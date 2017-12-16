От «Барселоны» — к хорватскому паспорту. Дикая история Дани Ольмо

От параллелей в этой истории уйти невозможно. В октябре 2012 года Ален Халилович дебютировал в Лиге чемпионов за загребское «Динамо», став вторым самым молодым игроком в истории турнира. Его команда проиграла «ПСЖ» 0:2, но парень всё равно сиял. «Сейчас я — самый популярный пацан в своей школе. Правда, с учителями это не помогает, у меня до сих пор двойка по биологии. Но зато стало больше девушек, которые хотят пообщаться!» — говорил тогда 16-летний Халилович. Через полгода он дебютирует в основной сборной Хорватии.

Примерно в то же время, когда девушки атаковали мобильник Халиловича сообщениями, в академии «Барселоны» созревал типичный ламасийский инсайд Дани Ольмо — ему тогда было 14. В кантеру каталонского гранда он попал из «Эспаньола» после того, как на одном из детских турниров в девять лет забил четыре мяча главному клубу автономии. К 14 потенциал Ольмо стал ещё более ощутимым — Пеп Гвардиола, дорабатывавший последний сезон с «Барселоной», появлялся на матчах кантеры и отмечал прыткого и моментально принимающего решения седьмого номера. И не ошибся: в 2014-м году Ольмо, не являясь центральным нападающим, стал лучшим бомбардиром старшей кадетской команды «Барселоны».

Весной 2014 года «Барселона» договорилась о приобретении Алена Халиловича у Загреба. Уже тогда к нему прилепили богопротивный ярлык «нового Месси», и потому трансфер стал одним из самых громких в том году, хотя было понятно, что игровое время Халилович получит в лучшем случае не сразу. В это же время Дани Ольмо, ведущий вместе с Карлесом Аленьей игру своей команды кантеры, сообщает партнёрам, что покинет «Барселону». «Они были потрясены, — вспоминает Дани, — но затем они поняли, чего я хочу. Пока я играю в профессиональный футбол, им ещё нужно два-три года бороться с такими же юниорами».

Впрочем, шок у ребят из кантеры был больше не от того, что Ольмо решил уйти из «Барселоны», а от выбора нового клуба. Дани Ольмо решил переехать в чемпионат Хорватии. В загребское «Динамо», где его видели частичной заменой таланту Халиловича. Сделки по ним не были никак связаны, жизнь временами диктует случайности лучше любой логики.

Здесь важно отметить одно совпадение и одно различие в судьбах Халиловича и Ольмо. Совпадение заключается в том, что на обоих повлияло мнение отцов, а различие в том, каким было это мнение. Сеяд Халилович проявил себя типичным балканским… — кхм, как бы это назвать? — профессиональным пустословом, сумев убедить весь мир и, что самое страшное, своего сына в том, что тот моментально разорвёт всех в «Барсе». Микель Ольмо настаивал на том, что для того, чтобы стать сильным профи, сыну нужно как можно раньше прыгать в жестокую атмосферу взрослого футбола.

Папенькин сынок. Как семья губит карьеру молодой звезды Ален Халилович всегда слушается своего отца, бывшего футболиста. И это его губит.

Хорватия для этого подходила просто идеально — вот уж где лишаешься всех иллюзий в день, когда попадаешь в местный футбол. Ольмо-младший был определён в дубль «Динамо», играющий в хорватском аналоге ФНЛ, в контракте было также условие о наличии игрового времени в первой команде Загреба — на этом настоял Микель Ольмо. Плохие поля хорватских полудеревень, бесцеремонная жёсткость защитников, которые засаживали в ахилл в ту же секунду, как ты начинаешь идти в дриблинг (в первый год количество обводок у Ольмо сократилось в два раза, но зато потом их успешность начала неуклонно расти), не лучшее судейство — все те кажущиеся в прилизанной кантере «Барселоны» стереотипными вещи стали для 17-летнего парня реальностью. Вдобавок ко всем сложностям Ольмо лишился ежедневной поддержки отца — тот уехал тренировать в Бахрейн.

