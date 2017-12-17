Гамшик уже почти как Марадона

«Реал» во второй раз подряд выиграл клубный чемпионат мира

«Реал» выиграл у бразильского «Гремио» в финале клубного чемпионата мира. Встреча проходила в Абу-Даби, ОАЭ, на стадионе «Шейх Зайед» и завершилась со счетом 1:0 в пользу испанского клуба.



В дебюте второго тайма Криштиану Роналду со стандарта пробил в дальний угол от голкипера «Гремио», стенка бразильской команды рассыпалась, и мяч влетел в сетку.

«Реал» выиграл клубный чемпионат мира во второй раз подряд. Мадридцы побеждали в турнире трижды и делят с «Барселоной» лидерство по этому показателю. «Гремио» ни разу не побеждал в клубном чемпионате мира.

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«Манчестер Сити» разгромил «Тоттенхэм», одержав 16-ю победу в АПЛ подряд

«Манчестер Сити» разгромил «Тоттенхэм Хотспур» в матче 18-го тура АПЛ. Встреча проходила в Манчестере на стадионе «Этихад — Сити оф Манчестер» и завершилась со счетом 4:1 в пользу хозяев.



На 14-й минуте Илкай Гюндоган после подачи Лероя Зане оказался один перед воротами соперника и точно пробил головой в нижний ближний угол. В середине второго тайма Гюндоган получил мяч в центре поля, отдал чуть налево на Кевина Де Брёйне, тот вошёл в штрафную и пробил в дальний угол почти в девятку.

Гвардиола сказал, что «МС» обязательно проиграет в АПЛ. Пока непонятно как Стерлинг с третьего раза попадает в пустые ворота, а Эдерсон играет так, как не снилось Нойеру. «Ман Сити» уничтожает «Тоттенхэм».

На 80-й минуте Зане по левому флангу вышел один на один, но отдал вдоль ворот на Рахима Стерлинга, который буквально с нескольких метров отправил мяч почти в пустые ворота. В концовке основного времени Стерлинг вышел один на один, протолкнул мяч между ногами голкиперу и затем отправил мяч в пустые ворота с нескольких метров.



В компенсированное время Кристиан Эриксен получил мяч на правом фланге, сдвинулся в центр, сблизился с воротами и пробил метров с 20 в нижний угол.



«Манчестер Сити» одержал 16-ю победу в АПЛ подряд, обновив собственный рекорд. В 18 матчах текущего розыгрыша английского чемпионата «Манчестер Сити» одержал 17 побед и в одном сыграл вничью.

Модрич — лучший игрок клубного чемпионата мира — 2017

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич назван лучшим игроком клубного чемпионата мира — 2017. Хорватский футболист полностью отыграл матчи с «Аль-Джазирой» (2:1) и «Гремио» (1:0) в полуфинале и финале турнира соответственно, отметившись одной голевой передачей.

Лучшим игроком финала клубного чемпионата мира стал форвард «Реала» Криштиану Роналду, забивший единственный гол в игре с «Гремио».



Добавим, «Реал» трижды побеждал в клубном чемпионате мира и делит с «Барселоной» лидерство по этому показателю.

«Интер» потерпел первое поражение в нынешнем сезоне чемпионата Италии

«Интер» проиграл «Удинезе» в матче 17-го тура итальянской Серии А. Встреча проходила в Милане на стадионе «Сан-Сиро — Джузеппе Меацца» и завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. «Удинезе» одержал третью победу в турнире подряд.



У гостей отличились Кевин Ласанья, Родриго Де Пауль (с пенальти) и Антонин Барак, у хозяев — Мауро Икарди.



«Интер» потерпел первое поражение в нынешнем сезоне чемпионата Италии.

«Наполи» переиграл «Торино» и вернулся на первое место в Серии А

«Наполи» победил «Торино» в матче 17-го тура итальянской Серии А. Встреча прошла в Турине на стадионе «Олимпико ди Торино» и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.



Ещё в первом тайме Калиду Кулибали, Пётр Зелиньски и Марек Гамшик обеспечили неаполитанцам преимущество в три гола. В середине второго тайма Андреа Белотти отыграл один мяч, но побороться за ничью туринцы не смогли.

Гамшик повторил рекорд Марадоны по голам за «Наполи»

30-летний полузащитник «Наполи» Марек Гамшик повторил рекорд легендарного Диего Марадоны по голам за неаполитанский клуб.

Словак отличился на 30-й минуте выездного матча 17-го тура итальянской Серии А с «Торино», забив 115-й гол за «Наполи» и догнав по этому показателю Марадону.



Помимо Гамшика, только четыре игрока «Наполи» пересекли отметку в сто мячей: Диего Марадона (115), Аттила Саллустро (108), Эдинсон Кавани (104) и Антонио Войяк (103). Словацкий футболист выступает за клуб с 2007 года.

Дубль и два голевых паса Неймара помогли «ПСЖ» разгромить «Ренн»

«ПСЖ» разгромил «Ренн» в матче 18-го тура чемпионата Франции. Встреча прошла в Ренне на стадионе «Роазон Парк» и завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей.



Нападающий парижской команды Неймар оформил дубль и отдал две голевые передачи, ассистировав Килиану Мбаппе и Эдинсону Кавани. За хозяев забил Ндомбе Мубеле. Обе команды заканчивали матч вдесятером: у «Ренна» был удалён Бенжамен Андре, у «ПСЖ» — Преснел Кимпембе.



«ПСЖ» набрал 47 очков и занимает первое место в турнирной таблице французского чемпионата. «Ренн» (25) располагается на шестой строчке.