Сборная Германии «выселит» ЦСКА со своей базы на время ЧМ, а сборная Испании может вообще на него не приехать. Обзор новостей дня.

«Галатасарай» готов предложить «Зениту» за Кришито € 1 млн



«Галатасарай» в грядущее зимнее трансферное окно хочет усилить позицию левого защитника. Турецкий клуб рассматривает кандидатуру капитана «Зенита» Доменико Кришито и готов предложить за итальянца € 1 млн, пишет издание Milliyet.

Сообщается, что Кришито намерен завершить этап карьеры в «Зените» и рассмотрит предложение «Галатасарая». Контракт 30-летнего футболиста с сине-бело-голубыми истекает летом 2018 года.

В нынешнем сезоне Кришито провёл 20 матчей в РФПЛ, забил три гола и отдал два голевых паса.

Слуцкий и Рахимов – основные кандидаты на пост наставника «Ростова»

Как стало известно «Чемпионату», Леонид Слуцкий и Рашид Рахимов являются основными кандидатами на пост главного тренера «Ростова».

Кандидатура Слуцкого привлекательна для ростовчан, поскольку специалист добился результатов в России и в еврокубках, а также имеет опыт работы за рубежом. Кроме того, в структуре клуба работает экс-футболист Роман Адамов, который помогал тренерскому штабу Леонида Кучука и Дмитрия Кириченко. Адамов хорошо знаком со Слуцким и в случае его назначения с большой долей вероятности войдёт в тренерский штаб.

Рашид Рахимов также интересен клубу, так как умеет работать в условиях ограниченных ресурсов. Специалист покинул грозненский «Ахмат» в мае и после паузы вновь готов к работе.

«Ростов» после 20 туров нынешнего сезона РФПЛ располагается на 10-м месте в турнирной таблице.

«Слуцкий отдохнёт, покатается на лыжах, а потом поработает, где интересно» Друг Леонида Слуцкого телекомментатор Дмитрий Фёдоров рассказал, как тренер воспринял свою отставку из «Халла».

Сборная Германии определилась с базой на ЧМ-2018

Сборная Германии во время чемпионата мира 2018 года будет базироваться в Ватутинках (Москва), сообщает официальный сайт Немецкого футбольного союза.

«На этот раз выбрать базу было не так просто, ведь во время Кубка конфедераций наша команда хорошо провела время в Сочи. В Москве мы сможем работать в максимально комфортных условиях и в тихом районе. Там у нас будут лучшие условия для отдыха и восстановления», — прокомментировал выбор главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв.

«Базирование в Москве гарантирует нам не самые длительные по дистанции перемещения до тренировочного поля, аэропорта и стадиона «Лужники», на котором мы все надеемся сыграть три раза», — объяснил выбор генеральный менеджер сборной Германии Оливер Бирхофф.

Также отмечается, что сборная Германии планирует прибыть на базу в Ватутинках 12 июня 2018 года — за пять дней до первого матча на ЧМ-2018 с Мексикой, который пройдёт на стадионе «Лужники».

ФИФА на 90 дней отстранила президента Бразильской футбольной конфедерации

Президент Бразильской футбольной конфедерации Марко Поло дель Неро был отстранён на 90 дней от любой футбольной деятельности. Такое решение принял независимый комитет по этике ФИФА.

«Председатель судебной палаты комитета по этике условно запретил дель Неро заниматься любой футбольной деятельностью в течение 90 дней. Запрет может быть продлён на более длительный период, но не превышающий 45 дней», — говорится в сообщении.

Решение было принято по просьбе председателя следственной палаты комитета по этике, поводившего официальное расследование в отношении Марко Поло дель Неро. Решение вступает в силу немедленно.

ФИФА может отстранить Испанию от участия в ЧМ из-за политического вмешательства

Сборная Испании может не сыграть на чемпионате мира 2018 года из-за политического вмешательства. Об этом сообщает Football Espana со ссылкой на El Pais.

ФИФА направила письмо в Королевскую испанскую федерацию футбола, объяснив, что «красная фурия» может лишиться путёвки на чемпионат мира в России следующим летом, если правительство продолжит вмешиваться в выборы нового президента RFEF.

После отставки Анхеля Марии Вильяра, которого обвинили в коррупции, временно исполняющим обязанности президента был назначен Хуан Луис Ларреа.

Карпин, скорее всего, не возглавит «Иртыш»

Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин, скорее всего, не станет новым наставником павлодарского «Иртыша», сообщает Vesti.kz со ссылкой на источник, близкий к ситуации.

Накануне российский специалист побывал на встрече у акима Павлодарской области, а вечером покинул Казахстан, улетев в Москву. Ранее «Чемпионату» стало известно, что интерес к тренеру проявляют в Испании.

В начале декабря «Иртыш» через официальный сайт объявил о поиске главного тренера на конкурсной основе. Клуб получил 24 заявки, из которых были выбраны четыре кандидата. Затем в сообщении «Иртыша» подчёркивалось, что переговоры с Карпиным были проведены вне конкурса, а спортивный директор клуба Ойрат Садуов сообщил, что клуб сделал россиянину предложение и ждёт ответа.

«Спартак» проявляет интерес к полузащитнику «Базеля» С. Ерёменко

«Спартак» проявляет интерес к 18-летнему полузащитнику «Базеля» Сергею Ерёменко, имеющему финское гражданство, сообщает «Спорт-экспресс».

Футболист начинал карьеру в финском «Яро», откуда перед началом сезона-2016/17 перешёл в швейцарский клуб, где выступает за молодёжный состав. Отмечается, что вопрос о его переходе к красно-белым может быть решён после Нового года.

Старшие братья Ерёменко уже выступали в российской футбольной Премьер-Лиге — Алексей за «Сатурн» и «Рубин», а Роман — за «Рубин» и ЦСКА.

«Спартак» будет чемпионом и далеко пойдёт в ЛЕ. И никаких забегов в трусах ЦСКА был разгромлен сильнейшей командой России, которая ещё покажет себя и в Европе.

Лысов подписал долгосрочное соглашение с «Локомотивом»

Воспитанник «Локомотива» Михаил Лысов связал своё будущее с родным клубом. Михаил подписал новое долгосрочное соглашение. Об этом сообщается на официальном сайте «железнодорожников».

«Ждал этого события. И сейчас абсолютно счастлив. В будущее смотрю с уверенностью, впереди новые вызовы. Буду стараться приносить пользу команде, выкладываться на все сто процентов на поле», – сказал Лысов.

Президент «Локомотива» Илья Геркус также прокомментировал это событие.

«Для клуба, который ценит свои корни и стремится развиваться, важно сохранять своих ребят для первой команды. Сегодня мы продлили соглашение с очередным нашим воспитанником и желаем ему успехов! Рады наблюдать за прогрессом Михаила, но главное у него ещё впереди: расти в основной команде и в будущем в сборной России», — сказал Геркус.