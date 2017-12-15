Вся тактика первой части сезона Премьер-Лиги

2 тактических тренда сезона

Глубинные плеймейкеры – ключевые игроки команд

Несколько сезонов подряд Премьер-Лигу выигрывала команда с опорником в лучшей форме – выжигавшим всё Понтусом Вернблумом, ещё не махавшим локтями Хави Гарсией, сбросившим вес и страховавшим без передышки Фернандо. Но Фернандо породил ещё один тренд: Премьер-Лигу выигрывает команда с лучшим глубинным плеймейкером, здорово продвигающим мяч и выключающим защитников. В итальянской Серии А качества Миралема Пьянича, Жоржиньо и Лукаса Бильи давно стали ключевыми, в РФПЛ решают схожие умения, только других игроков – того же Фернандо, Бибраса Натхо иЛеандро Паредеса.

При этом «Локомотив» одновременно подтверждает тезис и с опорником, и с глубинным плеймейкером. За разрушение и грамотное начало атаки отвечает Игорь Денисов – пожалуй, сильнейший опорник Премьер-Лиги именно в плане индивидуальной формы (в паре с кем-то Денисов допускает тактические ошибки, именно как самостоятельная единица – очень хорош). Продвижение мяча, начиная с центральной линии, ложится уже на плечи Мануэла Фернандеша: он 10-й по Packing и 2-й по Impect в лиге. Можно ли считать его глубинным плеймейкером? Спорный вопрос, учитывая участие Фернандеша в завершении атаки, но из глубины он раскручивает атаки лучше всех в Премьер-Лиге.



Тренд особенно заметен на фоне середняков РФПЛ, «Арсенала» и «Урала». Александру Бурчану – 12-й игрок РФПЛ по продвижению мяча вперёд. Петрюс Бумаль. отрезает по 83 соперника на 90-минутных отрезках – значительно больше, чем Бурчану (54,5). Оба обеспечивают «Арсеналу» и «Уралу», скромным середнякам, контроль мяча и дают импульс для подъёма выше и более умного футбола. А Бумаль ещё и открывает страшную правду: неужели игрок из чемпионата Болгарии, даже не из лидера лиги, настолько сильнее паспортистов в центре поля «Урала»?



Из тренда вытекает другой тренд – некоторые тренеры научились персонально натравлять игроков, полезных без мяча, на глубинных плеймейкеров. «Амкар» Гаджи Гаджиева использовал командное давление по Бумалю, опорник «Тосно» Ян Казаев стал «десяткой», чтобы сковать Бурчану, а дальше всех пошёл Виктор Гончаренко. В матче ЦСКА и «Зенита» он натравил Александра Головина на Леандро Паредеса, Витиньо на Доменико Кришито, а Константина Кучаева на Бранислава Ивановича. Прессинг сработал, а лучше всех сыграл Кучаев – когда он покинул фланг Ивановича, активность серба в продвижении мяча возросла вдвое.

Схема с тремя ЦЗ – ещё тренд. Но многое меняется

Луи ван Гал и Антонио Конте сделали тройку центральных защитников модной, Курбан Бердыев превратил её во всероссийский вирус – настолько серьёзной, что даже Олег Кононов и Леонид Кучук, адепты игры в четвёрку защитников, летом перестроили «Ахмат» и «Ростов» на 3-4-3. Но суть схемы 3-Х-Х дошла до нашей тренерской школы только сейчас. Тройка центральных защитников – не панацея, и гарантированно сделать оборону сильнее схема не поможет. Хабаровский СКА – отличный пример: дальневосточники отыграли 18 матчей из 20 по схеме 3-4-3, но пропустили больше всех в лиге и допустили 51 явный голевой момент – намного больше, чем другие команды Премьер-Лиги.



Одной оборонительной системы строго придерживались только два тренера в Премьер-Лиге – Курбан Бердыев (3-5-2) и Игорь Шалимов (4-3-3 без изменений защитной линии). Три команды – «Динамо», «Тосно» и тульский «Арсенал» – не сыграли ни одного матча в номинальной тройке центральных, но перестраивались за счёт лишнего игрока в линии обороны, как на скриншоте ниже. «Амкар» и «Уфа» начинали все матчи с тройкой центральных, но перестраивались на четвёрку при проигрышном счёте. РФПЛ стала гибче.

