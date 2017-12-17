«Селтик» не проигрывал в Шотландии 69 матчей. И влетел 0:4

Как известно, встретить единорога на улицах Абердина можно с 50-процентной вероятностью (статую на площади Кастлгейт не считаем, с ней как раз трудно разминуться). Так вот, интрига в чемпионате Шотландии – более редкий зверь, чем единорог. Её найти просто нереально. «Селтик» угнездился на вершине турнирной таблицы, как дракон на вершине горы, и не собирается с неё слезать.

По итогам прошлого сезона «Селтик» опередил вторую команду (как раз «Абердин») на 30 очков. Это так много, что даже «ПСЖ» может начать завидовать (и купить шотландскую Премьер-лигу, чтобы играть в ней). У «Селтика» солидный тренер Брендан Роджерс, пара солидных игроков и весьма мощная поддержка болельщиков. А деньги… Их нет, но в чемпионате Шотландии это и не важно: их нет ни у кого.

Нереально интересные соперники наших клубов в Лиге Европы: главное о них Нервозный Балотелли, не стареющий Адурис, возродивший свою карьеру Роджерс. Ну и готовящееся пламя в матчах ЦСКА и «Црвены Звезды».

Неудивительно, что «Селтик» не проигрывает в Шотландии. Вообще. Серия без поражений включает матчи чемпионата и Кубка страны. Она началась, когда Роджерс ещё был безработным. Тогда в ответ на неожиданное поражение от «Сент-Джонстона» команда через три дня вынесла неудачно попавший под руку «Мазервелл» со счётом 7:0. И пошла громить всех дальше, не останавливаясь полтора года. Набралось 69 матчей без поражений во внутренних турнирах – это рекорд не только Шотландии, но и всей Британии. А потом случился «Хартс».

«Хартс» — тоже солидная команда по меркам шотландского футбола. Состав стоит, как годовая зарплата Ромелу Лукаку в «МЮ». Ладно, чуть меньше годовой зарплаты Лукаку, но совсем чуть-чуть. Тренирует «Хартс» Крейг Левейн – он успел поработать в Англии, в «Лестере», в сборной Шотландии и даже стал техническим директором. На этом посту он провёл в «Хартсе» три года. А потом решил совмещать: с августа он в клубе и тренер, и директор. Под его руководством команда играет нестабильно, в октябре потерпела три поражения подряд, но сейчас набрала форму.

К моменту встречи с «Селтиком» «Хартс» выиграл два матча подряд. Несмотря на это, тренер серьёзно встряхнул состав. В старте появились игроки ротации, которые нечасто выходят с первых минут. В том числе – 16-летний Харри Кокран. Теперь уже бессмысленно гадать, не собирался ли Левейн просто дать отдохнуть лидерам в матче, который он считать заранее проигранным. Его решение выглядит гениальным, потому что Кокран открыл счёт, а другой резервист – Мануэль Милинкович – сделал дубль.

Как это возможно? Можно предположить, что «Селтик» тоже ещё до стартового свистка был уверен: в этом матче всё ясно. Роджерс явно экспериментировал с составом, но Скотт Синклейр – на месте, Микаэль Лустиг – на месте, Джеймс Форрест и Каллум Макгрегор – на месте. Лидеры вышли на поле. Но в этот вечер в «Селтике» ошибались все – в том числе и лидеры.

Три гола из четырёх «Хартс» забил после обрезов в центре поля. В одном из них всё должно было кончиться выносом, но Шимунович промахнулся головой по мячу, а потом упал. В другой голевой атаке последний пас был сделан после того, как поскользнулся и упал Киран Тирни. В атаке тоже были шансы. Синклейр не реализовал выход один на один, Браун не попал в пустой угол. Роджерс не угадал с заменами. В перерыве, проигрывая 0:2, он сделал двойную замену – зря, после этого игра у гостей вообще пропала. Мусса Дембеле (не бельгиец, француз) не усилил команду. И если в первом тайме «Селтик» был даже острее, но не везло, то во втором тайме максимально упростил «Хартсу» задачу. В общем, у «Селтика» не так пошло всё что можно. Кстати, обзор матча можно посмотреть по этой ссылке.

На 67-й минуте при счёте 3:0 Левейн подчеркнул беспомощность гостей заменой. Выпустил на поле ещё одного 16-летнего мальчишку, Энтони Макдоналда. После финального свистка «Твиттер» наполнился шутками в адрес Брендана Роджерса – болельщики «Селтика» не слишком любят его за то, что он так и не привёл в клуб сильного центрального защитника. Хотя достаётся не только ему, но и игрокам.

«Это самый бренданроджерский момент в жизни Брендана Роджерса».

«Брендан Роджерс проиграл парню, который однажды расставил игроков по схеме 4-6-0 в сборной».

«Если вы ищете Скотта Брауна – он в школьном рюкзаке Харри Кокрана».

Кстати, «Селтик» в этом сезоне довольно дружелюбная команда. В чемпионате Шотландии он так часто играет вничью, что подпустил «Абердин» на два очка (правда, имея матч в запасе). В общем, рекордная серия в британском футболе закончилась очень некстати для клуба. Болельщиков можно понять.