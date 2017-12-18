Беса добил миланских «дьяволов»

В день, когда Кака ушёл из футбола, «Милан» крупно проиграл, «Селтик» прервал рекордную серию, а «Боруссия» продлила контракт с Обамейянгом.

«Милан» крупно уступил «Вероне»

«Милан» разгромно проиграл «Вероне» в матче 17-го тура итальянской Серии А. Встреча проходила в Вероне на стадионе «Марк-Антонио Бентегоди» и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.

В середине первого тайма Антонио Караччоло открыл счёт. На исходе часа игры Мойзе Кин забил второй мяч в ворота гостей. На 77-й минуте отличился Даниел Беса.

«Верона» набрала 13 очков и покинула зону вылета, переместившись на 17-е место в турнирной таблице итальянской Серии А. «Милан» (24 балла) находится на седьмой строчке.

У президента «Барселоны» состоялась встреча с семьей Гризманна

«Барселона» ведёт работу по летнему трансферу нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна, сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника недавно президент каталонского клуба Хосеп Мария Бартомеу встретился с семьёй футболиста сборной Франции в одном из ресторанов Барселоны. Делами Гризманна сейчас управляет его сестра. На встрече также присутствовали родители 26-летнего форварда.

«Барселона» летом 2018 года намерена выплатить «Атлетико» € 100 млн. Именно такая сумма прописана в контракте Гризманна с мадридским клубом в качестве отступных.

Напомним, что контракт Гризманна с «Атлетико» истекает в 2022 году. Игроком «матрасников» он является с 2014 года.

Глава «Атлетико» — о возможном уходе Гризманна: в футболе нет места романтике

Кака официально объявил о завершении карьеры

Бразильский полузащитник Кака, последним клубом которого был «Орландо Сити», официально объявил о завершении карьеры.



«Моё последнее слово заключается в том, что моя карьера в качестве профессионального игрока закончилась.



Я начинаю готовиться к новому этапу. Хочу остаться в футболе в новой роли, уже не игроком. Я готовился к тому, что буду футболистом, а теперь хочу подготовиться к новой роли. Тот факт, что я был успешным игроком, не гарантирует того, что я стану хорошим руководителем», — сказал Кака в эфире TV Globo.



35-летний Кака выступал за «Сан-Паулу», «Милан», мадридский «Реал» и «Орландо Сити». Чемпион мира 2002 года, обладатель «Золотого мяча»-2007. С 2002 по 2016 год вызывался в сборную Бразилии, за которую сыграл 92 матча и забил 29 голов.



Бразильцу ранее предложили роль директора «Милана», но он окончательного решения пока не принял.

После него «Золотой мяч» получали только Роналду и Месси Кака официально объявил, что повесил бутсы на гвоздь. Каким мы его запомним.

Соперник «Зенита» в ЛЕ «Селтик» прервал свою 69-матчевую беспроигрышную серию

В матче 19-го тура шотландской Премьер-лиги «Хартс» на своём поле принимал «Селтик». Встреча проходила на стадионе «Тайнкастл» и завершилась победой хозяев со счётом 4:0.

В составе победителей дубль оформил Мануэль Милинкович, а ещё по голу забили Гарри Кокрейн и Кайл Лафферти. Таким образом, «Селтик» прервал свою 17-матчевую беспроигрышную серию в нынешнем сезоне ШПЛ, потерпев поражение в чемпионате впервые в сезоне. Также «кельты» прервали рекордную для всего британского футбола серию из 69 игр без поражений на внутренней арене.

«Селтик» (41 очко) возглавляет турнирную таблицу шотландской Премьер-лиги. «Хартс» (27) занимает пятую строчку.

По итогам жеребьёвки 1/16 финала Лиги Европы «Селтик» достался в соперники российскому «Зениту». Первый матч состоится в Глазго 15 февраля, а ответный – в Санкт-Петербурге 22 февраля.

«Ростов» и ещё один российский клуб заинтересованы в переходе игрока «Партизана»

Полузащитник «Партизана» Марко Евтович может продолжить карьеру в России. В переходе 24-летнего игрока заинтересованы два российских клуба, один из которых — «Ростов», утверждает Novosti.rs.

Также интерес к игроку проявляет итальянский «Дженоа» и один из клубов чемпионата Польши. Несколько дней назад главный тренер «Партизана» Мирослав Джукич признал, что состав клуба претерпит значительные изменения в зимний трансферный период.

В текущем розыгрыше чемпионата Сербии Евтович провёл 16 матчей и забил три гола (все — с пенальти).

«Боруссия» Д продлила контракт с Обамейянгом, но до сих пор не сообщила об этом

Контракт нападающего Пьер-Эмерика Обамейянга с дортмундской «Боруссией» был продлён до 30 июня 2021 года. Спортивный директор команды Михаэль Цорк заявил об этом в эфире передачи Wontorra на телеканале Sky.

При этом немецкий клуб не сообщал о продлении соглашения с Обамейянгом через свои официальные ресурсы. По официальной информации, контракт игрока рассчитан лишь до 2020 года.

По мнению немецких СМИ, продление контракта связано с существенным повышением зарплаты Обамейянга.