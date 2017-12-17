После него «Золотой мяч» получали только Роналду и Месси

По всем законам логики он не должен был становиться звездой мирового футбола. Он даже в футбол не должен был играть. Более того, один из самых крутых бразильцев XXI века был в миллиметрах от того, чтобы до конца жизни остаться прикованным к инвалидному креслу. Но, вместо того чтобы сдаться, он построил головокружительную карьеру и стал последним земным футболистом, получавшим «Золотой мяч». Сегодня его путь в футболе подошёл к концу – впереди карьера тренера или функционера.

***

18-летний Кака лежал на больничной койке и молил бога о том, чтобы он вновь смог бить по мячу. Недавно его посетил врач, который сказал, что тот больше не сможет играть в футбол. И вообще, он должен быть счастлив, что сможет ходить – в большинстве подобных случаев люди больше не вставали на ноги.

За день до этого Кака повредил позвоночник после прыжка в бассейн. Друг вытащил его из воды и вызвал скорую. В больнице юноше поставили неутешительный диагноз – перелом шестого позвонка.

Все несколько недель, пока Кака находился в больнице, он усердно молился. Родители научили его, что бог всегда следит за ним и придёт на помощь в трудный момент. Кака всем сердцем в это верил. Находясь на лечении, он составил себе список из 10 пунктов, включающий в себя достижения, которых он должен добиться в своей жизни. Первый из них – снова играть в футбол. Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью «Чемпионату».

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Каким-то чудом уже через два месяца Кака встал на ноги и вернулся к тренировкам. Восстановившись после травмы позвоночника, он вернулся в молодёжную команду «Сан-Паулу». Вскоре тренеру первой команды потребовался форвард и полузащитник. Тренер «молодёжки» ответил, что может отдать основного нападающего, но полузащитника – никоим образом, он капитан и лидер команды. Тренер показал пальцем на сидящего на скамейке щуплого паренька и сказал, что может дать в распоряжение коуча основной команды резервиста. Этим резервистом оказался Кака.

Вместе с другим нападающим он провёл несколько тренировок с основой и больше в «молодёжку» не возвращался.

Кака Фото: Reuters

***

Кака был скромным и тихим юношей, отличавшимся от сверстников белоснежной кожей и обеспеченностью. В отличие от друзей из фавел, он рос в благополучном районе города, а его родители неплохо зарабатывали, чтобы пристроить сына в приличную школу. Однако все эти различия не были причиной насмешек над мальчиком. Более того, он был душой компании – друзья приходили к нему домой, чтобы поиграть в компьютерные игры. Заглядывали, даже когда его не было дома. Более того, многие ночевали в доме Кака – у большинства ребят просто не было денег, чтобы после тренировки добраться до дома.

А ещё Кака великолепно играл в футбол. Несмотря на слабое зрение и проблемы с костями, мальчик прекрасно обращался с мячом и в 12 лет попал в школу «Сан-Паулу». Поначалу он учился по утрам, а тренировался вечерами. Потом тренировки передвинулись на утро, и Кака пришлось поменять школу. В конце концов тренировки начали занимать утро и день, так что на учёбу оставалась только ночь. Кака возвращался домой поздно вечером и садился за уроки.

Скаут «Милана» Леонардо приметил Кака ещё до чемпионата мира – паренёк забивал в каждой второй игре и сильно выделялся на фоне взрослых партнёров зрелой и умной игрой. В «Сан-Паулу» Кака тогда называли Плейбоем — потому что белый, из хорошей семьи и маменькин сынок. Да, в Бразилии это слово трактуют именно так. В нашем понимании плейбоем Кака не был никогда. Более того, он хранил девственность до 23 лет, когда вступил в брак с подругой детства. После женитьбы окрылённый Кака стал забивать ещё больше – 47 голов в 125 матчах за «Сан-Паулу». «Милан» не думая вывалил за золотого мальчика 8,5 млн евро.

Кака в сборной Бразилии Фото: Reuters

В «Сан-Паулу» как-то наведывался Арсен Венгер, однако молодой плеймейкер тогда французу не приглянулся. В 17 лет Кака мог оказаться в Турции, но «Газиантепспор» отказался платить за него смешные $ 1,5 млн. Всё изменилось после чемпионата мира — 2002. Спустя всего полтора года после травмы позвоночника Кака вместе с Роналдо, Роналдиньо и другими звёздами праздновал пятую победу сборной Бразилии на самом важном турнире в истории спорта.

Всё это было так странно, что Кака очень долго не верил, что происходящее – реальность. На связь с ним выходил сам Флорентино Перес, но 20-летний футболист уже имел на руках предложение от «Милана».

***

Тёплым майским вечером 2007 года Кака стоял на коленях посреди газона «Олимпийского стадиона» в Афинах. Его глаза были закрыты, руки подняты к небесам, а на футболке красовалась надпись «Я верю в Иисуса». Несколько минут назад арбитр Херберт Фандель дал финальный свисток, зафиксировав победу «Милана» над «Ливерпулем» в финале Лиги чемпионов.

