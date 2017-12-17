Самые молодые тренеры ведущих лиг Европы. Русский — в тройке!

Время, когда руководство футбольным коллективом считалось прерогативой исключительно почтенных, убелённых сединами мужей, осталось в прошлом. Моуринью и Гвардиола, Клопп и Виллаш-Боаш нанесли сокрушительный удар по стереотипам и способствовали омоложению элитного тренерского сообщества.

В России к начинающим специалистам всё ещё относятся настороженно, местами – откровенно недоверчиво, но и у нас ситуация медленно, но меняется. Свежее назначение в «Ахмат» 33-летнего Михаила Галактионова – это, возможно, лучшая новость года для выпускников специализированных вузов и курсов, стимул для профессионального роста. А для нас – подходящий повод провести перепись самых молодых тренеров Старого Света. Параметры поиска были заданы следующие: высшие дивизионы 15 ведущих лиг континента согласно рейтингу УЕФА.

Роман Монарёв (Украина, «Зирка»)

37 лет 11 месяцев



Роман в прямом смысле слова был блуждающим форвардом – по Украине и ближнему зарубежью поскитался немало. Одних только российских команд в резюме Монарёва девять штук. Но начинать тренерскую карьеру он вернулся туда же, где стартовал футболистом – в родной Кропивницкий (до 2016 года – Кировоград). Под началом Монарёва местная «Звезда» девятой (из 12 участников) пришла к промежуточному финишу чемпионата – приемлемый результат для середняка лиги и самого молодого тренера турнира.

Жюльен Сабле (Франция, «Сент-Этьен»)

37 лет 3 месяца 6 дней



Прежде чем встать у руля команды молодости Мишеля Платини, Сабле ни дня не практиковал не то что в Лиге 1 – в любом профессиональном дивизионе. Клубная верхушка и не скрывала, что это назначение – своего рода дань уважения прошлому Жюльена, игрока, капитана, преподавателя и, наконец, директора клубного центра подготовки. Увы, пока расчёт на авторитет Сабле среди игроков и болельщиков не оправдывается. Два очка в шести турах и семь безответных мячей от «Марселя» и «Монако» подвесили большой знак вопроса над дальнейшими руководящими перспективами дебютанта.

Пепа (Португалия, «Тондела»)

37 лет 3 дня



Любой более или менее молодой и преуспевший португальский тренер обречён на сравнения с легендарным земляком Моуринью. Но у Пепы – прозвище Мигела Маркеша да Кошты Филипе – не много общего с Жозе, кроме раннего старта. В отличие от Особенного, Пепа недолго, но поиграл на высшем уровне (в частности, в «Бенфике») и не понаслышке знаком с захолустьем национального футбола. Его первым большим тренерским успехом стал подъём «Саньоненше» из региональной лиги в третью профессиональную. С января 2017-го Мигел практикует в Примейре. Несколько месяцев его подопечным был воспитанник «Локомотива» Виталий Лысцов. В текущем сезоне «Тондела» занимает 12 место из 18 возможных, что для городка с менее чем 30-тысячным населением очень даже неплохо. Поглядеть на «Порту» или «Бенфику», по статистике, приходит каждый шестой житель Тонделы.

Ханнес Вольф (Германия, «Штутгарт»)

36 лет 8 месяцев 2 дня



Немецкие менеджеры лишены предрассудков на возрастной почве – система подготовки игроков и руководящих кадров в стране отлажена, возможно, лучше, чем где бы то ни было в Европе. Среди юной тренерской поросли Бундеслиги «дедушка» Хайнкес выглядит чудом уцелевшим динозавром. Трудно поверить, но факт: каждый третий клуб Бундеслиги сегодня возглавляет мужчина младше 40 лет!



Вольф – один из ярчайших представителей новой волны. Прежде чем «проявиться» на взрослом уровне, Ханнес трижды выигрывал чемпионат Германии с различными юношескими командами дортмундской «Боруссии». «Штутгарт» увидел в нём перспективу – и в награду за проницательность получил путёвку из второй Бундеслиги в первую. В последней дела у Вольфа пока идут не так успешно, но абсолютно безболезненного перехода на высший уровень никто в клубе, полагаю, и не ждал. Команда растёт, и тренер вместе с ней.