5 главных тактических историй сезона

«Локомотив» без фланговых полузащитников

У «железнодорожников» явный недокомплект вингеров – только Рыбус, Касаев и Игнатьев – однако Юрий Сёмин обратил недостаток в плюс. «Локомотив» освоил несколько схем (3-5-2, 4-2-3-1 и 4-4-2 с узким «ромбом»), и в каждой ставка делалась на мощь центральной зоны. Ману Фернандеш, Алексей Миранчук и Антон Миранчук составили сильный креативный кулак и умудрились при этом друг другу не мешать: Ману взялся за готовку атак в глубине поля и вскрытие защиты, Антон – за разгон и последний пас, Алексей – за последний пас и завершение атаки. А Джефферсон Фарфан завершал контратаки, которые они создавали.



Добавляли качества «Локомотиву» фланговые защитники – при четвёрке сзади они включались в атаку, как полноценные вингеры, при этом выполняя разные задачи. Михаил Лысов к концу осени осмелел и стал забегать по флангу под навесы, и прогресс молодого защитника заметен – уже три голевые передачи к зимней паузе. Владислав Игнатьев чаще обострял передачами низом в полуфланги и начинал контратаки «Локомотива», тоже передачами низом. На скриншоте видно движение «железнодорожников» и ошибки «Зенита» в движении, но гол, родившийся в этом моменте, сделал именно Игнатьев – обыгрышем Кришито и пасом в центр на Антона Миранчука. Игнатьев – один из трёх крайних защитников в лиге, вместе с Йокичем и Кришито, отрезавший больше 100 защитников своими передачами вперёд. Это очень мощно.

В этом «Локомотиве» есть игрок, чьё влияние на атаку сильно недооценено – Игорь Денисов. Неоднократно в нынешнем сезоне атаки «железнодорожников» начинались с перехвата Денисова и резкой передачи вперёд. Опорник «Локо» засветился в 11 голевых атаках команды – чтобы вы понимали, это пятый результат в команде после мощной атакующей четвёрки.

Идея с пасующими крайними защитниками

Доменико Кришито – лучший игрок Премьер-Лиги по Packing (1679) и Impect (268) с большим запасом. Здесь тот случай, когда числа отлично объясняют стиль команды. Кришито сделан главным плеймейкером «Зенита», даже важнее Паредеса, и обеспечивает передачи из глубины разных типов: и навесы, и передачи из глубины в полуфланг под скоростные рывки Кокорина (важнейшая часть тактического плана «Зенита»). Ради капитана Роберто Манчини даже убивает качества своих лучших новичков – Эмануэль Маммана с сильным первым пасом не видит никаких вариантов, кроме Кришито, а через Леандро Паредеса мяч ходит меньше, чем должен.



Тем не менее, идею Манчини оценили. В «Тосно» на осеннем отрезке сезона использовали сразу двух пасующих крайних защитников, дававших нужный массив длинных передач – Евгения Чернова иВиталия Шахова (его специально подвинули из центра на фланг). В «Динамо» идею развил Дмитрий Хохлов: главным пасующим в октябре-ноябре был Григорий Морозов, а в декабре справа под сильный первый пас вышел и Себастьян Хольмен. Для «Тосно» и «Динамо» такая стратегия более оправданна – у них нет своего Паредеса.

Массимо Каррера и Роберто Манчини Фото: РИА Новости

Баскетбольные угловые Бердыева

За полгода «Рубин» так и не улучшил продвижение мяча в позиционных атаках. Курбан Бердыев и Кристиан Нобоа летом разминулись, теперь страдают оба – Нобоа чахнет на лавке «Зенита», а казанцам тяжко без плеймейкера такого типажа. Но Бердыев, как сильный тренер, отточил вещи, которые проще и быстрее наработать. Главная из вещей – стандарты: больше опасности со штрафных и угловых создали только «Зенит» и «Тосно», при этом удары «Рубина» со стандартов самые «увесистые» в Премьер-Лиге (0,10 xG/shot).



