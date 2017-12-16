Вы не поверите, но они ещё не закончили карьеру!

Филимонов, Зырянов, Аршавин, Сычёв, Баженов – этих мужиков еще можно увидеть на футбольном поле, причём на профессиональном уровне.

Виктор Файзулин, «Зенит» (31 год)

10 лет назад Файзулин перешёл в «Зенит» из «Спартака» (Нальчик). Полузащитник выиграл в Петербургу уйму трофеев, в том числе Кубок УЕФА – в финале этого турнира Виктор провёл на поле 93 минуты. Последний раз он сыграл в сентябре 2015 года в матче «Зенит» – «Амкар». Известно, что у хавбека серьёзные проблемы с коленом, которое неудачно прооперировали. Относительно недавно Файзулин уверял, что ещё сыграет на чемпионате мира в России, но чем дальше, тем слабее в это верится. Контракт одного из самых невезучих игроков в истории РФПЛ с «Зенитом» рассчитан до лета 2018 года.

Файзулин: вы меня ещё на ЧМ-2018 увидите, даже не сомневаюсь в этом!

Александр Павленко, «Урал» (32 года)

Павленко принадлежит «Уралу». Вы могли этого не заметить, потому что в этом сезоне он не провел ни минуты в РФПЛ. Лишь 7 раз попадал на скамейку, в остальных случаях оказывался вне заявки. Хотя перед началом сезона утверждал: «Мое физическое состояние близко к оптимальному».

Павленко: физическое состояние близко к оптимальному, готов к старту чемпионата

Никита Баженов, «Долгопрудный» (32 года)

Да-да! Тот самый Никита Баженов. Человек, который забивал «Челси» на «Стэмфорд Бридж» в Лиге чемпионов. Сейчас он играет за подмосковный «Долгопрудный» из второго дивизиона. У нападающего по-прежнему 32-й номер. А этот мяч Баженова недавно был признан голом месяца в ПФЛ:

Видео можно посмотреть на YouTube-канале Ассоциации «Профессиональная футбольная Лига».



Динияр Билялетдинов, «Тракай» (32 года)

Мы часто сетуем, что российских футболистов нет в европейских чемпионатах. На самом деле это не так. Они есть, но не в топ-клубах. После «Эвертона» карьера Билялетдинова пошла на спад. В «Спартаке», «Анжи», «Торпедо» и «Рубине» ему не удалось заиграть на прежнем, «локомотивском» уровне. Сейчас полузащитник выступает в чемпионате Литвы у российского же тренера Олега Василенко. А мог оказаться в чемпионате Австралии.

«В «Рубине» доходило до того, что у нас не было полотенец после тренировки» Полузащитник «Тракая» Динияр Билялетдинов – о переезде в Литву, предложениях из России и скандале в «Рубине».

Дмитрий Торбинский, «Пафос» (33 года)

2017 год заканчивается, а на счету Торбинского лишь три матча на профессиональном уровне. В одном из них Торбинский вышел на поле лишь на 83-й минуте – против «Сельты» в Лиге Европы. Несмотря на проблемы коленом, Дмитрий не спешит заканчивать карьеру. Новым клубом Дмитрия стал «Пафос» из чемпионата Кипра.

Торбинский: странно, что из Премьер-Лиги не было предложений Автор знаменитого гола голландцам на Евро-2008 объясняет, как его занесло на Кипр (не по путёвке).

Дмитрий Сычёв, «Казанка» (34 года)

Один из самых ярких нападающий в истории «Локо» теперь выступает за вторую команду «железнодорожников». В «Казанке» молодые воспитанники перенимают опыт у именитого футболиста. Болельщики приходят на матчи во многом из-за Сычева, который раздает автографов едва ли не столько же, сколько минут проводит на поле. Недавно нападающий заходил в редакцию «Чемпионата» и дал огненное интервью обо всей своей карьере. Обязательно к прочтению.

Сычёв: люди, которые желали мне плохого, сделали своё дело очень хорошо Один из главных талантов русского футбола даёт большое и искреннее интервью «Чемпионату» обо всём.

Марат Измайлов (35 лет)

Прошедшим летом Измайлов возобновил карьеру, подписав контракт с московским «Араратом». Правда, провёл всего 4 матча. В конце сентября стороны разорвали соглашение по обоюдному согласию. Марат недавно заявил, что готов был выступать за «Краснодар» бесплатно и что мог бы поиграть ещё около трех лет в не самой сильной лиге.

Герои «золотого» «Локомотива»-2004: где они сейчас 13 лет назад команда под руководством Сёмина последний раз была первой.

Роман Павлюченко (36 лет)

А вот ещё один футболист, который летом пришёл в «Арарат», но теперь остался без контракта. Павлюченко в отличие от Измайлова ушёл из клуба со скандалом и доходчиво объяснил, чем именно его не устраивала ситуация в клубе. Кстати, вчера у Павлюченко был день рождения. Наши поздравления вдогонку!

Павлюченко: не хочу, чтобы люди думали, будто я гад – меня подставили! Нападающий представил свою версию конфликта с руководством московского «Арарата».

Андрей Аршавин, «Кайрат» (36 лет)

Пожалуй, лучший российский футболист 21-го века выступает, несмотря на 36-летний возраст. И выступает достаточно стабильно, оставаясь ключевым игроком «Кайрата». Казахстанский клуб недавно закончил сезон на втором месте и предложил Андрею новый контракт. Аршавин согласился и проведёт еще минимум год в «Кайрате».

Константин Зырянов, «Зенит-2» (40 лет)

Зырянов является играющим тренером «Зенита-2». В какой-то степени полузащитник сам себя выпускает на поле в ФНЛ. По согласованию с главным тренером, конечно же. В прошлом сезоне Зырянов появлялся на поле в 28 турах из 38. В этом – лишь в 3 из 25. Может быть, поэтому «Зенит-2» и находится в зоне вылета.

Александр Филимонов, «Долгопрудный» (44 года)

А вот и он – великий и ужасный Александр Филимонов! Вратарь сыграл за профессиональную футбольную команду еще во времена СССР. Значительная часть читателей «Чемпионата» тогда ещё не родилась. Сейчас голкипера можно увидеть в подмосковном «Долгопрудном» – там же, где и Никиту Баженова.