Путь «Реала» к очередному трофею и ещё 5 лучших матчей уик-энда

Прервётся ли рекордная серия «Ман Сити» в АПЛ? Как закончится дерби двух «Олимпиков»? Узнаём в выходные.

«Реал» — «Гремио»

Пока ни одна команда не выигрывала клубный чемпионат мира дважды подряд. Подобную закономерность в Лиге чемпионов сезон назад сломал мадридский «Реал», а теперь может свой трюк повторить. Правда, в прошлом году команда Зидана обыграла в финале японцев из «Касима Антлерс», а в этом соперник будет посерьёзнее — «Гремио» из Бразилии.

«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм»

В прошлом туре Хосеп Гвардиола установил рекорд АПЛ, выиграв 15-й матч подряд. Предыдущее достижение принадлежало Арсену Венгеру, который с легендарным «Арсеналом»-2001 одержал 14 побед кряду (причём для этого французу понадобились два сезона). Но рано или поздно даже такая команда, как нынешний «Манчестер Сити», должна проиграть. Вполне возможно, это случится уже завтра, а поражение нанесёт команда, тоже считавшаяся когда-то претендентом на титул в АПЛ. Правда, теперь «Тоттенхэм» отстаёт от лидера аж на 18 очков.

«Боруссия» Дортмунд — «Хоффенхайм»

Плотность команд в верхней половине таблицы Бундеслиги может сравниться разве что с РФПЛ. Одни из тех, кто борется за зону Лиги чемпионов, — «Боруссия» и «Хоффенхайм». Недавно первые сменили главного тренера, и, по мнению некоторых, это лучшее решение боссов из Дортмунда со времён назначения Юргена Клоппа. В первом же матче Петера Штёгера «Боруссия» не пропустила в чемпионате Германии впервые с сентября. Посмотрим, что будет с командой дальше.

Первое адекватное тренерское решение «Боруссии» со времён назначения Клоппа В Дортмунде по крайней мере на некоторое время перестали витать в облаках.

«Барселона» — «Депортиво»

В последнее время «Барселона» впала в кризис, если, конечно, в отношении каталонцев можно так выразиться. Команда Вальверде потеряла четыре очка в трёх предыдущих матчах Ла Лиги, причём с «Валенсией» и «Сельтой» она была вынуждена отыгрываться. Теперь «Барсе» предстоит матч с одним из аутсайдеров, но предсказать его исход всё равно сложно.

«Аталанта» — «Лацио»

Матч, казалось бы, не самых топовых итальянских клубов интересен даже обычному зрителю сразу по двум причинам. Во-первых, «Аталанта» — команда-открытие прошлого сезона в Серии А, которую тренирует учитель Хосепа Гвардиолы. Во-вторых, «Лацио» — главный скандалист последних туров, причём римские фанаты призывают руководство клуба сняться с чемпионата из-за судейства, и вот почему.

Болельщики призывают «Лацио» сняться с чемпионата. Всё из-за судей Клуб потерял много очков из-за ошибок арбитров. Рассказываем, что происходит.

«Лион» — «Марсель»

Пока наша родная Премьер-Лига впала в зимнюю спячку, есть время обратить внимание на другие европейские чемпионаты. Чемпион во Франции, скорее всего, уже известен, а вот борьба за другие медали будет жаркой. Сейчас у «Марселя», «Монако» и «Лиона» по 35 очков, и никто не собирается сдаваться. Дерби двух «Олимпиков» в этом контексте становится гораздо более захватывающим, чем очередной разгром от «ПСЖ».