Главный проводник идеи Бердыева на стандартах – Магомед Оздоев. Его работу с мячом легко критиковать, зато при угловых он нервирует всех. Оздоев вырастает перед вратарём и делает баскетбольный заслон, а подача при этом идёт на ближнюю штангу: то есть не касаясь голкипера и не нарушая правила на нём, Оздоев мешает выйти из ворот и играет на психике вратарей. Сергей Песьяков из «Ростова» выталкивал Оздоева из вратарской перед навесом с углового – помогало слабо.



Алгоритм прост – навес на ближнюю, скидка на дальнюю, сразу несколько заслонов игрокам, готовым выиграть борьбу в воздухе, и резкий рывок в завершении игрока, не участвовавшего в борьбе изначально. Пример раз:

Если бы не корнеры, «Рубин» набрал бы на 6 очков меньше – посмотрите в таблицу и убедитесь, что вместо эфемерной борьбы за еврокубки казанцы думали бы только о выживании.

У ЦСКА – лучший билд-ап в лиге

ЦСКА неверно считать оборонительной командой. Виктор Гончаренко не отрицает, что «армейцы» могут закрыться по счёту, особенно в Лиге чемпионов, но тогда считайте оборонительным и «Спартак» – в больших матчах он закрывается ровно так же. ЦСКА испытывает проблемы с доводкой мяча до штрафной, отрезанием защитников, но очень грамотно выходит из-под прессинга и сильно начинает атаки. В билд-апе ЦСКА использует конфигурацию 3-1, ставшую фишкой Бундеслиги: три защитника и один опорник (или глубинный плеймейкер) в равной степени могут начать атаку первым пасом. Для «армейцев» ключевые игроки в начале атаки – Бибрас Натхо (1146 Packing за сезон) и Сергей Игнашевич (1101). Разница в адресах доставки мяча: Игнашевич часто выпиливает диагонали направо на Марио Фернандеса, а Натхо больше заточен на вскрытие центральной зоны.



Что важно, ЦСКА не отступает от генеральной идеи билд-апа ни при каких условиях – может только её докручивать. Против «Уфы» Виктор Гончаренко пробовал расстановку 4-2-3-1, но структуру начала атаки сохранил. В нижнюю тройку опускался Понтус Вернблум, а над ним играл Бибрас Натхо.

В дерби со «Спартаком» Гончаренко тоже подкрутил начало атаки, когда Роман Зобнин ушёл перекрывать центральную зону. 3-1 превратились в 3-2, а лишним игроком, направленным на вскрытие зон, стал Александр Головин. Вместе с сильным пасующим у ЦСКА добавился игрок, готовый разбить прессинг соперника на силовом дриблинге, банально протащив мяч вперёд.

У ЦСКА самые качественные карты передач в Премьер-Лиге, с правильной структурой и грамотным распределением мяча. Весьма вероятно, перевод Понтуса Вернблума в атаку даже усилил билд-ап «армейцев». В схеме 3-5-2, с Вернблумом, разводящим атаки, ЦСКА испытывал проблемы в продвижении мяча. Понтус мог быть полезен выше, где цеплялся за длинные передачи, но в опорной зоне Виктору Гончаренко нужен именно глубинный плеймейкер, а не Вернблум. Так что Бибраса Натхо зря песочили после дерби – для ЦСКА он очень важен, и такие ошибки, как против «Спартака», не убавят его важности.

У «Уфы» – лучшие фланговые атаки в Премьер-Лиге

Вытащу из цифрового текста график ударов, чтобы вы оценили, как бережно к своим моментам относится «Уфа». У команды Сергея Семака – 3-й по качеству средний удар в Премьер-Лиге, лучше создают моменты только «Локомотив» и «Зенит», при этом меньше уфимцев бьёт только СКА.

Секрет прост – Сергей Семак отладил фланговые комбинации до автоматизма, научил игроков насыщать штрафную площадку при ударах (символично, что «Уфа» бьёт опаснее, чем ЦСКА Виктора Гончаренко, хотя Гончаренко тоже учил уфимцев не бить с бешеных дистанций) и дал свободу латералям. «Уфа» караулит ошибки соперников, находя свободные зоны на флангах или разбивая атаки фланговым прессингом. Потом один из игроков – обычно это слева Боян Йокич, справа Дмитрий Стоцкий – разрывает зону и простреливает во вратарскую, где Игбун или кто-то ещё готов замкнуть передачу.



