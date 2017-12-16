Гвардиола сказал, что «МС» обязательно проиграет в АПЛ. Пока непонятно как

Стерлинг с третьего раза попадает в пустые ворота, а Эдерсон играет так, как не снилось Нойеру. «Ман Сити» уничтожает «Тоттенхэм».

«Этихад Стэдиум» постепенно засыпало снегом – вряд ли на трибунах были те, кто не ощущал атмосферу наступающих праздников. И вообще едва ли в футбольном мире сейчас есть фанаты счастливее болельщиков «МС» — предвкушение рождества сливается в них с гордостью за свою команду. «Ман Сити» твёрдым шагом марширует по АПЛ и в предыдущем туре по большому счёту убил интригу чемпионской гонки. На пролёте стадиона красовался баннер «Бело-голубая армия Гвардиолы». Наверняка даже те фаны «горожан», кто в прошлом сезоне утверждал, что «испанский физрук» скоро пробкой вылетит из Англии, сейчас готовы дать присягу и вступить под начало этого элегантного сеньора.

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Однако сам Гвардиола скромно оценивает свои успехи и считает всё происходящее аномалией.

«То, что мы делаем сейчас, это исключение из правил, это ненормально. Мы можем играть намного, намного лучше, но уверяю вас, мы потерпим поражение в этом сезоне. Рано и или поздно это случится. Сезон без поражений – это достижение Венгера».



Сейчас никаких предпосылок к поражению во внутреннем первенстве нет. «Манчестер Сити» с грациозностью балерины втаптывает конкурентов в сцену АПЛ. При этом умудрившись не запачкать идеально чистые балетки – 16 побед и всего одна ничья в первых 17 турах до матча с «Тоттенхэмом».

Маурисио Почеттино отдал сопернику должное, назвав «Сити» самой сильной командой в Европе. И то, что происходило на поле в первом тайме, прямо на это указывало. Хозяева владели мячом и вышивали привычные узоры на газоне, который постепенно припорашивало декабрьским снежком. Игра в касание, перегруз зон, смещение Делфа в центр поля, разрывающий фланг Зане, волшебство от Де Брёйне… Всё как всегда. Только вот свой гол «Ман Сити» неожиданно вновь забил с углового. Прямо как неделю назад в манкунианском дерби. Фернандиньо увёл из центра Кирана Триппьера и освободил зону для Гюндогана – не самому мощному немцу, оказавшемуся в полном одиночестве, нужно было просто кивнуть в сторону ворот.

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«Тоттенхэм» старался рушить атаки «Сити» в зародыше – прессовал Эдерсона, старался давить на Мангала, который в отсутствии Стоунса старался выводить команду в атаку средним пасом. Кейн и Алли старались напрягать Фернандиньо, но за счёт помощи Делфа и отхода в глубину Де Брёйне и Гюндогана, «горожане» спокойно доводили мяч до группы атаки. Если бы не самоотверженная игра защитников «шпор», счёт ещё до перерыва мог быть гораздо крупнее 1:0.

Почеттино на неделе прокомментировал ситуацию с потасовкой в подтрибунке «Олд Траффорд» после дерби и сказал, что не видит ничего плохого в том, что победившая команда громко включает музыку в раздевалке. После 15-минутного тайм-аута аргентинцу стоило готовиться к этому заранее.

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«Тоттенхэм» семь минут владел тотальным преимуществом – жёстко давил соперника у чужой штрафной – Кейн и Алли так и вовсе сели на карточки после того, как чуть не оторвали ноги Стерлингу и Де Брёйне. Но «Сити» в итоге взял то, что был должен. Стерлинг отрабатывал и в своей зоне, и в опорке с Фернандиньо, Де Брёйне чертил атаки и забивал сам. Но отдельно нужно отметить Эдерсона – он не только тащил сумасшедшие удары, но и роскошно начинал атаки. Просто посмотрите на этот скриншот и поймёте, почему бразилец – именно тот, кто нужен Гвардиоле. Точнейший пас на Стерлинга, который несколько раз не попадёт в пустые ворота, но в итоге закатит издевательский четвёртый мяч.

В отличие от «МЮ», всего 35% времени владевшего мячом в домашнем матче, «Тоттенхэм» постарался сыграть в свой открытый агрессивный футбол – к 75-й минуте у команд было абсолютное равенство по количеству и точности передач. Но когда играешь по правилам хищника, будь готов к тому, что разорвёт тебя на куски. «Сити» это и сделал – «Тоттенхэм» хватило лишь на гол престижа от Эриксена, который вызвал у болельщиков из Лондона на гостевой трибуне лишь ухмылку. Всё было абсолютно по делу.

На последних минутах на табло «Этихада» вывели изображение голубой луны – символ превосходства над соперниками в лиге. Вряд ли во всём мире найдётся тот, кто с этим поспорит. Ну а Почеттино и его игроки наверняка в тишине слушали, как после матча из соседней раздевалки доносилась громкая музыка. Вряд ли из репертуара Бориса Моисеева. Хотя было бы в тему.