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Денис Глушаков и Иван Обляков
Фото: РИА Новости

Задание на зиму. Кого нужно купить «Спартаку»

Имея респектабельный состав, «Спартаку», возможно, стоит сосредоточиться на талантливой российской молодёжи.
Футбол

Парадоксальным образом, несмотря на то что «Зенит» располагает огромным числом игроков, именно «Спартак» остаётся наиболее чётко укомплектованной командой в стране. У чемпиона есть варианты под любого соперника — человеческий ресурс и тактические материалы помогают команде трансформироваться (не всегда по итогу успешно, но никто не бывает успешен всегда). Фактически единственная очевидная слабость «Спартака» — плохая подготовка моментов в позиционных атаках, команде не хватает чистого плеймейкера, в итоге эту зону фантомно приходится закрывать даже Александру Самедову. При этом надо понимать, что и зимой, и летом найти классную и доступную «десятку» за приемлемые деньги — большая сложность, поэтому мы рассмотрим варианты на перспективу, игнорируя огромное количество имён на рынке, которое сейчас связывают со «Спартаком» — от игроков чемпионата России до ноунеймов из пражской «Спарты».

Вакансия: крайние защитники, активные в борьбе на обеих половинах поля

Кандидат: Михаил Меркулов («Урал»)

Если быть честными перед собой и признать, что трансфер Марко Петковича провалился (вернее, был обречён на провал), то станет понятно, что «Спартаку» не хватает вариантов на флангах обороны — «Ливерпуль» это продемонстрировал очень чётко. В ротацию с последующим доведением до основы чемпиону нужны молодые крайние защитники — это не сверхсрочная необходимость, но скоро ею станет. Критерии должны быть такими: кандидат должен активно идти в борьбу и на своей половине поля, и на чужой, уметь подставляться в треугольники, помогая выходить со своей половины поля и из-под возможного прессинга, в идеале — смещаться к центру в атаке и не бояться коротко возвращать мяч с фланга в центральную зону, выигрывая темп.

К сожалению, в чемпионате России сложно проверить, насколько крайний защитник хорошо смещается к центру, входя в штрафную — большинство тренеров просто боятся проиграть эту зону и не дают своим защитникам свободы. При этом, как показывает кейс Георгия Щенникова, наши крайние защитники способны играть в современный футбол. Виктор Гончаренко не стал ограничивать Щенникова вспахиванием мела на боковой линии, и как итог — тот забил за половину сезона больше мячей, чем за всю предыдущую карьеру.

Именно поэтому в оценке современных атакующих способностей крайних защитников приходится ориентироваться на микроэпизоды, а не на тенденции, но по всем остальным обозначенным критериям «Спартаку» подходит кто-то вроде левого защитника «Урала» Михаила Меркулова. Тот активно подставляется под связь с мячом, помогая партнёрам, остаётся работоспособным на чужой половине поля и достаточно уверенно для футболиста своей позиции остаётся играть один в один. На такие данные селекционной службе красно-белых стоит ориентироваться при поиске конкурентов Комбарову и Ещенко.

Вакансия: атакующий полузащитник, играющий вразрез

Кандидат: Иван Обляков («Уфа»)

Итак, основная проблема «Спартака» — создание моментов в позиционном нападении. Чемпион не успевает быстро проходить переходную фазу из обороны в атаку (особенность всего нашего чемпионата), потому сталкивается с двумя плотными линиями соперников на чужой половине поля. Помочь в создании опасности в таком положении могут а) пасы вразрез; б) попытка выиграть темп (два касания на обработку и пас); в) комбинирование попытки выиграть темп и передачи вразрез. Искать надо не просто «десятку», а именно вертикально взрывающую «десятку».

Есть в нашем чемпионате футболист, о котором пока даже в его нынешнем клубе не говорят столько, сколько он может заслужить. Ему 19, его зовут Иван Обляков и он играет за «Уфу». Болельщики «Спартака» должны хорошо его помнить по игре нынешнего сезона в Уфе — там Обляков действовал с максимальным вдохновением и создал для команды два момента, и оба — после передач вразрез. Обляков имеет свойство распоряжаться мячом в два касания, не задерживая его — редкое, к сожалению, качество для российского игрока, особенно учитывая, что передачи идут вперёд, а не просто ближнему партнёру. Вот один скрин, максимально доступно объясняющий, как играет Иван и что нужно для взлома чужих оборон «Спартаку».

Обратите внимание на Облякова. Ещё в тот момент, когда мяч только идёт к футболисту, который отдаст передачу на Ивана, он уже оборачивается и оценивает варианты. Как только мяч направляется к Облякову, он уже знает, что будет с ним делать — так выигрывается темп. А дальше вырезается вертикальная передача на 40 метров, выводящая партнёра один на один.

Этот эпизод матча молодёжных сборных России и Сербии закончился голом. Схематично таких эпизодов «Спартаку» часто не хватает.

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