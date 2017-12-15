Существование «Амкара» под вопросом. Всё дело в деньгах

Край и спонсор не хотят финансировать «Амкар», Галактионов возглавил «Ахмат», Торбинский уехал на Кипр, а Кононова сватают в «Астану».

Галактионов назначен главным тренером «Ахмата»

Президент «Ахмата» Магомед Даудов сообщил, что клуб подписал контракт на 3,5 года с Михаилом Галактионовым, который был утверждён в качестве главного тренера.

Ранее 33-летний специалист исполнял обязанности главного тренера грозненской команды.

«Дорогие друзья! Сегодня мы подписали долгосрочный контракт с Михаилом Галактионовым. Он утверждён в должности главного тренера. Контракт рассчитан на 3,5 года. Михаил Михайлович приходил в клуб помощником главного тренера. Приняв команду в экстренной ситуации после отставки Олега Кононова в качестве исполняющего обязанности, он прекрасно справился. Тренировочный процесс носил интенсивный характер, команда демонстрировала атакующий, комбинационный футбол. Что очень важно, футболисты с душой приняли требования и тренировочный процесс Михаила Михайловича.

В четырёх играх из пяти под руководством Галактионова команда добивалась результата. Михаил Михайлович молодой специалист, уже добивавшийся успехов с юношескими сборными страны. Уверен, его ждёт большое будущее в тренерской карьере. Желаю Михаилу Михайловичу удачи и плодотворной работы на зимних подготовительных сборах при подготовке команды к весенней части чемпионата», — написал Даудов в своём «инстаграме».

После 20 туров РФПЛ «Ахмат» занимает седьмое место в турнирной таблице, имея в активе 26 очков.

«Амкар» может прекратить своё существование в сезоне-2018/19

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев сообщил, что у пермского клуба крайне трудное финансовое положение. Специалист подчеркнул, что дальнейшее существование команды на данный момент под большим вопросом.

«Последний год «Амкар» жил за счёт тех средств, которые клуб ранее выручил с продажи игроков. Однако сейчас неизвестно, будет ли жить «Амкар» дальше», — цитирует Гаджиева «Спорт FM».

Слова наставника подтвердил генеральный директор клуба Игорь Резвухин.

«Всё правильно он сказал, всё так и есть. Есть, если мягко сказать, проблема: нам не подтверждают финансирование на будущий год. Переговоры ведутся, но ни к чему хорошему они не приводят. Финансирование не подтверждается ни со стороны края, ни со стороны спонсора», — цитирует Резвухина «Спорт-экспресс».

После 20 туров российской Премьер-Лиги нынешнего сезона «Амкар» располагается на 13-й строчке в турнирной таблице.

Торбинский подписал контракт с кипрским клубом «Пафос»

Российский полузащитник Дмитрий Торбинский перешёл в кипрский «Пафос». Как сообщает сайт «Пафоса», 33-летний хавбек официально станет игроком клуба с 1 января 2018 года.

Торбинский покинул «Краснодар» в конце мая 2017 года и с тех пор находился без команды. Ранее футболист выступал также за «Спартак», «Локомотив», «Рубин» и «Ростов».

В активе Торбинского 30 матчей (два гола) за сборную России и бронзовая медаль чемпионата Европы 2008 года.

Что касается новой команды Торбинского, то после 14 матчей «Пафос» набрал 20 очков и занимает седьмое место в высшем дивизионе чемпионата Кипра.

Торбинский подписал контракт с кипрским клубом «Пафос» Фото: pafosfc.com.cy

Кононов может стать главным тренером «Астаны»

Бывший главный тренер «Краснодара» и «Ахмата» Олег Кононов может возглавить «Астану», сообщает «Прессбол».

«Астана» финишировала первой в казахстанской Премьер-лиге прошедшего сезона и пробилась в плей-офф Лиги Европы, но руководство столичного клуба решило расстаться с болгарским наставником Станимиром Стойловым.

Под руководством Кононова «Ахмат» в текущем сезоне РФПЛ после первого круга занимал девятое место в таблице с 18 очками. 51-летний специалист также возглавлял «Карпаты» и «Севастополь», выигрывал первую лигу Украины в сезоне-2012/13. Признавался лучшим тренером РФПЛ сезона-2014/15 по версии РФС.

Финал Кубка России сезона-2017/18 пройдёт в Волгограде

Российский футбольный союз подтвердил, что стадион «Волгоград Арена» в Волгограде утверждён местом проведения финального матча Кубка России по футболу сезона-2017/18. Он состоится 9 мая. Об этом сообщается на официальном сайте РФС.

Время начала встречи будет объявлено позднее. Это будет тестовая игра в преддверии чемпионата мира 2018 года в России.

Летом следующего года «Волгоград Арена» примет четыре матча группового этапа ЧМ-2018: Тунис – Англия (18 июня), Нигерия – Исландия (22 июня), Саудовская Аравия – Египет (25 июня) и Япония – Польша (28 июня).

Расписание матчей Кубка России можно посмотреть на «Чемпионате».

Фанаты «Милана» против Райолы

Болельщики «Милана» запустили хэштег, призвав вратаря россонери Джанлуиджи Доннарумму уйти от агента Мино Райолы, сообщает Football Italia.

Летом Доннарумма после длительных переговоров продлил контракт с «Миланом» до 2021 года, но на днях появилась информация о том, что 18-летний футболист и его агент хотят разорвать договор из-за оказанного давления. Фанаты миланского клуба не оставили это без внимания и по ходу матча 1/4 финала Кубка Италии с «Вероной» (3:0) вывесили баннер, призвав футболиста уйти.

Такой поступок довёл игрока до слёз. Позже фанаты запустили хэштег «Gigio drop him», призвав футболиста отказаться от услуг агента.