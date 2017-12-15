Удары «Локомотива» – объяснение, почему он лидирует

Если вы часто читали тактические разборы матчей Премьер-Лиги, то знаете, как продвинутая статистика помогает в оценке команд, игроков, особенно на дистанции. 20 туров Премьер-Лиги – уже хорошая дистанция для того, чтобы понять, кто выступает лучше ожидаемого, кто хуже. За основу я взял xG и Packing-метрики (для новичков – подробное их описание по ссылке ниже), но постарался раскрыть чуть больше, чем просто таблицы по ожидаемым очкам.

Как оценивать матч по продвинутой статистике. Гид для «чайников» Немного о том, как оцифровать конкретный матч через продвинутую статистику, которую чаще используют на дистанции.

У кого самые опасные удары в Премьер-Лиге?

Определить поможет xG-методика. Каждому удару присуждается определённый вес в зависимости от точки, откуда он нанесён, части тела, типа паса и т.д. (в продвинутых моделях показателей больше). На графике – суммарные данные по всем ударам в сезоне РФПЛ.

Четыре детали:

1. «Локомотив» – главный xG-брейкер Премьер-Лиги. Средний вес одного удара красно-зелёных – 0,11 xG при среднем 0,0878 в лиге, то есть значительно выше нормы по чемпионату. Уже писал о философии Сёмина не раз, так что повторюсь: Юрий Палыч давно вывел корень футбола, его «Локо» заполнял штрафную при атаках уже 15 лет назад, а Игорь Черевченко за год сумел вернуть «железнодорожникам» это качество. Сёмину даже не пришлось ничего строить заново, нужно было только поменять состав и скорректировать план. Сейчас «Локомотив» наносит самые опасные удары в лиге. Второй по опасности ударов – «Зенит», где используются xG-методики, а третья…

2. А третья – «Уфа». Это яркий пример команды, играющей в простой футбол и на высоком уровне делающей сложные вещи. Сергей Семак – буду настаивать, одно из главных тренерских открытий сезона – усилил акценты на фланги, научил команду грамотно заполнять штрафную при навесах и зону подбора на случай удобного отскока. «Уфа» научилась грамотно использовать пространство, стягивать защитников, и моменты, когда крайний защитник выходит на ударную позицию за счёт партнёров – и Живоглядов, и Йокич – стали регулярными.

3. Место «Краснодара» на графике – отражение философии Игоря Шалимова. Почему-то тренер, строящий самую комбинирующую команду лиги, трепетно относится к дальним ударам. «Краснодар» слишком часто стреляет издали, хуже доставляет мяч в штрафную площадь, и как следствие – сразу 8 команд Премьер-Лиги бьют опаснее.

4. Что-то пошло не так: Курбан Бердыев всегда ставил на редкие, но опасные атаки, даже при проблемах с доставкой мяча вперёд. Однако «Рубин» находится на графике в точке (икс меньше нуля и игрек меньше нуля), зато выше среднего опасность ударов «Ростова» и «Анжи». Леонид Кучук и раньше зарекомендовал себя грамотным спецом, явно недооценённым у нас из-за своей закрытости от внешнего мира (кстати, Бердыеву до поры это не мешало). А Вадим Скрипченко явно прокачал тренерские навыки – по многим числам его «Анжи» не выглядит кандидатом на вылет.

Кто допускает самые опасные удары по своим воротам?

Похожий график. И тот же лидер.

Если у чужих ворот «Локомотив» создаёт, по сути, девять ударов на один гол, то по воротам «железнодорожников» для гола надо пробить 14-15 средних ударов. Вес – 0,0679 xG – наименьший для обороны. Резюмируя: «Локомотив» бьёт опаснее всех в Премьер-Лиге, а соперникам даёт наносить самые безобидные удары в РФПЛ. Вот и секрет успеха.

Такая большая плотность на графике благодаря хабаровскому СКА. Хабаровчане – 14-я команда по весу одного удара по их воротам (0,0994 xG – почти каждый десятый голевой), но по сравнению со средним в лиге СКА дал пробить на 143 раза больше. Вопрос об одном вылетающем должен быть снят. «Тосно» и «Арсенал» неплохо контролируют мяч сами, но плохо перестраиваются после потерь и часто попадаются на контратаках, что и даёт опасные удары по их воротам. Обратите внимание на точку «Рубина»: защиту Курбан Бердыев точно успел отладить.

Кто лучший в лиге по явным голевым моментам?