Глаза миллионов зрителей на стадионе и у телеэкранов были устремлены на человека, который только что взобрался на футбольный Олимп. За несколько лет Кака стал большой европейской звездой, лидером звёздной команды с Дидой, Кафу, Мальдини, Пирло, Индзаги, Шевченко и другими гениальными футболистами в составе. Его гол в ворота «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» дал ясно понять всем: этот парень – гений.

Кака быстро вписался в игру россонери, став связующим звеном между полузащитой и атакой. Поначалу он брал уроки мастерства у Руя Кошты и Ривалдо. Ветераны подсказывали молодому Кака, как действовать в тех или иных эпизодах, объясняли, как избавиться от персональной опеки и создавать себе свободное пространство. В последующие несколько лет бразилец стал одним из самых заметных игроков Европы.

Сразу после прихода Кака «Милан» стал чемпионом Италии, а бразилец только в Серии А забил 10 мячей. Потом были победы в чемпионате страны, Лиге чемпионов и «Золотой мяч». В 2007-м году он получил в два раза больше голосов, чем Месси и Роналду вместе взятые.

Кака и Криштиану Роналду Фото: Reuters

Несмотря на звёздный статус, Кака никогда не был участником скандалов. Он молился три раза в день, жертвовал деньги церквям и благотворительным фондам, после игр и тренировок сразу ехал домой к семье. Кака быстро стал неинтересен папарацци и жёлтой прессе. Но вскоре ему пришлось попасть под ярчайший свет софитов.

***

Спустя два года после победы в Лиге чемпионов Кака сидел в забитом журналистами зале «Сантьяго Бернабеу» и светил белоснежной улыбкой рядом с Криштиану Роналду. Две звезды футбола недавно подписали контракты с «Реалом» и теперь в статусе самых дорогих футболистов мира отвечали на многочисленные вопросы прессы.

Оказавшийся в тяжёлом финансовом положении из-за мирового кризиса «Милан» был вынужден продать своего лидера за 68 млн евро. За полгода до этого «Манчестер Сити» предлагал все 100, но сам Кака не пожелал переходить в команду с туманными перспективами и странной трансферной политикой.

Другое дело «Реал» — самый раскрученный клуб мира, мечта любого подростка, 60 тысяч болельщиков на презентации, Рауль, Касильяс и другие звёзды в партнёрах… и сопутствующие всему этому большие проблемы.

Кака быстро влился в звёздный состав, неплохо взаимодействовал с Криштиану, но не феерил как раньше. Это был не тот Кака, которого привыкли видеть в красно-чёрной футболке. В Мадриде бразилец не был главной звездой – всего лишь «одним из». К тому же на него свалилась целая гора мелких травм, из-за которых приходилось пропускать множество матчей. Кака дважды прооперировали колено, потому гнетущий страх получить новую травму преследовал его постоянно.

Как-то Флорентино Перес подошёл к Кака и спросил, в чём его проблема в Мадриде. Тот ответил, что дело только в нём самом. Кака не чувствовал себя комфортно на поле чисто физически. Если раньше всё получалось естественным образом, то в какой-то момент он стал статичен и предсказуем на поле. Даже несмотря на поддержку Мануэля Пеллегрини и сменившего его Жозе Моуринью, который всегда оставался на стороне Кака, общался с ним, помогал, звонил, призывал к терпению и спокойствию.

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Кака делал всё, чтобы вернуться в лучшую форму – соблюдал режим, не ел лишнего, вкалывал на тренировках. Бывало, что после игр он возвращался домой и продолжал тренироваться только для того, чтобы посмотреть, может ли вернуться в прежние кондиции. Но игра не шла. А потом на небосклоне зажглась звезда Месута Озила, и стало ясно, что больше в Мадриде бразилец не задержится.

Кака и «Золотой мяч» Фото: Reuters

***

В 2013 году Кака вернулся в «Милан». Увы, это был уже не тот звёздный «Милан» его лучших времён. Команда превратилась в середняка. Несмотря на неплохой сезон на «Сан Сиро», Кака решил больше не задерживаться в Европе и перебрался за океан – в клуб «Орландо Сити». «Милан» запомнил его как легенду и проводил со всеми почестями.

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В США Кака исполнял больше медийную роль. От него не требовалось рвать жилы и рисковать здоровьем в каждом матче. Достаточно выходить на поле и развлекать требующую зрелищ американскую публику. На протяжении трёх лет Кака играл в своё удовольствие и медленно выходил на финишную прямую своей карьеры. В последние годы он чувствовал боль всякий раз, когда выходил на поле. Утомлённый организм требовал заслуженного отдыха. Это понимал и Кака, который не мог сдержать слёз перед последним официальным матчем в своей жизни.

Он всегда верил, что бог направляет его и наставляет на правильный путь. Вне зависимости от взглядов на жизнь, нельзя не согласиться с тем, что карьера Кака была практически идеальной. Скромный и обделённый здоровьем мальчик доказал, что главное – упорство, труд и вера в то, что мечта осуществима.

Он ушёл в 35 лет, дольше играть было сложно – давали о себе знать многочисленные травмы, которые он собирал на протяжении роскошной карьеры. Он и сам не знает, что будет дальше – станет ли тренером или ударится в благотворительность. Одно останется неизменным – Кака в памяти миллионов впечатается игроком, не похожим на других. Тем, кто делал игру волшебной.