автобусе из Симферополя. Самый дальний выезд – пять часов до Керчи. В пути слушаю музыку, смотрю видео, общаюсь с семьёй.

– Максимальное число зрителей на матчах «Крымтеплицы»?

– Больше всего бывает на встречах с «Севастополем» и «Таврией», которые играли в украинском первенстве. На наш последний матч с «Севастополем» пришло 1500 человек.

– А минимум?

– Однажды человек 100 пришло на домашний матч. В основном родственники и друзья футболистов.

– Победа в чемпионате Крыма всё ещё не даёт права заявиться в Лигу чемпионов или Лигу Европы?

– Нет. Может быть, со следующего сезона или через два года допустят. Так говорят, по крайней мере.

– Крым живёт в изоляции от международных компаний. На себе это почувствовали?

– Знаю, что после войны многое поменялось. Сейчас некоторые вещи заблокированы. Например, нет известных ресторанов и банков. В Крыму не найти Макдональдс. И деньги родственникам я не могу пересылать напрямую. Отправляю через Москву с агентом. Нет магазинов nike и adidas, но для меня это не проблема. Я из Бразилии захватил пять пар бутс – хватает.