Ещё один аргумент в пользу лидера. Весь сезон я параллельно с таблицей Премьер-Лиги веду таблицу результатов матчей, где учитываются только явные голевые моменты. Это выходы один на один, пенальти, удары из вратарской – ситуации, где вероятность гола очень высока. И да, гола в таких ситуациях тоже может не быть. Александр Кокорин после Грозного подтвердит.

Код для понимания таблички ниже:

ВС – созданные явные голевые моменты,

ВСА – допущенные явные голевые моменты,

BCPts – количество очков и результаты (победы – ничьи – поражения), которые команда набирает исходя из таблицы явных голевых моментов,

BC/Real – соотношение ожидаемых по таблице очков и реальных. Положительное значение – недобор команды, отрицательное – перебор.

Все детали из предыдущих двух пунктов здесь подтверждаются. «Локомотив» обладает одной из лучших атак в Премьер-Лиге, и даже при среднем показателе ударов («Тосно» бил больше) «железнодорожники» создали 38 явных голевых моментов – больше только у «Зенита» и «Спартака». Кстати, по этой таблице вся тройка лидеров набрала ровно столько очков, сколько заслужила, но ЦСКА тоже должен быть в этой группе.

«Ахмат» выглядит прилично недооценённой командой: по явным голевым моментам грозненцы проигрывают только грандам, но против себе подобных стабильно создают больше, чем соперник, и часто недобирают очки. Согласно этой методике, Кононов и Галактионов на двоих должны были набрать на 8 очков больше и идти в трёх очках от второго места. Не то чтобы это было совсем справедливо, но в атаке «Ахмат» действительно хорош.

«Динамо» по этим числам на 7-м месте. С Дмитрием Хохловым команда действительно заслужила проиграть всего дважды, в Казани и Перми, но мне сложно объяснить числа.

Кто лучше всех в лиге двигает мяч вперёд?

Packing-статистика стала постоянным гостем тактических разборов. Для тех, кто забрёл впервые: Штефан Райнартц, бывший игрок сборной Германии, изобрёл методику, считающую количество отрезанных соперников при продвижении мяча вперёд. Packing – количество соперников, отрезанных передачами вперёд или дриблингом в целом. Impect – разновидность Packing, учитывающая только выключенных из игры защитников. Для большего понимания вставил показатели на минуту чистого владения мячом.

1. Очевидно, что среди сильнейших по Packing и Impect должен светиться «Краснодар». Игорь Шалимов иногда – но только не в больших матчах – отступает от стремления перемолоть соперника затягивающей игрой в короткий пас, но большую часть сезона «Краснодар» играет именно так, как мы привыкли. «Быки» – сильнейшие в лиге по Packing, Impect и Pack/min, а Маурисио Перейра – третий в РФПЛ по количеству отрезанных защитников (200) с гораздо меньшим временем, чем у Ману Фернандеша и Доменико Кришито, отрезавших больше. Чтобы было понятно, насколько это важно: корреляция Impect и результата матча близка к 0,6.

Проблемы возникают, когда «Краснодар» играет с быстро контратакующими соперниками. Лучше контролируя и двигая мяч, «быки» намного чаще дают отрезать своих защитников. Это самое простое объяснение их неудачам в больших матчах. По Impect «Краснодар» проиграл и «Спартаку», и ЦСКА, и дважды «Амкару» (пермяки взяли всего 1 очко за два матча, а должны были минимум 3).

2. Опять «Локомотив». По абсолютным показателям «железнодорожники» третьи в РФПЛ, «Зенит» двигает мяч лучше, но здесь важны данные по времени владения мячом. Чаще, чем «Локо», в минуту владения оборону отрезает только «Амкар», но стиль пермяков прямой, основанный на длинных передачах, тогда как «Локо» здорово двигает мяч низом и принимает очень правильные решения на скорости. Сразу 4 игрока красно-зелёных – Антон Миранчук, Алексей Миранчук, Владислав Игнатьев и Ману Фернандеш – перешагнули отметку в 100 отрезанных защитников за сезон (Ману – в 200). Ни у одной команды такого комплекта креативщиков нет: у ЦСКА – Головин, Натхо и Дзагоев, у «Краснодара» – Перейра, Классон и Газинский, у «Зенита» – только Кришито и Паредес, у «Спартака» – Промес и Фернандо.