Флориан Кофельдт (Германия, «Вердер»)

35 лет 2 месяца 12 дней



Целенаправленную ставку на молодёжь делает «Вердер». Не оправдал ожиданий 38-летний Нури? Не беда, дадим шанс Кофельдту – даром, что ещё моложе! На самом деле у Флориана руководящих навыков не меньше, чем у Александера. Он уже 11-й год трудится в структуре клуба с тех пор, как отчаялся сделать вратарскую карьеру. Кофельдт входил в штаб Виктора Скрипника в филиале и первой команде, самостоятельно наставлял резервистов. Приняв основу на предпоследнем месте, Флориан одержал три победы в семи турах, в том числе над «Боруссией» в Дортмунде, и улучшил турнирные перспективы команды и свои собственные шансы на утверждение в роли главного.

33 года 6 месяцев 26 дней



До недавних пор тренер Галактионов был знаком узкому кругу профильных специалистов да тонкой прослойке болельщиков, заглядывающих чуть дальше РФПЛ. Большим футболистом Михаил не стал – здоровье не позволило, зато в специалиста вырос толкового. Успехи юношеских сборных – полуфинал Евро-2015, плей-офф чемпионата мира – лучшее тому подтверждение. Тем не менее утверждения Галактионова главным в «Ахмате» мало кто ожидал – всё-таки к «детским» тренерам у нас по сей день относятся с предубеждением. Галактионов представившимся шансом воспользовался замечательно – ни в одном из пяти матчей на исходе года не «поплыл», не провалился. Победы над «Ростовом» и «Уфой», ничьи с «Динамо» и, особенно, «Зенитом» убедили руководство грозненского клуба в профессиональной состоятельности 33-летнего кандидата. Теперь и от него, от его успешности на новом посту будет зависеть степень доверия топ-менеджеров к молодым доморощенным кадрам.

Молодые тренеры захватывают РФПЛ. Почему это важно Пока вы предвкушаете новогодние праздники, в чемпионате России зародилась важная тенденция.

32 года 3 месяца 5 дней



История Тедеско – одна из самых удивительных в современном футболе. Сын итальянских эмигрантов, он никогда не играл на профессиональном уровне и уделял учёбе намного больше времени, чем футболу. Учёбе, уточню, не связанной со спортом. В тренерскую профессию Доменико пришёл с дипломами… бакалавра в области инжиниринга и магистра управления инновациями. Возможно, именно научный подход и логическое мышление и позволяют Тедеско добиваться ошеломительных успехов на новой стезе. В первой половине 2017 года он удержал во второй Бундеслиге казавшийся уже не жильцом «Эрцгебирге», а теперь идёт на втором месте дивизионом выше с «Шальке», уступая одной только «Баварии»!

32-летний тренер – новая звезда Бундеслиги Сейчас он – строитель лучшей команды Германии после «Баварии».

30 лет 4 месяца 24 дня



Но даже умнице Тедеско пока далеко до свершений уникума Нагельсмана. Большую роль в судьбе Юлиана сыграл случай – болезнь старшего коллеги Хуба Стевенса. Но этим шансом ещё распорядиться надо было. Новичок – сумел. Сперва уберёг «Хоффенхайм» от падения во вторую Бундеслигу, после чего дерзко замахнулся на Вильяма нашего Шекспира – Лигу чемпионов!



Персональной наградой Нагельсману за четвёртое, высшее место в истории «Хоффенхайма» стала премия тренеру года. Поражения от «Ливерпуля» в плей-офф ЛЧ приспустили парня с небес на землю, но не убили мечту – однажды возглавить по-настоящему большой клуб. В идеале – «Баварию». А что, это была бы символичная замена: самый юный тренер продвинутой в футбольном отношении Европы – вместо самого пожилого. Только старина Хайнкес недовольно ворчит: не дорос, мол, мальчишка…