Обычная позиционная фланговая атака «Уфы» строится так: латераль, полузащитник и один из инсайдов насыщают квадрат поля на фланге, вытягивают на себя соперников и находят свободное пространство…

…а дальше следует рывок и пас на свободное пространство. Тоже под рывок. Важно, что завершает атаку крайний защитник Дмитрий Живоглядов – в нынешнем сезоне он не забивал, но подключениями в атаку уже помучил соперников.

Стиль «Уфы» можно называть скучным и тягучим, но команда знает, как играть для достижения своего результата, и развила главную сильную сторону, пожалуй, лучше всех в Премьер-Лиге.

4 лучших перевоплощения сезона

Джефферсон Фарфан – нападающий

Смешно, что один из лучших игроков осени в Премьер-Лиге начинал сезон правым защитником. Для Юрия Сёмина главное на фланге обороны – скорость, выносливость и подключения в атаку, так что Фарфан отвечал всем требованиям идеально. Когда сломался Ари, игру «Локомотива» пришлось срочно перекраивать и ставить Фокиту на острие атаки. Фарфан долго не мог забить как нападающий, был главным убийцей явных голевых моментов в чемпионате (все 4 на старте сезона запорол), но потом арендовали Эдера – и выяснилось, что под футбол «Локо» никакой Эдер не нужен.



Фарфан отлично вписался в атаку «железнодорожников». Вместо полноценных вингеров Сёмин насыщает быстрый центр поля, где братья Миранчуки и Ману Фернандеш готовы отправить перуанца в прорыв. Что важнее, в быстрых прорывах «Локо» никто умудряется не мешать другому – все четверо засветились в 14-17 голевых атаках. Козырем Фарфана стала и игра головой: в начале сезона он угрожал чужим воротам, подключаясь на стандарты, а после перевода в атаку – забил головой «Рубину» и «Тосно». Прыжок перуанца и открывания на ближней штанге вводили соперников в ступор.

Впрочем, главная причина преображения Фарфана – вовсе не тактическая. Просто сборная Перу стала намного ближе к чемпионату мира, из-за чего Фокита получил новый стимул в карьере. И забил важнейший гол Перу за последние 40 лет.

Понтус Вернблум – нападающий

О трансформации Вернблума уже был отдельный большой текст – почитайте, если вдруг пропустили перед дерби:

Вернблум в атаке – лучшее тактическое решение сезона Понтус Вернблум – главная угроза воротам «Спартака» в дерби. Дожили.

Фёдор Чалов прав, когда говорит об открываниях Вернблума – уровень поиска пространства у шведа действительно очень высок. Но Понтус как нападающий очень ограничен: он круто ищет свободные зоны, когда они есть, но не может сам создать их для себя на дриблинге, и часто бывает неподвижен на приёме мяча, дожидаясь длинных забросов из центральной зоны. Грамотная линия защиты, построенная без зазоров, уже выключит Вернблума из игры.



Для сравнения: так Вернблум играет против слабой обороны. Рвёт пространство, создаёт моменты – всё хорошо.

А так Вернблума постоянно встречала оборона «Спартака».

Луис Адриано – Зе Луиш

Весной нападающие «Спартака» были разноплановыми и по-разному влияли на игру красно-белых. Вспомните весеннее дерби с ЦСКА: Адриано и Зе отыграли по тайму, но Адриано забил и пропал с радаров, а Зе Луиш сделал очень много полезной работы, только не забил. Типаж Зе «Спартаку» нужнее – форвард, способный цепляться за мячи чуть глубже, разворачиваться с защитником на плечах к чужим воротам и создавать пространство для инвертированных вингеров (то есть таких, как Роббен – смещающихся с правого края под удар с левой ноги).