3. «Урал» сильно выбивается из плотной бригады середняков стремлением играть в контроль. Лишь большая пятёрка двигает мяч лучше, чем «Урал», и этому можно найти сразу несколько разумных объяснений. Первое – Александр Тарханов: он всегда ставил на комбинационный футбол, в «Урале» он тоже стал основой. Второе – грамотная селекция. Петрюс Бумаль стал самым крутым опорником лиги, о котором мало кто знает без гугла, а Эрик Бикфалви сочетает в себе многие важные для Packing-статистики качества: видит поляну, открывается по всей ширине, владеет последним пасом и здорово разрезает защиту (6-й по Impect в Премьер-Лиге).

Голодный художник. Больше, чем он, забили только Промес и Кокорин Наконец-то есть повод хвалить тотально недооценённого игрока.

4. ЦСКА делит 13-14-е места с «Ростовом» по Impect на минуту владения. Виктор Гончаренко очень любит статистику по продвижению мяча вперёд, и здесь числа дают ему повод для тревоги. На поле они воплощаются просто: ЦСКА много атакует и контролирует мяч, неплохо двигает его вперёд, но испытывает сложности с проникновением в штрафную и последним пасом. В первые полчаса дерби это было особенно заметно.

Кто опаснее всех в лиге бьёт со стандартов?

Здесь на размышления натолкнул главный тренер «Анжи» Вадим Скрипченко. Подводя итоги первой части сезона, он среди прочего отметил, что качество стандартов его команды «второе в лиге». Хороший повод проверить и понять, что это не так.

«Анжи» явно отрабатывает стандартные положения, но ни по одному из показателей команда Вадима Скрипченко не является второй. По количеству ударов со стандартов – 9-я, по количеству забитых мячей – делит с группой команд 4-е место, по xG – 9-я, по весу среднего удара – делит 5-е место, по проценту голевых ударов со стандартов – 6-я. Всё это далеко от второго места.

Чаще всех после стандартов бьют «Зенит» и «Спартак» – по 69 раз. «Зенит» забил всего на один мяч больше, но удары после штрафных-угловых у петербуржцев опаснее. «Спартак» же делит 14-е место с «Динамо», где Юрий Калитвинцев не отрабатывал стандарты вообще. Только Дмитрий Хохлов начал плотно заниматься угловыми, из-за чего «Динамо» последним забило со стандарта – в 16-м туре.

По остроте со стандартов наверху – явно тренерские команды. «Тосно» со своим вертикальным, слегка прямолинейным футболом делает на стандарты особую ставку. Для «Рубина» Бердыева угловые – редкий способ забить в принципе, учитывая сложности в атаке. «Уфа» Семака неплохо разыгрывает корнеры, но секрет успеха команды не в этом: за первую часть сезона уфимцы забили прямыми ударами со штрафных больше, чем за три года в Премьер-Лиге до этого.

Просто интересные цифры

3 раза за 20 туров «Краснодар» меньше владел мячом, чем соперник. Для понимания того, насколько на Игоря Шалимова давят родные стены, топ-оппонент и Сергей Галицкий: все три матча – выездные, с «Ахматом», «Уралом» и «Амкаром». Все три команда выиграла, что говорит о грамотности стратегии (которую «Краснодар» всё равно не сделает основной). В прошлом сезоне «быки» лишь однажды уступили в контроле мяча – «Анжи» – и то лишь из-за удаления Шарля Каборе в самом начале матча.

32,1% явных голевых моментов реализует «Ахмат». Это худший результат в Премьер-Лиге и объяснение, почему отставка Олега Кононова – скоропалительная и не совсем правильная. Тренера банально подвела реализация.

В матчах «Краснодара» мяч дольше всего находится в игре – 58,7 минуты. Меньше всего – в матчах «Тосно»: 54 минуты.

Дважды в нынешнем сезоне команда заслужила разгром в +6, если учитывать явные голевые моменты. Первый матч непримечателен – «Анжи» против «СКА-Хабаровск» (6:0), зато второй – московское дерби. «Спартак» создал 7 явных голевых моментов (за матч столько не создавал больше никто в РФПЛ). ЦСКА – всего один.

Схема с тремя центральными защитниками живее всех живых. 12 команд из 16 использовали модуль 3-Х-Х хоть однажды в сезоне. Более того, три исключения – «Динамо», «Тосно» и «Арсенал» – ситуативно насыщают линию обороны лишним человеком (у туляков пятым защитником часто садится Ткачёв, у «Динамо» – Ташаев). Только «Краснодар» верно следует модулю в четыре защитника в любой игровой ситуации.

В материале использованы данные Understat, Opta и паблика «Пыльный чердак».