10 лучших голов первой части сезона РФПЛ

Две трети чемпионата позади, через три месяца – продолжение блокбастера, в котором пока кажется, что легко предсказать финал. Мы собрали для вас самые красочные сцены летне-осеннего сериала под названием РФПЛ.

(«Динамо» — «СКА-Хабаровск» — 2:0, 78-я минута – 2:0)



После смены Калитвинцева на Хохлова «Динамо» без особых проблем разобралось со «СКА-Хабаровск», преобразившись. Во всяком случае на один матч точно. Все вопросы на 78-й минуте снял динамовский талант Александр Ташаев, совершивший шикарный проход и пробивший точно под перекладину. Что-то в стиле Месси.

Он вам не Димон, а Дмитрий Валерьевич. Первая победа Хохлова с «Динамо» Бело-голубые даже забили впервые с августа!

(«Анжи» — «Краснодар» — 1:5, 67-я минута – 0:4)



Не прогадал «Краснодар» с заменой Вандерсона на Вандерсона. Новичок провёл очень сильный отрезок, а в игре с «Анжи» оба его гола получились на загляденье. В первом он раскачал соперника серией финтов и отправил мяч в дальний угол. Но для подборки мы выбрали второй, закинутый им как будто рукой.

(«Краснодар» — «Тосно» — 2:0, 67-я минута – 2:0)



К «Краснодару» и Шалимову после первой части чемпионата накопилось множество вопросов. Но факт остаётся фактом – в комбинационный футбол «быки» играют чуть ли не лучше всех в лиге. В игре с «Тосно» трюк а-ля «Барселона» прошёл ещё раз – вышедший на ударную позицию после серии пасов Жоаозиньо не оплошал.

7. Фернандо, «Спартак»

(«Спартак» — «Краснодар» — 2:0, 45+1-я – 2:0)



К зрелищным штрафным Фернандо нас приучил ещё в прошлом сезоне. Show must go on! Бразилец положил красавец-гол «Краснодару». Пробить более идеально, наверное, невозможно.

Театр одного актёра. Так ли хорош Лукас Фернандо? «Спартак» на своём поле добился первой победы в сезоне. Яркие кадры встречи красно-белых с «Краснодаром» – в нашей фотоленте.

6. Александр Головин, ЦСКА

(ЦСКА – «Тосно» — 6:0, 58-я минута, 5:0)



Ну а это просто роскошь. Александр Головин нередко бьёт с дальних дистанций, но пока его выстрелы редко получаются сверхопасными. «Тосно» не повезло – молодой полузащитник ЦСКА положил мяч в девятку так, что не достал бы и Давид де Хеа.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

ЦСКА поиздевался над «Тосно» перед вылетом в Манчестер 3 пенальти, супергол Головина и «Great Wernbloom» — так «армейцы» потренировались перед важной игрой в Лиге чемпионов.

(«Урал» — «Тосно» — 3:1, 9-я минута – 2:0)



Как и знаменитый однофамилец в знаменитом матче, Алексей Евсеев забил после стандарта. Только сделал это гораздо более эффектно. Удар через себя в падении – трюк, который чаще всего исполняют легионеры из топ-команд. Тем приятнее увидеть такой удар в исполнении полузащитника «Урала».

(«СКА-Хабаровск» — «Ростов» — 2:1, 71-я минута – 2:1)



Денис Дедечко и его фантастический удар с лёта по воротам «Ростова», который принёс «СКА-Хабаровск» три очка. Это просто надо видеть. Работай в нашем чемпионате замер скорости полёта мяча, можно было бы посоревноваться и с рекордом Лукаса Подольски.

157,5 км/час от Бекхэма. 10 самых мощных ударов в футболе Многие игроки умеют как следует приложиться по мячу. Вот топ-10 самых мощных ударов, силу которых удалось зафиксировать официально.

(«Тосно» — «Анжи» — 2:2, 63-я минута – 2:2)



Вагиз Галиулин украсил и без того яркий матч между «Тосно» и «Анжи» фантастическим по исполнению ударом с дальней дистанции. Такому мячу позавидовали бы и Роналду с Месси. Конечно, можно предъявить претензии обороне махачкалинцев, но само исполнение невозможно не оценить.

(«Уфа» — «Ростов» — 1:4, 56-я минута – 1:0)



«Ростов» накидал четыре мяча «Уфе» и добыл уверенную победу. Хозяева ответили одним голом, но каким! Стоцкий классно подал с углового на линию штрафной, откуда Ондржей Ванек в касание зарядил свою пушку в девятку.

(«Арсенал» — «Тосно» — 1:2, 40-я минута – 1:0)



Ну и как это комментировать? Не каждая звезда мирового уровня в этой ситуации положит мяч в ворота. И не факт, что с первого раза. Полузащитнику «Арсенала» Кантемиру Берхамову это удалось. Пересматривать можно бесконечно.

