Как отдыхают лидеры РФПЛ. «Локомотив» на каникулах

Новый имидж Фарфана, семейная идиллия Тарасова и раздельный отпуск Миранчуков — в одной подборке.

«Локомотив» ушёл на зимнюю паузу единоличным лидером чемпионата. Сейчас игроки команды могут спокойно отдохнуть и встретить Новый год, не думая о футболе. А как они расслабляются, смотрите сами.

Главный герой первой части чемпионата Джефферсон Фарфан первым делом решил обновить причёску — и, едва прилетел в Лиму, помчался в парикмахерскую.

Ну и какой же Новый год без ёлки?! Даже в Перу.

Ведран Чорлука продолжает восстанавливаться от травмы и готовится помочь своей команде во второй части сезона. Пока же хорват хорошо проводит время в компании любимой девушки и любимой собаки.

Ещё один травмированный игрок команды, Ари, способный помочь красно-зелёным в борьбу за титул, в декабре встречался со своей командой «Униклиник Атлетико». Компания «Arigool» не так давно заключила сделку с этим клубом на предмет управления командой. Хорошее начинание.

Полузащитник Дмитрий Тарасов особой оригинальностью не отличается. Новогодние праздники он проведёт вместе с возлюбленной.

Антон Миранчук пока намного активнее своего брата в соцсетях. Полузащитник, стремительно ворвавшийся в основу «Локо», уже вовсю постит фото с пляжного отдыха. Ждём, когда Алексей догонит брата.

Алексей пока в предвкушении солнца, воздуха и воды…

Мануэл Фернандеш, кажется, не отдыхает никогда. Даже после окончания первой части сезона португалец продолжает следить за формой. Думается, в этом и кроется секрет его успеха. Настоящий профи – всегда и во всём профи!

Владислав Игнатьев пока не спешит никуда улетать. Он предпочитает пляжам шопинг. Его можно понять: в сезоне времени на поход по магазинам у футболистов не остаётся.