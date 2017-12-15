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Лука Модрич
Фото: Reuters

Путь «Реала» к очередному трофею и ещё 5 лучших матчей уик-энда

Прервётся ли рекордная серия «Ман Сити» в АПЛ? Как закончится дерби двух «Олимпиков»? Узнаём в выходные.
Футбол

«Реал» — «Гремио»

Клубный чемпионат мира. Финал
16 декабря 2017, суббота. 20:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Гремио
Порту-Алегри, Бразилия

Пока ни одна команда не выигрывала клубный чемпионат мира дважды подряд. Подобную закономерность в Лиге чемпионов сезон назад сломал мадридский «Реал», а теперь может свой трюк повторить. Правда, в прошлом году команда Зидана обыграла в финале японцев из «Касима Антлерс», а в этом соперник будет посерьёзнее — «Гремио» из Бразилии.

«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм»

Англия - Премьер-лига. 18-й тур
16 декабря 2017, суббота. 20:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Тоттенхэм Хотспур
Лондон

В прошлом туре Хосеп Гвардиола установил рекорд АПЛ, выиграв 15-й матч подряд. Предыдущее достижение принадлежало Арсену Венгеру, который с легендарным «Арсеналом»-2001 одержал 14 побед кряду (причём для этого французу понадобились два сезона). Но рано или поздно даже такая команда, как нынешний «Манчестер Сити», должна проиграть. Вполне возможно, это случится уже завтра, а поражение нанесёт команда, тоже считавшаяся когда-то претендентом на титул в АПЛ. Правда, теперь «Тоттенхэм» отстаёт от лидера аж на 18 очков.

«Боруссия» Дортмунд — «Хоффенхайм»

Германия - Бундеслига. 17-й тур
16 декабря 2017, суббота. 20:30 МСК
Боруссия Д
Дортмунд
Хоффенхайм
Зинсхайм

Плотность команд в верхней половине таблицы Бундеслиги может сравниться разве что с РФПЛ. Одни из тех, кто борется за зону Лиги чемпионов, — «Боруссия» и «Хоффенхайм». Недавно первые сменили главного тренера, и, по мнению некоторых, это лучшее решение боссов из Дортмунда со времён назначения Юргена Клоппа. В первом же матче Петера Штёгера «Боруссия» не пропустила в чемпионате Германии впервые с сентября. Посмотрим, что будет с командой дальше.

Первое адекватное тренерское решение «Боруссии» со времён назначения Клоппа
В Дортмунде по крайней мере на некоторое время перестали витать в облаках.

«Барселона» — «Депортиво»

Испания - Примера. 16-й тур
17 декабря 2017, воскресенье. 22:45 МСК
Барселона
Барселона
Депортиво
Ла-Корунья

В последнее время «Барселона» впала в кризис, если, конечно, в отношении каталонцев можно так выразиться. Команда Вальверде потеряла четыре очка в трёх предыдущих матчах Ла Лиги, причём с «Валенсией» и «Сельтой» она была вынуждена отыгрываться. Теперь «Барсе» предстоит матч с одним из аутсайдеров, но предсказать его исход всё равно сложно.

«Аталанта» — «Лацио»

Италия - Серия А. 17-й тур
17 декабря 2017, воскресенье. 22:45 МСК
Аталанта
Бергамо
Лацио
Рим

Матч, казалось бы, не самых топовых итальянских клубов интересен даже обычному зрителю сразу по двум причинам. Во-первых, «Аталанта» — команда-открытие прошлого сезона в Серии А, которую тренирует учитель Хосепа Гвардиолы. Во-вторых, «Лацио» — главный скандалист последних туров, причём римские фанаты призывают руководство клуба сняться с чемпионата из-за судейства, и вот почему.

Болельщики призывают «Лацио» сняться с чемпионата. Всё из-за судей
Клуб потерял много очков из-за ошибок арбитров. Рассказываем, что происходит.

«Лион» — «Марсель»

Франция - Лига 1. 18-й тур
17 декабря 2017, воскресенье. 23:00 МСК
Лион
Лион
Марсель
Марсель

Пока наша родная Премьер-Лига впала в зимнюю спячку, есть время обратить внимание на другие европейские чемпионаты. Чемпион во Франции, скорее всего, уже известен, а вот борьба за другие медали будет жаркой. Сейчас у «Марселя», «Монако» и «Лиона» по 35 очков, и никто не собирается сдаваться. Дерби двух «Олимпиков» в этом контексте становится гораздо более захватывающим, чем очередной разгром от «ПСЖ».

Он был не нужен «Реалу». А теперь забивает во Франции больше, чем Неймар
Зачем платить 222 млн, если можно получить тот же результат за 8 млн?
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