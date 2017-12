Российские детдомовцы в гостях у «Арсенала»: самый трогательный выезд года

— Как по-английски будет «плотнее»? Ну, «ближе к игроку»?



Мальчишки из команды «Оренбуржье» детского дома города Орска нервничают, пытаясь найти общий язык с такими же пацанами, только куда более благополучными – воспитанниками академии «Арсенала». По-английски никто из детдомовцев не говорит, хотя всё услышанное в Англии они тщательно впитывают и понемногу начинают понимать.

Перевожу этот вопрос Мэтту, тренеру академии, и он расплывается в улыбке.



— Press! Pressing! Good idea! Come on! How it`s in Russian? Davaj?



«Оренбуржье» и команда «Галактика» ребят постарше из детского дома Смоленской области – победители всероссийских соревнований по футболу «Будущее зависит от тебя», проводимых компанией «Мегафон». И эта поездка в Англию – уже девятая по счёту, которой премируют мальчишек, выигравших национальный «отбор».

Будущее — сегодня. В Сочи прошёл турнир команд детдомов и школ-интернатов В Сочи закончился футбольный турнир среди команд детских домов и школ-интернатов «Будущее зависит от тебя», учреждённый компанией «Мегафон».

Первое время на Туманном Альбионе они скованны и зажаты, но понемногу-понемногу… Детское любопытство и живой интерес к происходящему берут верх. Заграница! Настоящие Букингемский дворец и Тауэр, музей мадам Тюссо и колесо обозрение London Eye – всё здесь увлекает и не отпускает пацанов.

На базе «Арсенала» они следят за тренировкой взрослой команды, а затем встречаются с Петром Чехом и Арсеном Венгером. Получают заветные автографы и селфи и дарят свои подарки – вымпелы, талисман, футбольный чайник, самодельные коллажи. Венгер не откладывает презенты куда подальше, а изучает с неподдельными интересом и забирает с собой – на память. Для него эта встреча – не обязаловка. Не зря французского тренера называют Учителем – он любит и умеет находить общий язык не только с юными игроками основного состава, но и совсем детьми.



И полчаса без устали отвечает на хитрые детские вопросы. Как рос сам, как изменился, став тренером, кого в футболе боится больше всего…



— «Галактики»! – смеётся Венгер. – Если бы я был помоложе и играл против вас, то точно бы испугался! О, я, кажется, понял, почему вы «Галактика» — у вас белые футболки, — продолжает балагурить тренер, намекая на аналогию с «Реалом».

Фото: Дария Конурбаева, «Мегафон»

— Было классно! Автографов и для себя, и для всех ребят из Орска набрали, — хвастаются парни.



На следующий день, во время тренировок и матчей против воспитанников академии «Арсенала» ребята уже совсем чувствуют себя своими в Англии. С помощью тренеров «канониров», конечно, которые легко находят с российскими юными футболистами общий язык, даже несмотря на языковой барьер.



Поначалу матчи играют друг против друга: «Оренбуржье» сверстникам из академии проигрывает 0:5, а вот «Галактика» уверенно громит ребят помладше – 4:1. «Лучше бы нас «повозили», урок на пользу пошёл бы, — полусерьёзно сетует тренер смоленской команды Дмитрий Мольков. – Но всё равно полезно было – у «Арсенала» даже мелкие мальчишки очень шустрые, с быстрыми ногами, техникой. Но и мы хоть и не каждый день, но тренируемся, отрабатываем какие-то вещи. Например, угловые только разыгрываем, не подаём, на таком поле это просто бесполезно. Конечно, дети есть дети, часто у них эмоции зашкаливают, и они забывают всё, о чём им говорили. Но стараюсь не ругать, когда, например, идут в обводку, пусть даже теряя мяч. Результата всегда хочется добиваться, но если они в этом возрасте не будут пробовать обводить, возиться с мячом, то потом уже точно никогда не научатся».



Пацаны из «Галактики» самокритичны. Говорят, «младшаки» из «Арсенала» у них бы в команде точно не затерялись! А ещё честно признают, что чуть-чуть уступают «Реалу».

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Кстати, у «Галактики» непростая судьба. Команда не должна была ехать даже на турнир в Сочи, потому что в региональном финале проиграла ребятам из Ярославля. Однако те представляли не детский дом, а санаторий, то есть играли в их составе не дети-сироты, как требует регламент. В результате, смоленские пацаны уже успели оплакать своё поражение, когда узнали – они всё-таки поедут к морю! Там судьба ещё несколько раз улыбнулась им, в том числе в серии пенальти. Так что в Лондоне парни носятся так, чтобы доказать – они здесь по делу.

После матчей формата «Россия – Англия» тренеры академии делят и своих подопечных, и гостей на четыре команды. Быстро разбираясь, кто где играет, кто в чём сильнее. И вот тут начинается самое захватывающее – то, ради чего вообще нужны такие поездки (помимо счастливых детских глаз, конечно), а именно – общение на языке футбола. Звучит банально, но это так.

Фото: Дария Конурбаева, «Мегафон»

Деление на русских и англичан моментально стирается, появляются «одноклубники» и соперники. На первых порах наши ребята ещё оглядываются на взрослых в поисках помощи с переводом, но со временем и сами всё начинают прекрасно понимать и даже объяснять.



— You come to midfield, play in the center, try to control the ball! – командует ещё один тренер академии, Джеймс, и Саша Чекалов старается вовсю.



Вот Рустам Прокофьев из «Галактики» просит замену – кажется, свело ногу. К нему подбегают тренер и физиотерапевт академии, но уже через минуту парень рвётся обратно на поле. «Вот это настрой!» — восхищается Джеймс и показывает большой палец, возвращая фактурного футболиста в игру.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

— Поначалу несмелые были, но потом вроде в грязь лицом не ударили. Забивали, отбирали, пасовали, открывались. Полезно посмотреть себя на фоне тех, кто профессионально занимается. У нас после Сочи двух ребят забрали в семьи, они сейчас уже с нами не тренируются, но приехали сюда, потому что мы одна команда, и они тоже завоёвывали право отправиться в эту поездку, — говорит Берик Файзулин, тренер «Оренбуржья».



Саша Чекалов – как раз один из тех мальчишек, которым повезло, — он больше не детдомовец.



— С пацанами продолжаем общаться через социальные сети, — рассказывает он взросло и рассудительно не по годам. – Сюда меня легко отпустили – когда еще получится в Англию съездить! Как живётся вне детского дома? Поначалу непривычно. Но хорошо…

Ради этого «хорошо» можно забыть обо всех футбольных трофеях и победах. Ведь они существуют для того, чтобы приближать мечту – о счастье, доме, семье. Так что если к следующим соревнованиям «Будущее зависит от тебя» лучшие команды опустеют из-за отъезда воспитанников в семьи – это только обрадует и тренеров, и руководителей, и организаторов проекта.



Ну а пока те, кому ещё не повезло так, как Саше, наслаждаются простыми детскими радостями в Лондоне, обмениваются подарками с новыми английскими друзьями и готовятся к чемпионату мира среди детей-сирот, который пройдёт в следующем году в России аккурат перед «большим» мундиалем. И это будет зрелище не хуже матча английской премьер-лиги, на котором ребята из Орска и Смоленская побывали в субботу. В комфортной ложе стадиона «Эмирейтс», предоставленной «Арсеналом» для гостей из России, смотрел за матчем «Арсенал» — «Ньюкасл», поедая специальный «канонирский» торт было весело, но, как сказали они потом, «играть всё равно лучше, чем смотреть». С этой детской мудростью не поспоришь!