Массимо Каррера долго не брался перевоспитывать Луиса Адриано, но в Грозном начал опускать бразильца в «зону 14» разыгрывать мяч, принимать его спиной к воротам и скидывать партнёрам под более удобную позицию. Прогресс пришёл к поздней осени: с «Ростовом» и «Арсеналом» он делал голевые скидки на Дениса Глушакова, а лучшие свои матчи в сезоне провёл на позиции «десятки», против «Краснодара» и «Зенита». В атаке «Спартака» многое намешано, и Адриано, полезный в штрафной, часто создаёт ситуации для рывков в штрафную Промеса, Мельгарехо и Глушакова – но такое тоже становится привычным.

Иван Маркелов – нападающий

Ещё один форвард поневоле. Маркелов проиграл конкуренцию Ташаеву и Катричу в «Динамо» времён ФНЛ, даже не рассматривался там в линию атаки. Прыжок в Премьер-Лигу ему помог сделать Александр Григорян – единственный тренер в России, для которого разница между РФПЛ и ФНЛ намного меньше, чем кажется остальным (и он скорее прав). В первом же матче сезона, с ЦСКА, Григорян поставил Маркелова на острие атаки, Иван получил 2 явных голевых момента, один реализовал – а потом стал играть второго нападающего.



Правда, на острие – один или в паре с кем-то – Маркелов даже полезнее. Лучший матч сезона, со СКА дома, «Анжи» провёл, когда Маркелов и Хуан Лескано вышли в паре, разорвали несчастных хабаровчан, а Маркелов создавал пространство для аргентинца, получал пространство в ответ и засветился в трёх голевых атаках «Анжи». Правда, до матча Вадим Скрипченко, тренер «Анжи», говорил, что поставил вперёд двух габаритных форвардов. Вряд ли Маркелова – нападающего, полезного в первую очередь своим движением – можно назвать габаритным.

4 крутых теневых роли сезона

Комбаров как разгоняющий атаки через центр. Главная иллюстрация к игреДмитрия Комбарова – пас, разогнавший атаку в матче с «Зенитом». Петербуржцы создали громадный разрыв между линиями, дали простор для Луиса Адриано, но важно, как Комбаров увидел решение разогнать контратаку одной классной передачей в центр.



Это явно тренерская рука Карреры. В начале сезона Дмитрий Комбаров принимал меньше таких пасовых решений, а в ноябре выдал серию из таких моментов в трёх матчах подряд – рывок через центр, приведший ко второму голу, в матче с «Краснодаром», классная передача вразрез на Дениса Глушакова и, наконец, разгоняющая передача на Адриано. Статистика тоже отражает изменения в игре Комбарова – он навешивает меньше, чем когда-либо, и выдаёт второй Packing в «Спартаке». Вряд ли хуже Кришито.

Самедов как центральный полузащитник. Пока «Спартак» жил без Романа Зобнина, центр поля красно-белых регулярно плыл и трещал. Глушаков и Фернандо любят выдёргиваться в высокий прессинг, но если не отбирают мяч – часто выключаются из эпизодов, из-за чего центральная зона становится пустой. Для баланса им нужен ещё один игрок, гораздо более грамотный тактически – и Каррера нашёл его в лице Александра Самедова. Все лучшие отрезки сезона «Спартак» провёл с треугольником (4-3-3), а не двойкой (4-2-3-1) в центре поля. Показательная история.

Классон – как второй нападающий. Виктор Классон начинал сезон нападающим, но двигался так хорошо, что сохранил место на передней линии даже после возвращения Фёдора Смолова. Так чуть поменялась вся структура «Краснодара» на чужой трети поля: Классон стал принимать мяч на полуфлангах, преимущественно слева, Смолов – искать мяч в центре, а Маурисио Перейра кормил передачами обоих, принимая мяч между линиями (скриншот ниже – показательная история). Когда оба открываются на передней линии, Классон выглядит даже интереснее: он более подвижен, лучше играет в пас и легче находит свободное пространство. Так Классон получил 10 явных голевых моментов – больше только у Кокорина, Промеса, Адриано и Фарфана.

Щенников как атакующий латераль. За полгода Георгий Щенников забил больше, чем за всю профессиональную карьеру. Здесь объяснить легче всего – просто тренер разрешил игроку переходить центральную линию и подключаться в атаку. В ЦСКА Слуцкого это было запрещено.