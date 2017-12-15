10 лучших футболистов РФПЛ первой части сезона

«Чемпионат» продолжает подводить итоги двух третей сезона в РФПЛ. У нас есть раздел статистики, в котором каждому игроку РФПЛ после матча выставляются оценки. Посмотреть их можно здесь. Пока наш чемпионат впал в зимнюю спячку, мы определили 10 лучших футболистов лиги прямо сейчас.



18 матчей, 3 гола, 2 передачи



Открывает десятку звёздный аргентинец из «Зенита». Пожалуй, именно на Паредеса болельщики из Санкт-Петербурга возлагали больше всего надежд перед началом сезона. Всё-таки полузащитник приехал из европейского топ-клуба, а не «Индепендьенте» или «Ривер Плейт». Что ж, ожидания оправдались — в этом списке вы больше не увидите ни одного аргентинца, кроме Паредеса. Правда, пока что место «Зенита» в турнирной таблице самого полузащитника должно расстраивать.

20 матчей, 7 голов, 2 передачи



Когда летняя эпопея с контрактом Алексея Миранчука и «Локомотива» наконец завершилась, с облегчением вздохнули все — сам футболист, Юрий Сёмин и Илья Геркус. В новом сезоне брат-близнец стал играть за «Локо» так, что никто о своём решении точно не пожалел. Кроме того, Алексей потянул за собой брата, и теперь они оба стали лидерами команды на поле. Их игра — образец того, как нужно «пахать» за полгода до домашнего чемпионата мира.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Антоха, что ж ты делаешь?! Не подставляй меня!» Алексей и Антон Миранчуки — о лидерстве «Локомотива», контрактах, «Зените», Европе и Неймаре, который не посоветовался с ними.

20 матчей, 7 голов, 3 передачи



Спойлер: Витиньо — единственный «армеец» в этом рейтинге. В этом сезоне ЦСКА берёт скорее командной игрой, и так выходит, что бразилец выглядит самым ярким в этой системе. При этом сам Витиньо за весь сезон выдал лишь несколько действительно сильных матчей: первое дерби против «Спартака», второе — против «Локо», а также игра с «Ростовом». Всё-таки для того, чтобы стать лучшим по итогам сезона хотя бы в ЦСКА, ему нужно прибавлять.

Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»

18 матчей, 5 голов, 1 передача



Только румынский плеймейкер смог пробиться в топ лучших, при этом не играя в команде из первой пятёрки. И это не случайно: Бикфалви вытащил «Урал» на 9-ю строчку, полностью обезопасив команду от вылета. Не зря Тарханов в одном из интервью заявил, что хотел бы клонировать футболиста в свою команду. Наверное, тогда бы екатеринбуржцы боролись в РФПЛ за зону еврокубков.

Фото: РИА Новости

Голодный художник. Больше, чем он, забили только Промес и Кокорин Наконец-то есть повод хвалить тотально недооценённого игрока.

20 матчей, 10 голов, 3 передачи



С приходом в «Зенит» Роберто Манчини главный талант русского футбола наконец начал играть на своём уровне. Сам Кокорин связывает вернувшуюся результативность с тем, что он вернулся на «свою» позицию в центре нападения. Теперь нападающий регулярно приносит петербуржцам очки и борется со своим другом Фёдором Смоловым за звание лучшего бомбардира лиги.

Фото: Сергей Расулов

Кокорин: в это трудно поверить, но я не люблю и не пью шампанское Форвард «Зенита» в конференции с читателями «Чемпионата» — о травме Лунёва, челлендже от Манчини и вечно голодном Дзюбе.

17 матчей, 7 голов, 6 передач



Сезон бразильский нападающий начал откровенно плохо, зато осенью стал однозначно лучшим игроком «Спартака». Об этом говорит и статистика: два результативных действия в первых 10 турах, и ещё 11 — следующих. «Краснодар», «Зенит», «Арсенал» и ЦСКА — все пострадали от Луиса Адриано. Отсюда и такая высокая оценка спартаковскому форварду.

Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Лучший игрок РФПЛ на данный момент. Даже круче Промеса Ещё год назад все говорили, что его трансфер – провал. Сегодня без него невозможно представить «Спартак».

20 матчей, 5 голов, 4 передачи



По мнению многих экспертов, именно Мануэл Фернандеш — лучший легионер РФПЛ прямо сейчас. В этом сезоне португалец из «Локо» пока что не пропустил ни одного матча, причём был заменён лишь в дважды в концовке. Высоко игру Ману оценил и тренер сборной Португалии — после интервью «Чемпионата» Фернанду Сантуш вызвал футболиста в национальную команду впервые с 2004 года. Если «железнодорожник» продолжит в том же духе, мы наверняка увидим его на чемпионате мира.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Фернандеш: иногда страшно, когда Сёмин кричит или бросает бутылки Один из самых закрытых легионеров РФПЛ откровенно говорит о переводе в дубль при Смородской, работе с агентом Мендешем и любимых книгах.

15 матчей, 8 голов, 3 передачи



Главное открытие первой половины сезона — однозначно перуанец из «Локо». Казалось, что Фарфан уже похоронил свою карьеру где-то в ОАЭ, а в Россию приехал заработать на безбедную старость. Но к осени нападающий разыгрался настолько, что вернулся в сборную, стал героем страны, выведя Перу на мундиаль, а пять последних туров 2017-го забил шесть голов. Ещё и облетел весь земной шар, как будто космонавт.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Фарфан за две недели налетал больше, чем некоторые команды РФПЛ за сезон Как такое возможно? Любуйтесь инфографикой «Чемпионата».

13 матчей, 10 голов, 3 передачи



Мы уже привыкли к тому, что бомбардир «Краснодара» хладнокровен и опасен для ворот соперника, как удав для кролика. Несмотря на то, что Смолов пропустил первые шесть туров, именно он лидирует в списке лучших бомбардиров. Не зря нападающий снова привлёк внимание европейских клубов — от «Вест Хэма» до мадридского «Реала». Возможно, уже зимой РФПЛ потеряет одного из лучших футболистов.

Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

17 матчей, 10 голов, 6 передач



Один из главных героев спартаковского чемпионства продолжает быть лучшим и в этом сезоне. Статистика Промеса в РФПЛ — только лишнее доказательство его превосходства над конкурентами. 16 очков по системе «гол+пас» — таких показателей нет ни у кого по истечении 20 туров. Кто знает, может быть, уже в феврале звезда из Голландии окажется в Англии или Испании.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»