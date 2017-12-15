Молодые тренеры захватывают РФПЛ. Почему это важно

Галактионов подписал контракт с «Ахматом» на 3,5 года. Он больше не «и.о.», а полноценный главный тренер. И это логично. Предыдущий наставник грозненцев Олег Кононов оставлял команду на 10-м месте, Галактионов поднял на седьмое. Похвальный прогресс за пять туров – даже со сноской на дикую плотность в таблице. Странным выглядит лишь срок контракта – 3,5 года. Всё-таки в РФПЛ даже проверенным тренерам предоставляют соглашения на меньший период.

Карреру в «Спартаке» переподписали на два года. Манчини в «Зените» дали контракт по схеме «2+1». У Сёмина было «1+1», и сейчас как раз идёт этот самый «+1». У Гончаренко в ЦСКА соглашение на два года. Хотя в той же «Кубани» у него был контракт на 4,5 года. В Краснодаре от белоруса отказались через год с весьма сомнительным обоснованием. Мол, слишком мягкий. В это верится с трудом – особенно если вспомнить, как Виктор Михайлович метал лёд в раздевалке БАТЭ и воду в раздевалке ЦСКА.

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Редкая ситуация: в клубе есть игрок (Родолфо) старше тренера. Галактионов с большим запасом стал самым молодым тренером в нынешнем чемпионате России. До этого таковым считался 40-летний Гончаренко. Галактионов на семь лет младше!

5 самых молодых тренеров РФПЛ



5. Дмитрий Хохлов («Динамо») — 41 год, 11 месяцев, 23 дня

4. Сергей Семак («Уфа») — 41 год, 9 месяцев, 19 дней

3. Дмитрий Кириченко* («Ростов») — 40 лет, 10 месяцев, 29 дней

2. Виктор Гончаренко (ЦСКА) — 40 лет, 6 месяцев, 5 дней

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*и.о. главного тренера. 5. Дмитрий Хохлов («Динамо») — 41 год, 11 месяцев, 23 дня4. Сергей Семак («Уфа») — 41 год, 9 месяцев, 19 дней3. Дмитрий Кириченко* («Ростов») — 40 лет, 10 месяцев, 29 дней2. Виктор Гончаренко (ЦСКА) — 40 лет, 6 месяцев, 5 дней1. Михаил Галактионов («Ахмат») — 33 года, 6 месяцев, 24 дня

Моя коллега Алина Матинян спросила гендира «Ахмата» Ахмеда Айдамирова напрямую: чем обусловлена столь необычная для молодого специалиста продолжительность контракта Галактионова? И вот что услышала в ответ: «Мы прекрасно знаем, что ему не хватает опыта, но видим его работу и характер. Хотим, чтобы Михаил Галактионов чувствовал себя уверенно. Именно поэтому предложили контракт на 3,5 года. Это психологический момент для начинающего тренера, чтобы он чувствовал доверие с нашей стороны».

До сих пор в истории «Терека»/«Ахмата» лишь один тренер возглавлял команду 3,5 года. Речь про Рашида Рахимова, который оставался на посту с 7 ноября 2013 по 31 мая 2017 года (3 года, 6 месяцев и 24 дня). Кстати, самый непродолжительный опыт был у Виктора Муньеса, который задержался в «Тереке» на… 10 дней в 2010 году.



Уместно вспомнить, как стартовали в РФПЛ другие молодые тренеры. Андрей Гордеев продержался в «Сатурне» 2 года и 5 месяцев, Леонид Слуцкий в «Москве» – 2 года и 4 месяца, Виктор Гончаренко в «Кубани» – 1 год и 1 месяц, Андрей Чернышов в московском «Спартаке» – 3 месяца.

Сейчас, по прошествии лет, мы вполне осознаём способности каждого из них, но на момент дебюта в РФПЛ они представлялись некой загадкой. Чернышов впоследствии затерялся: последний раз новости о нём долетали из сербского «Спартака» из Суботицы. Слуцкий в какой-то момент дослужился до звания лучшего тренера страны, выиграв с ЦСКА три чемпионства в эпоху богатого «Зенита» с Халком и Витселем. Потом, правда, провалился на Евро-2016 и в «Халле»…

Как сложится судьба в Премьер-Лиге у 33-летнего дебютанта, предугадать невозможно. Тут важнее, что ему дали попробовать. Попробовать выстроить отношения с более старшим Родолфо. Попробовать сформировать свой штаб. Попробовать найти контакт с боссами команды. Это не то же самое, что руководить юношеской сборной, где на тебя игроки смотрят снизу-вверх.



В конце концов, дело не в количестве лет, а в личности, которая стоит за ними. И если у тебя есть стержень, то ты будешь востребован и в 70 (как Сёмин, Хайнкес, Гаджиев), и в «юношеском» по меркам профессии возрасте. Гвардиола с Моуринью стартовали на высшем уровне в 37 лет – чем не пример для подражания?