Но Дани справился. Его игра становилась взрослее, а потому даже из далёкого Загреба он стал основным игроком сборной Испании U17 на чемпионате Европы и чемпионате мира. Прорыв на международном уровне пересёкся, однако, со сложностями в клубе — Ольмо наконец в полной мере познакомился с хорватской спецификой ведения дел. Специфика эта такова: играть будет тот, кого абсолютный монарх местного футбола Здравко Мамич готовит на продажу. На игравшего рядом с Ольмо Йосипа Брекало нашлись три потенциальных покупателя — и Брекало моментально был интегрирован в основу в ущерб минутам каталонца. Так Мамич содрал с «Вольфсбурга» пару лишних миллионов евро.

Ольмо-старший справедливо возмутился, потому что во-первых, Загреб нарушал условия контракта, а во-вторых, его сын стал очевидно прогрессировать. Мамича это возмущение, как и любые другие проявления недовольства его стилем управления, вообще не впечатлило — он был увлечён очередными перестановками в руководстве «Динамо». На счастье семьи Ольмо тренером в итоге стал Марио Цвитанович — бывший скаут сборной Хорватии при Нико Коваче, тренировавший испанца в дубле главного клуба страны.

Цвитанович знал основные сильные стороны Ольмо — умение пользоваться свободными зонами, игра в касание, поставленный удар с обеих ног, благодаря чему каталонец может играть и левым, и правым инсайдом. Воссоединившись с тренером в основной команде, Дани быстро стал лидером. Спустя три недели после своего 19-летия он забил первый мяч в чемпионате Хорватии, летом дебютировал в еврокубках, а с октября Ольмо просто не остановить — восемь очков по системе «гол+пас» в 10 матчах и почти пять острых передач в среднем за игру. Интерес к футболисту уже проявляет «РБ Лейпциг», который ориентируется на лучших европейских тинейджеров.

Но самое неожиданное оказалось в том, что Ольмо быстро пошёл на сближение с клубом и культурой страны. Перед началом сезона парню, которому едва исполнилось 19, доверили в «Динамо» седьмой номер, который в любом клубе является почти священным, сам Дани быстро прогрессирует в хорватском языке и показывает на эмблему Загреба после матчей, а горячие хорватские фанаты, видя страсть Ольмо, успели переиначить его имя на балканский лад — Даниэль Ольмич.

Удивительно, насколько это шутливое прозвище оказалось пророческим. В декабре Ольмо, для которого уже, видимо, вошло в привычку шокировать окружающих, внезапно заявил, что хочет получить хорватский паспорт и, если получится, пробиться в сборную страны на чемпионат мира в России. «Загреб и Хорватия — мой второй дом. Я поговорил с родителями, они не против. Я счастлив, что многие хотят видеть меня в майке сборной Хорватии. Посмотрим, что произойдёт, когда я получу паспорт», — сказал футболист в интервью RTL.

Опрос самого крупного спортивного издания Хорватии Jutarnji List показывает, что болельщики действительно за то, чтобы Ольмо получил паспорт. Из 13000 проголосовавших почти 70% хотят видеть каталонца в сборной — для гордо чтящей свои национальные традиции страны это оглушительный успех. Сложность будет заключаться только в юридическом аспекте смены футбольного гражданства — по словам секретаря Хорватского футбольного союза Владо Иветы, в международных правилах нет точных критериев.

Но Ольмо не боится и этих сложностей — окунувшись во взрослый футбол в юном возрасте и лишившись в Хорватии розовых очков, этот парень уже готов ко всему. Забавно, но из состава сборной на чемпионат мира он вполне может вытеснить именно Алена Халиловича — так пересечение их карьер станет важнейшим уроком для молодых и амбициозных футболистов.