Сегодня – матч двух лучших тренеров АПЛ. Гвардиоле будет сложно

Что главным образом изменил Пеп Гвардиола за год?

Один из продюсеров главных тактических заруб года, Маурицио Сарри, проиграл оба матча «Манчестер Сити», а потом выделил главного героя пары. Это не Кевин Де Брёйне, нет. «Самый опасный игрок «Сити» – Эдерсон. Я серьёзно. Их вратарь в первом матче не потерял мяч ни разу, сделал 50 коротких передач защитникам и всё понял, хорошо сыграв под нашим прессингом».

Эдерсон – один из ключей прогресса «Сити» при начале атаки. Сдержать ранний «Сити» Гвардиолы можно было качественным давлением, а команда только училась теориям Пепа. Главным пострадавшим был Клаудио Браво, и по сравнению с чилийцем Эдерсон сильно прокачал первый пас под давлением: новый вратарь «Сити» пасует с 84-процентной точностью (у Браво было 72,6% точных передач) и не допустил ни одной неточной короткой передачи за сезон (Браво сделал 5 – тоже мало, но больше, чем нисколько).

Структура выхода из-под прессинга улучшилась в целом. Покупка Эдерсона помогла здесь так же, как и усиление флангов обороны. Бенжамен Менди, Данило, Кайл Уокер – все они в разной степени помогали своим предыдущим командам развивать атаки через центр, смещались в полуфланги, разрезали оборону передачами из глубины. Даже травма Менди и появление на левом краю номинальной «восьмёрки» Фабиана Делфа не сделало начало атаки хуже. Один из крайних защитников стабильно открывается начинать атаки ближе к центральной зоне, воплощая в жизнь концепцию Пепа с «ложными фулбэками». В прошлом сезоне Гвардиола отказался от неё из-за несоответствия игроков своим идеям. Сейчас – отказывается только от смещений Уокера и только в топ-матчах (как с «Челси»).

Плюс к концепциям Пепа привыкли игроки, которых тренер привёз прошлым летом. Главным в конструкции начала атаки «Сити» стал Джон Стоунс – защитник сильно прибавил и в чтении игры, и в качестве первого паса, и в понимании открываний Сильвы с Де Брёйне. В ряде матчей Стоунс даже менялся местами с Фернандиньо и поднимался развивать атаки из центральной зоны – если амплуа «ложный центральный защитник» ещё не изобрели, Стоунс станет первым. В ноябре Джон получил травму, к «Тоттенхэму» восстановиться не успел, и Пеп ёмко характеризует его потерю: «Нам очень не повезло с травмой Стоунса, его отсутствие будет ощутимо».

О других тактических деталях «Манчестер Сити» Гвардиолы я писал тут. Спойлер: мало что изменилось с момента публикации.

16:0 в трёх матчах АПЛ от «Ман Сити». Это вообще законно? Хосеп Гвардиола сколотил самую мощную команду стартового отрезка сезона.

Как Гвардиола выигрывает большие матчи?

Ещё с первого сезона в «Барселоне» Пеп Гвардиола научился принимать остроумные решения под большие матчи. Концепция «ложной девятки» родилась у него в голове накануне класико – Пеп позвонил Лео Месси в 10 вечера, позвал к себе в кабинет и объяснил, что защитники «Реала» не выдёргиваются поджимать, когда пасом отрезается полузащита. Месси был нужен между линиями, и там он принёс в класико огромную пользу – «Барса» выиграла тот матч 6:2.

В АПЛ Пеп иногда возвращается к приёмам, уже отточенным в Бундеслиге и Примере. Под манчестерское дерби роль «ложной девятки» внезапно примерил Рахим Стерлинг, Габи Жезус сдвинулся левее, а Лерой Сане – правее. Ранее Жезус играл нападающего, опускавшегося в глубину под приём, но не полноценную «ложную девятку». Так «Сити» получил ещё одного игрока для контроля центра поля, а Стерлинг должен был получить свободу – на пространстве он особенно хорош. Рахим сделал 5 обостряющих передач, а на карте передач оказался над Де Брёйне, Давидом Сильвой и ниже инсайдов – идея Гвардиолы сработала.

Под «Ливерпуль» и «Эвертон» Кумана Гвардиола выстраивал команду по схеме 3-5-2. Но схема условна, главное – стиль «Манчестер Сити». Гвардиола переиграл в контроле и остроте атак «Челси» Конте, выставивший специально под Пепа мощный блок в опорной зоне, и спродюсировал антирекорд «Манчестер Юнайтед»: с момента начала подсчётов владения мячом (сезон-2003/04) «МЮ» никогда на «Олд Траффорд» не контролировал мяч так мало (35%). «Мы играем с 65, 70, 80-процентным владением мячом, потому что хотим играть в футбол», – говорит Гвардиола, главный идеолог АПЛ. Он идеолог, и это важно перед грядущим матчем с самым гибким тренером чемпионата.

Что такого предложит Маурисио Почеттино?

Выражаясь языком Гвардиолы, Почеттино за одним столиком с Пепом из-за своего влияния на стиль «Тоттенхэма» и умения найти слабое место в стиле соперника. Так повелось ещё с «Эспаньола», где зимой 2009-го Почеттино с ходу обнулил 27-летнюю безвыигрышную серию скромной каталонской команды на «Камп Ноу». «Эспаньол» обыграл «Барселону» 2:1, Почеттино выбрал удивительно высокий прессинг главным планом назад и отказался от глубокой обороны. После матча Гвардиола, ещё не признанный гением по всей планете, был впечатлён: «Есть команды, которые ждут ошибки соперника и которые её ищут. «Эспаньол» её искал».

Почеттино, уделяющий мощнейшее внимание тактике и разбору видео, уже неоднократно находил болевые точки сильных соперников со своим «Тоттенхэмом». Аргентинец первым понял, как играть против Антонио Конте – зеркалить расстановку 3-4-3, доставлять мяч направо под навесы (потому что Маркос Алонсо заигрывается, а Эден Азар не всегда помогает защите) и навешивать на дальнюю штангу (потому что Аспиликуэту легче продавить). В нынешнем сезоне Почеттино разбил «Боруссию» Боша, никому до Поча не проигравшую, и «Ливерпуль» Клоппа одним оружием – длинными передачами за спину центральным защитникам с шикарной рывковой работой Сона и Кейна. Пример Почеттино перенёс на Бундеслигу Нико Ковач, а за ним – примерно все тренеры Бундеслиги, выкинувшие Дортмунд из чемпионской гонки.

Прошлой осенью Почеттино был первым тренером, разбившим «Сити» Гвардиолы, и фишкой аргентинца снова стал качественный прессинг. Поч разобрал всех: Алли и Сон обеспечивали давление на центральных защитников, Сиссоко вышел целенаправленно сковывать прессингом левый край «Сити», а Эриксен, номинально начинавший матч в глубине, наступал на пятки опорнику Фернандо. Прессинг вынуждал игроков «Ман Сити» часто выбивать мяч вперёд без адреса – по сути, отдавать его «Тоттенхэму».

Сейчас задача ТТХ будет значительно сложнее. После «Наполи» Хосеп Гвардиола был настолько восхищён своей командой из-за безупречной работы в билд-апе: под качественным прессингом Маурицио Сарри его игроки вообще не ошибались. Теперь главной прессинг-машине АПЛ (после «Сити») нужно изобрести что-то особенное, как Поч делал год назад. Если Почеттино будет обыгран вслед за Клоппом, Конте и Моуринью, можно утверждать уже на 100%: «Сити» Гвардиолы – команда без слабых мест.