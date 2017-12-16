«Реал» выиграл финал клубного ЧМ. Это было слишком легко

Клубный чемпионат мира можно закрывать

В рейтинге самых бесполезных турниров календарного года КЧМ сложно переплюнуть. Титул лучшей команды мира, уже завоёванный летом в финале европейской Лиги чемпионов, и модная нашивка на футболки – всё, что разыгрывается в турнире. За исключением единичных сенсаций вроде «Касима Антлерс» прошлогоднего образца, клубный чемпионат мира невероятно скучен с точки зрения интриги. Вы знаете наперёд, что в финале сыграют европейцы и южноамериканцы; что если латиносы могут внезапно улететь в полуфинале от японцев или марокканцев, то европейцы – нет; что финал с огромной вероятностью будет европейским.

Уровень сопротивления «Реалу» даже в финале не выдерживает никакой критики. «Гремио» удивил только прессингом в стартовой 10-минутке, когда здорово встречали атаки «сливочных» Каннеманн и Жеромел. Потом «Гремио» прижимался, «Реал» дожимал – это было похоже не на финал, а на встречу соковыжималки с апельсином. 16-1 по ударам – показательная статистика. Увы, между лучшими командами Европы и Южной Америки пропасть намного сильнее, чем говорит счёт на табло.

«Реал» в настроении перед класико

Отчасти мадридцы сами виноваты в том, что выиграли всего лишь 1:0. «Реал» в полном составе показывал, что приехал в Эмираты греться и гулять, а не выкладываться в полную силу. Моментов, объясняющих такой подход достаточно.



Вот Тони Кроос теряет мяч в борьбе с подозрением на жёсткий фол, но не кидает претензии, не летит в ответный жёсткий отбор – встаёт и отстраняется от эпизода.



Вот Криштиану Роналду влетает в штрафную на ударную позицию, получая шикарную передачу от Бензема. На замахе убирает Жеромела, решает сделать ещё один финт перед ударом. В нормальных условиях – вот как через неделю – Криштиану включит безжалостного киллера.



Вот опять Криштиану в штрафной решается пробить пяткой, хотя момент того не требует.



«Реал» отдыхал и знал, что свой мяч обязательно забьёт. Не вышло с игры – ну и что: внезапно на выручку пришёл штрафной от Криштиану. Возникло ощущение, что Роналду хотел перекинуть стенку, но всё пошло немножко не по плану. Стенка «Гремио» рассыпалась, мяч нырнул в угол – и такой гол стал единственным. Если бы не вышло тогда – «Реал» бы забил в другой атаке. К класико мадридцы вернутся ещё и отдохнувшими.

Бензема снова не забил. Ну и что

Пользу Карима Бензема должны понимать все, кто котирует на уровне нашего чемпионата Зе Луиша. История проста: Бензема мало забивает, а завершение атаки хромает всё сильнее с каждым годом, но его помощь в поддержке остаётся очень сильной. Только за матч с «Гремио» Бензема успел сделать классную скидку на Карвахаля, отличный пас на Криштиану, отрезавший трёх защитников на линии штрафной, и умную скидку – снова на Роналду. Если бы не крошечный заступ в офсайд, Бензема стал бы автором очень крутой голевой передачи. Но весь календарный год Карим ходит на грани и вечно заваливается на неправильную сторону, всякий раз ему чуть-чуть чего-то не хватает.



И это точно не ложное ощущение на фоне «Гремио».

Скаутам «Спартака» должно быть хорошо

Педро Рошу многие коллеги посчитали дорогостоящей ошибкой «Спартака», а его трансфер – спонтанным и неудачным решением селекции. Но красно-белых можно поздравить, что летом из «Гремио» вытащили Рошу, а не Луана. Представьте, что в «Спартак» приехал бы схожий на фоне сильной команды Лиги чемпионов сдутый шарик, не понимающий своей роли при контроле мяча соперником. Причём приехал бы за большие деньги и с большими амбициями.

В нынешнем «Гремио» Луан – главная звезда и самый известный игрок после Лукаса Барриоса (кстати, бывший спартаковец в команде возможного спартаковца с нынешним спартаковцем на трибунах тоже провалил матч). Но без свободного пространства, даже со свободой при адекватном прессинге «Реала» Луан терялся. Два момента на стыке таймов показательны. В первом «Гремио» завязывал контратаку, Луан подхватил мяч, четверо партнёров разбежались по разным зонам, а сам Луан вместо вертикальной передачи сбил темп и отдал поперёк. Во втором тайме Луан выходил из-под прессинга, финтил перед своей штрафной и терял мяч. А в позиционке Касемиро хватало просто вырасти в паре метров от очередного конфетного бразильского таланта, чтобы сбить его напор.



Со своей громкой атакой «Гремио» нанёс всего 1 удар по воротам. Это и камень в огород Луана, и признак ненужности турнира, и свидетельство настроения «Реала» – всё сразу.